Britové vybrali nejhorší auta všech dob, některé tyto propadáky jsme ani nepoznali

/ Foto: Alfa Romeo

Mizerné motory, spolehlivost limitně se blížící nule, jízdní vlastnosti pod psa nebo všechno dohromady. Takové věci dělají špatná auta, tady jsou ta úplně nejhorší podle Britů.

Když člověk přemýšlí nad nejhoršími auty všech dob, nutně ho napadne něco z produkce východního bloku. U nás by tomu tak pravděpodobně bylo, ovšem co najdete níže, je deset nejhorších aut optikou Britů. Jsou mezi nimi auta relativně nová i opravdu stará a z bývalého východního bloku mezi nimi sice najdeme jen jedno, ale opravdu stojí za to.

Seznam je výsledkem ankety britského Auto Expressu, který nechal pro nejhorší auta hlasovat své čtenáře. Výsledky tedy nejsou nijak vědecky podložené, jsou to názory lidí, kteří některá z těchto aut nezřídka měli a nesnáší je nyní tak moc, že je označili za nejhorší vůbec. Spousta z nich se k nám vůbec nedovážela, někdy i proto, že obchodně propadla jinde, tak pro další expanzi nebyl důvod. Také tím je ale pro nás tento výběr zajímavý - seznamuje nás s automobilovými průšvihy u nás více nebo méně neznámými. Nezdržujme ale už a projděme si „vítěze” jednoho po druhém.

10. Opel/Vauxhall Frontera

Frontera byla jedním z prvních SUV, dlouho před obrovským boomem aut tohoto typu. Jenže na trh přišla příliš rychle, dříve, než byla pořádně hotová. Chování na silnici bylo příšerné, jízda byla nepohodlná a pod kapotou byly žíznivé a nespolehlivé motory.

Foto: Vauxhall

9. FSO Polonez

Když v roce 1978 začal být Fiat 125p zastaralý i na země východního bloku, přišel na svět Polonez, auto vyvinuté u polské automobilky FSO. Tedy, ne tak docela - tahle věc je založena na šasí Fiatu 125p, dostala jen novou karoserii typu hatchback. To byla kromě designu také jediná inovace.

Zůstal pohon zadní nápravy a motory o objemu 1,3 a 1,5 litru doznaly jen drobných změn, protože FSO nemělo peníze na nový dvoulitr od Fiatu. Výkonově na relativně velký Polonez nestačily a člověk se musí jen divit, že výroba skončila až v roce 2002 a ne o dekády dříve.



Foto: FSO

8. Reliant Robin

Jedno z mnoha aut na tomhle seznamu, do kterého se neustále trefoval Top Gear s Jeremym Clarksonem v čele. Robin nicméně ve skutečnosti není zas tak náchylný na převrácení, ač je jeho koncepce tříkolky s jedním motorem vpředu opravdu nešťastná. Na rozdíl od předchůdce s názvem Regal nemůžete Robinem jezdit s řidičákem na motorku, ale protože přišel v 70. letech uprostřed palivové krize, byl levný a zvládl jezdit za 4 litry na sto, byl relativně populární i u jiných řidičů.



Foto: Reliant Motors

7. Morris Marina

Další auto, na kterém Top Gear nenechal nit suchou, patří k vzácným příkladům špatných aut, která se z nějakého důvodu docela dobře prodávala. British Leyland na vývoji Mariny silně šetřil, takže podvozek měl komponenty ze zastaralého Morrisu Minor. Tuhá zadní náprava měla tendenci odskakovat na hrbolech v zatáčkách, verze s těžším motorem byly příšerně nedotáčivé kvůli špatnému nastavení podvozku a všechny Mariny silně trápila koroze. Přesto se za 13 let produkce prodal asi milion kusů, když započítáme pozdější Morris Ital.



Foto: Morris Motors

6. CityRover

Jedno z nejnovějších aut na tomhle seznamu mělo pomoci chřadnoucí automobilce MG/Rover, paradoxně ale jen urychlilo její zánik. Bylo vyvinuto narychlo firmou, která neměla na nic pořádného peníze, ale potřebovala městský minivůz. Byla zvolena cesta nalepit svoje loga na cizí auto.

Nic z evropské produkce však nebylo uznáno za vhodné a tak se díváme na britskou verzi indické Taty Indica. Jenže ta byla pět let stará, když CityRover přišel na trh, takže působil starý už jako horká novinka. Jízdní vlastnosti byly mizerné, výkonu bylo málo a kvalita zpracování kulhala. Extrémně nízká cena to nedokázala zachránit.



Foto: Rover

5. Alfa Romeo Arna

Podobně jako CityRover výše, Alfa potřebovala na konci 70. let náhradu za stárnoucí, ale populární Alfasud, jenže byla ve státním vlastnictví a neměla peníze na vývoj nového modelu. Spojila tedy síly s Nissanem na produkci kompaktního hatchbacku. Japonským autům se tehdy v Evropě nedařilo, protože na ně byly uvalovány daně a všichni byli podezíraví vůči kvalitě, která však byla poměrně dobrá.

Nissan tedy tohle partnerství viděl jako zadní vrátka na evropské trhy. Výsledkem spolupráce ale byl jen Nissan Cherry s logy Alfa Romeo. Nudné tvary a mizerné jízdní vlastnosti zůstaly a pod kapotou byly stárnoucí motory z Alfasudu, takže když Alfu v roce 1986 koupil Fiat, produkci Arny rychle zařízl a partnerství s Nissanem ukončil.



Foto: Alfa Romeo

4. SsangYong Rodius

Věřte nebo ne, tohle auto není na seznamu, navíc tak vysoko, jen kvůli svému odpudivému vzhledu. Ten však tvoří to hlavní, proč byl Rodius - představen se snahou vylepšit prodeje značky, jejíž nabídka off-roadů rychle stárnula - od začátku přijímán chladně. 2,7litrový diesel Mercedesu pod kapotou byl na těžký Rodius slabý, takže byl pomalý a měl vysokou spotřebu. Jízdní vlastnosti byly příšerné i pokud jste jeli rovně a jedinými plusy byl velký vnitřní prostor a nízká cena.



Foto: SsangYong

3. Chrysler PT Cruiser Cabrio

Plymouth Pronto Cruiser byl zajímavý koncept, který se chtěl svézt na vlně retra. Jenže Chrysler na tom nebyl finančně dobře a Mercedes - tehdy byly tyto značky spojeny v rámci koncernu DaimlerChrysler - škrtal, škrtal a škrtal, aby americkou značku dostal z červených čísel. Značka Plymouth zmizela a z Pronto Cruiseru se stal Chrysler PT Cruiser se vzhledem, který byl jen slabý odvar konceptu. Jízdní vlastnosti nebyly dobré a uvnitř si člověk přišel jako na barové stoličce.

Když někoho napadlo PT Cruiseru uříznout střechu, vůz přišel o téměř veškerou torzní tuhost, kterou kdy měl. Musel tedy dostat rám mezi sedačky, který nejen odpudivě vypadá, ale taky značně ztěžuje nastupování. Zavazadelník není na kabrio špatný, ale složená střecha trčí nad zádí, což vzhledu také nepomáhá. Nápad to nebyl špatný, provedení ale ano.



Foto: Chrysler

2. Austin Allegro

I tohle jméno fanoušek Top Gearu dobře zná. Byl to první vůz vzniklý po spojení Leyland Motors a British Motor Holdings do firmy British Leyland a byl šitý docela horkou jehlou. Přišel na svět s ošklivým designem, dýchavičnými motory, malou kabinou, zoufalou spolehlivostí a špatnou torzní tuhostí. Říkalo se, že když Allegro zvednete zvedákem na nesprávném místě, vypadne zadní sklo a dveře nepůjdou otevřít. Facelifty něco z těchto chyb napravily, ale přesto je Allegro v myslích Britů zapsáno jako synonymum špatného auta.



Foto: Austin Motor Company

1. Reva G-Wiz

Tohle auto - tedy pardon, čtyřkolka, v Británii s touhle věcí můžete jezdit od 16 let s papíry na motorku - se vyrábělo v Indii pro britský trh a byl to elektromobil. Proto tu ale není. Je tu kvůli své mizerné kvalitě, designu motorizovaného vozíku pro seniory a proto, že i když je uvnitř teoreticky místo pro dva dospělé a dvě děti, elektromotor o 18 koních s takhle naloženým autíčkem asi těžko pohne; prázdné váží 600 kg.

Pasivní bezpečnost G-Wizu (mimo Británii prodávaného jako „Reva i”) byla horší než na motorce, protože s té spadnete nebo seskočíte, jedete-li dost pomalu. A „take a wiz” v angličtině znamená „jít čurat” - kdo odsouhlasil takovéto pojmenování, nedokážeme pochopit. Přesto bylo tohle auto relativně populární jako městské vozítko, zejména v Londýně. A do roku 2009 to dokonce prý byl nejprodávanější elektromobil světa...



Foto: Reva Motors

Zdroj: Auto Express

Petr Miler