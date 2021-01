Britové zkusili postavit vlastního lovce BMW M5, spousta lidí si toho ani nevšimla před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Výjimečně výkonné a patřičně drahé verze luxusních limuzín přicházejí na trh s velkým humbukem a třebaže nemusí jít o prodejní hity, přehlédne je málokdo. Jaguar S-Type R zapadl, dnes kolem něj bez hnutí brzy lidé prochází i v bazarech.

Pokud někoho napadne koupit si osmiválcový supersedan z prvního desetiletí 21. století, obvykle se mu na mysl vkrade BMW M5 generace E39. Proč ne, pětilitrová V8 tohoto stroje na zadní kola posílá 400 koní přes manuální převodovku a samosvorný diferenciál, je to stále výjimečnější zboží a jeho design už zřejmě nikdy nezestárne tak moc, aby se na něj nedalo dívat se zalíbením.

Další alternativy jsou obvykle též z Německa. Mercedes tou dobou vyráběl svůj E 55 AMG, jehož 5,4litrový kompresorový osmiválec dával dokonce 476 koní. Ani ten nevypadá vyloženě staře, naopak třetí možnost, Audi RS6 generace C5, už vzhledově trochu zastarává. Ani tento stroj však nebyl nijak slabý, 4,2litrový osmiválec se dvěma turbodmychadly, vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem, posílal na všechna kola 450 koní.

Tato trojice však v roce 2002 dostala ještě jednoho konkurenta, na kterého se zapomíná. Trochu kulatějšího, trochu méně agresivního a trochu nedoceněného britského atleta ve smokingu - Jaguar S-Type R. Módy decentního vzhledu podobných aut se držel ještě více než Němci, a tak příď se čtveřicí kulatých světlometů a maskou chladiče skoro stejného tvaru mohla až příliš málo vzbuzovat dojem, co se skrývá za ní. Body pro nadšence do sleeperů, objektivně vzato ale Jaguar v tomto ohledu zašel zřejmě až moc daleko.

Přitom skutečně měl co nabídnout. O pohon vozu se staral výkonný přeplňovaný osmiválec - objem 4 196 ccm a kompresor Eaton M112 stačily na 400 koní a v kombinaci s automatickým šestikvaltem ZF na zrychlení na stovku za 5,6 vteřiny. Oproti osmiválci v M5 měl tento motor více točivého momentu, 541 Nm oproti pěti stovkám Němce, však byl přeplňovaný. Metrák nadváhy oproti M5 však stál za třídesetinovou ztrátu ve sprintu na stovku. Maximální rychlost jistě tušíte - oba stroje (a ostatně i E 55 AMG a RS6) zastavil v rozletu omezovač na 250 km/h.

Karoserie S-Type R dostala oproti klasickému S-Typu, který mohl mít pod kapotou tři různé šestiválce nebo V8 bez kompresoru, jiné nárazníky a prahy, masku chladiče s odlišným vypletením, osmnáctipalcová kola a loga R na stranách a víku kufru. Chrom na lištách kolem vozu také ustoupil lakování v barvě karoserie. Pod koly pracovaly zesílené brzdy, které dokázaly 1 830 kg těžkou „kočku” zastavit na 34,4 metrech, a o pohodlí při klidnější jízdě se staraly adaptivní tlumiče.

Interiér byl sestaven velmi kvalitně, jen občas byla znát nelehká situace Jaguaru - některé ovládací prvky, zejména páčky pod volantem, působily trochu lacině na vůz, který jako nový stál více než dva a čtvrt milionu korun. A kulisa pětistupňového automatu ve tvaru J vypadala zastarale už v roce 2002. Výbava však byla velmi dobrá - nechyběl prémiový audiosystém s měničem CD a Bluetooth pro připojení telefonu, dvouzónová klimatizace, navigace s dotykovou obrazovkou nebo tempomat.

Jaguar S-Type R byl spíše luxusním křižníkem než okruhovým náčiním a nesnažil se přehnanou tvrdostí podvozku či agresivním designem o sobě tvrdit něco jiného. Nutno ale jedním dechem dodat, že i tak to bylo velmi schopné sportovní auto - adaptivní tlumiče uměly v případě potřeby vůz správně podržet, samosvorný diferenciál mezi zadními koly pomáhal nejen na výjezdu ze zatáček a řízení bylo údajně jedno z nejlepších na trhu, podle některých na něj nemělo ani to ve zmíněné M5 E39. A osmiválec se sportovním výfukovým systémem o sobě dal ve vyšších otáčkách dostatečně vědět a zticha nebyl ani kompresor.

Těchto britských supersedanů vzniklo okolo osmi tisíc za pětiletou výrobu, takže byť nešlo o prodejní superhit, nejednalo se ani o vyložený propadák. Jméno si ale ve světě übersedanů nikdy neudělal a zájem o něj postupem času opadal jen více. Však se pár lidí v okolí zeptejte, co si pod označením S-Type R představí - tušíme, že častěji půjde o nějakou Hondu nebo střílečku na počítači než Jaguar. I to ale nakonec může být dobře pro ty, kteří by tento vůz chtěli dnes. V bazarech jej koupíte už od 150 tisíc Kč, za 300 si můžete vybírat a o 100 tisíc výš koupíte sotva pořádně jeté kusy. Podobné M5 E39 budou stát násobně víc. Možná stojí za úvahu, však je to Jaguar, jen si to řekněte nahlas.

Na první pohled skutečně není snadné odhalit, že pod kapotou tohoto Jaguaru je kompresor a 400 koní a mezi zadními koly samosvorný diferenciál. I proto na S-Type R svět zapomíná, to ale mohou být body navíc pro kupce ojetých kusů. Foto: Jaguar

