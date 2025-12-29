Brutální kombík Mercedesu s motorem 7,0 V12 není jen sen. Skutečně vznikl, tachometr do 300 km/h nemá pro legraci

Tohle auto je i dnešní optikou něco jako rodinný supersport. A teď si jeho parametry zasaďte do doby, kdy vznikl, šlo o extrém mezi extrémy. A nepostavil jej nějaký amatér v garáži, na svědomí ho má jeden ze zakladatelů AMG - ten, po kterém zůstalo písmeno M.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: MKB, tiskové materiály

Tohle auto je i dnešní optikou něco jako rodinný supersport. A teď si jeho parametry zasaďte do doby, kdy vznikl, šlo o extrém mezi extrémy. A nepostavil jej nějaký amatér v garáži, na svědomí ho má jeden ze zakladatelů AMG - ten, po kterém zůstalo písmeno M.

Porsche 959 je legendou, za kterou dnes sběratelé platí obrovské peníze, jeho historie je ale spojena s trochu jinou finanční realitou. Jeho náročný vývoj totiž přivedl automobilku z Zuffenhausenu téměř na buben. Záchrana přišla až ze strany Mercedesu, který se společně s Porsche rozhodl přivést na svět výkonnou verzi modelu W124, což byl předchůdce třídy E. Porsche tak dostalo na starosti šasí, které muselo být výrazně upraveno, aby se pod přední kapotu vešel pětilitrový osmiválec. Došlo tedy na změny na podvozku, stejně jako byla v oblasti podběhů a blatníků rozšířena karoserie.

Třícípá hvězda ovšem následně zjistila, že model 500 E je až příliš široký na to, aby se vešel na standardní montážní linku. A proto výrobou pověřila Porsche, které se tak dostalo z finanční krize. Zrodila se tak legenda, která ve standardním stavu produkovala 326 koní. V závěru výroby v roce 1994 pak ještě přišlo provedení E 60 AMG, u kterého byl objem motoru s kódovým označením M119 zvětšen na 6 litrů. Výsledkem tak bylo dokonce 381 kobyl, s nimiž jste stovku pokořili za 5,3 sekundy. To před 30 lety byla zóna supersportů.

Jak nejspíš dobře víte, AMG bylo založeno dvěma bývalými techniky Mercedesu, Hansem-Wernerem Aufrechtem a Erhardem Melcherem, kteří po zaříznutí závodních aktivit vedením značky „neměli do čeho píchnout“. Už v roce 1971, tedy čtyři roky po zrodu firmy, se však cesty obou pánů rozdělily. Aufrecht měl s AMG velké plány, s nimiž Melcher až tak úplně nesouzněl. Proto založil svou separátní společnost MKB Manufaktur, která zůstala hlavně u vývoje závodní techniky, pro kterou dýchal.

Aby nicméně Melcher za pomoci nového společníka Panagiotise Avramidise, který taktéž přešel od Mercedesu, dosáhl patřičného renomé, rozhodl se AMG pokořit ve všech možných ohledech. Pod hlavičkou MKB tak vznikla kreace zvaná 70TE, která měla základ v šestiválcovém Mercedesu S124 300 TE. Nešlo nicméně o třídu S, nýbrž o kombík z téže generace W124, z jaké se zrodila také výše popsaná varianta 500 E. Její řadový třílitr ovšem musel udělat prostor ještě o dost většímu agregátu.

Avramidis totiž sáhnul po sedmilitrovém dvanáctiválci M120 z roadsteru SL generace R129. Tato jednotka po úpravách AMG produkovala 496 koní, MKB ji ovšem osadilo novou hřídelí, písty či dokonce hlavou motoru. Zvětšen pak byl i kompresní poměr a dorazila také veškerým úpravám uzpůsobená elektronika. Kombík tak rázem nabídnul 528 koní výkonu a 730 Nm točivého momentu, jejichž přenos na zadní kola dostala na povel zesílená čtyřstupňová automatická převodovka.

Aby se motor pod přední kapotu vešel, bylo třeba ještě větších úprav, než s jakými byla spojena tovární varianta 500 E. Kromě dalšího rozšíření podběhů byla totiž směrem do kabiny posunuta bezpečnostní přepážka. Ze zmiňovaného SL dorazilo také jiné zavěšení, a aby byl pod kapotou prostor na nové řídicí jednotky, baterie se přestěhovala do kufru - což ovšem napomohlo také lepšímu rozložení hmotnosti. Byť to částečně negovaly nové větší ventilátory chladiče.

Konverze tím neskončila, kombík se totiž dočkal hlavně některých dílů z produkce AMG, jako byl střešní spoiler či 18palcová litá kola. S nimi hlavně dnes působí naprosto nenápadně, ostatně přítomnost dvanáctiválce by pod kapotou jen málokdo očekával. MKB kromě toho nechalo přečalounit interiér a instalovalo také nový tachometr končící na metě 300 km/h, který neobvykle nepřeháněl a upřímně odhaloval potenciál vozu stejně jako jeho označení. Podobně jako cena 240 tisíc marek rovnající se dnešním 3 milionům korun.

Provedení 70TE tak v roce 1995 bylo tím nejdražším Mercedesem, jaký jste si mohli pořídit, ostatně třeba E60 AMG stálo „jen“ 180 000 DM. Na druhou stranu vzácnější provedení aby člověk pohledal. Stávající majitel si je toho zjevně plně vědom, načež před pár lety navštívil MKB znovu, aby mu kombík zrenovovalo. Dá se tak předpokládat, že jeho hodnota znovu výrazně vzrostla nad úroveň současné produkce z Affalterbachu.


Erhard Melcher již v roce 1995 vyrukoval s dvanáctiválcovým kombíkem, a to pod hlavičkou své druhé firmy, která měla AMG ve všech ohledech převálcovat. Foto: MKB, tiskové materiály

Zdroj: Auto Bild, MKB Motorenbau

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.