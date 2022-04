Britové proti sobě na letišti postavili všechna kdy vzniklá Porsche 911 Turbo, je to zhmotnělý sen svého druhu dnes | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Kterékoli z nich je ceněný artefakt a kterékoli z nich má své specifické kouzlo. Jaké z nich je ale nejlepší? Posuďte sami, bude to záležet hlavně na vašich osobních preferencích, v rychlosti si ale uděláme jasno snadno.

Málokteré auto se může pochlubit takovou historickou konzistencí jako Porsche 911. Dost automobilových značek existuje už přes 100 let, jmenují se pořád stejně a nabízí auta stále stejného jména, kolik z nich ale může říci, že jeden model chystá podle stejného receptu už skoro 60 let?

I když vezmeme v potaz takové legendy, jako je Toyota Corolla, zjistíme, že první a poslední generace spojuje v podstatě jen jméno. Výjimkou na poli mainstreamových aut bude zřejmě jen VW Golf, ten ale pořád neoslavil ani padesátku a stejně se v mnohém změnil. Porsche 911 pochopitelně také prošlo dramatickou evolucí, revolucím se ale vyhnulo - od roku 1964 je to pořád auto s motorem vzadu a pohonem zadních kol, které dostanete s atmosféricky plněnými motory. A od roku 1975 je k dispozici i s těmi přeplňovanými.

Kterákoli 911 od generace 930 až po současnou 992 (pro méně znalé tam zapadají 964, 993, 996, 997, a 991) byla tedy k dispozici také ve verzi Turbo, která vždy představovala jeden z vrcholů řady. Nejprve to byla auta se vzduchem chlazeným motorem, manuální převodovkou a pohonem zadních kol, s generací 993 přišlo vodní chlazení a pohon 4x4. S 996 přišel alternativní a s 997 stále alternativní (u Turbo S ale už povinný) automat, který byl pro generace 991 a 992 jedinou volbou. Navíc se mezi 996 a 997 změnil z Tiptronicu (tedy ústrojí s hydrodynamickým měničem) v PDK (tedy dvouspojkový automat).

Jak vidno, v detailech se toho měnilo hodně, a to je třeba dodat, že každá z generací prošla specifickými evolucemi v rámci svých životních cyklů, které přidávaly výkon a přinášely další vylepšení. A aby toho nebylo málo, od generace 964 byla nabízena také varianta Turbo S, která leccos šponovala ještě dál. Jen z průletu provedeními 911 Turbo by se tedy dala udělat kniha a je reálně nemožné dostat na jedno místo skutečně všechna provedení tohoto vozu, byly by by jich desítky. A je také velmi obtížné dostat na jedno místo skutečně konzistentní partu, neboť třeba některé verze Turbo S jsou velmi vzácné. Britům z Carwow se ale podařilo dostat na letiště aspoň od každé generace něco.

Pro případné detailní specifikace si pusťte video níže v čase 3:00, my to vezmeme telegraficky - jsou tu auta od 300koňové 911 Turbo 930 s 1 310 kilogramy až po 650koňovou 911 Turbo S 992 s 1 640 kilogramy. V generaci 930 bylo Turbo jen jedno, 964 je tu jako základní Turbo nevyhnutelně s manuálem, 993 znovu jako základní Turbo nevyhnutelně s manuálem, 996 jako Turbo S s Tiptronicem, 997 jako Turbo S s PDK a to samé platí i o nejnovější dvojici 991 a 992. Která je nejrychlejší?

Tady není moc co řešit, je to v podstatě jednoduché, s každou další generací přišlo zrychlení. Nelze ale přehlédnout jistý předěl - 930, 964 jsou na tom podobně, 993 a 996 jsou rychlejší, ale znovu relativně srovnatelné. Pak ale přijde skok k 997, která s 991 a 992 hraje vlastní ligu. Zejména poslední dvě iterace jsou pak extrémně rychlými vozy, třeba ani 997 na tom není zle.

Podívejte se na to sami, je to hlavně fontána radosti pro automobilové nadšence všeho druhu, třebaže i na smutnější momenty dojde. A vyberte si svého favorita. My máme zkušenost s většinou 911 Turbo a volili bychom 964. Je to poslední zadokolka se vzduchem chlazeným motorem, řidičská brutalita svého druhu, ovšem velmi dobře ovladatelná. S 993 už přišlo hodně komfortu a pokud bychom chtěli zůstat na této vlně, pak by to chtělo (zde nepřítomnou) 997 Turbo s manuálem. Jakmile ustoupíte od specifických preferencí, není co řešit, 991 a 992 (v základu stejné vozy, generace 992 je spíše velký facelift) jsou dynamickými i komfortními vrcholy.

Skutečně všechny generace Porsche 911 Turbo, byť ne vždy ve zcela srovnatelných verzích, můžete vidět v akci na videu níže na letišti. Je to vážně snová podívaná. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

