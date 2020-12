Bugatti Veyron si to rozdalo ve sprintu se čtyřmi Teslami, výsledek je fascinující před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti/Tesla, koláž Autoforum.cz

Obvykle jsme v podobných kláních svědky toho, kterak evoluce udělala z někdejších titánů klání v dynamice pomalu statisty. V tomto případě ale všechny sprinty ukazují jen to, jak převratným autem Bugatti Veyron bylo.

O vývoji automobilismu v posledních dekádách si můžete myslet své, o jedné věci ale nemá smysl debatovat. Navzdory tomu, že využitelnost právě tohoto aspektu ve světě svázaném stále přísněji vymáhanými rychlostními limity je velmi omezená, nabízí moderní vozy dynamiku, o které si jejich mohou nechat jen zdát.

Jakási socializace rychlosti a její využitelnosti, která je nejvíce patrná v nižší střední a střední třídě, je ohromující. Můžete si koupit VW Golf R a mít jedno z nejrychlejších aut v provozu, přitom pořád dostanete vůz, ve kterém komfortně odvezete rodinu. Pokud pak sáhnete po něčem jako Audi RS4 nebo RS6, budete mít pod zadnicí vůz s dynamikou špičky supersportů, a to ve spojení s ještě větším komfortem a praktičností velkého luxusního kombíku. Něco takového bylo ještě před pár dekádami nemyslitelné.

S ohledem na rozmáhající se elektromobilitu lze pak předpokládat, že tento posun bude jen pokračovat. Dostat z elektrických aut extrémní dynamiku, zejména pak v případě akcelerace, je relativně levné a Tesly to jasně ukazují každý den. I když jde také o vlastně normální auta, musíte proti nim postavit něco jako nejnovější Porsche 911 Turbo S, aby prohrály. A to je znovu smetánka supersportů.

Když tedy bývalý účetní a dnes profesionální youtuber The Stradman, vytáhl své Bugatti Veyron z roku 2008 (na co všechno se dá natáčením videí vydělat...) proti čtveřici Tesel (dva Modely S, jeden 3, jeden X) ve sprintu, dala se čekat další exhibice pokroku. Veyron má sice tisíc koní, je to ale také hodně těžké auto, jehož vývoj začal na konci 90. let a letos od jeho uvedení na trh uplynulo už 15 let. Od té doby zaznamenala auta neskutečný posun v oblasti využití výkonu, kdy na stovku za 5 sekund zrychlí i některá mohutná naftová SUV. Jenže tohle srovnání ukázalo něco úplně jiného.

Pusťte si video níže sami, napínat vás ale nemusíme - Veyron všechny Tesly povodil jak slepé koně. Krom úplně nejlepšího Modelu S P100D resp. Performance s režimy Ludicrous Plus a Cheetah Stance ani nelze hovořit o závodech, šlo o naprosto jednoznačné záležitosti. Nejlepší eSko mělo navrch při startu a krátce po něm, poté se ale Veyron opřel do asfaltu a Teslu přepochodoval s naprostým nadhledem i na krátkém sprintu. A čím delší by byl, tím by byl rozdíl jen větší - tohle Bugatti pořád jede až 401 km/h, Tesla zdaleka neudělá ani 300 km/h.

Musíme už poněkolikáté smeknout nad tím, co Bugatti pod taktovkou VW dokázalo před 20 léty vyvinout. Nebylo to auto o trochu lepší než konkurence, byla to zcela nová dimenze možností automobilu. A to ani nehovoříme o tom, že i Veyron je pocitově pořád docela normální auto použitelné pro každodenní ježdění, zatímco veškeré jemu tehdy svou dynamikou alespoň trochu blížící vozy byly jednoúčelové supersporty pochroumávající při cestě pro rohlíky záda i profesionálním sportovcům. Skutečně klobouk dolů, historie poznala jen pár aut, která by představovala tak ohromný pokrok, že i po dekádách znamenají špičku v tom či onom. Bugatti Veyron je jedním z nich a právem dodnes fascinuje.

Bugatti Veyron z roku 2008 vizuálně nikoli nepodobné speciálu L'Or Blanc... Ilustrační foto: Bugatti



...si i v roce 2008 jasně podalo ve sprintu všechny nejrychlejší Tesly, dnes jinak často krále krátkých sprintů. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: TheStradman@Youtube

Petr Miler