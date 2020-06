Bývalý jezdec Formule 3 dokončil svůj dům snů, je to automobilový ráj za 1,5 miliardy dnes | Petr Prokopec

Celých 6 let strávil stavbou rezidence, která bude rájem pro každého automobilového nadšence. Nicméně jak sám dodává, za tu dobu se změnily jeho priority tak moc, že dům hned prodává.

Pokud stejně jako my patříte mezi automobilové nadšence, pak nejspíše máte zcela jasnou představu, jak by měl vypadat dům vašich snů. Tedy samozřejmě za předpokladu, že by nebylo třeba brát ohled na finanční stránku. V té chvíli by na tématiku čtyř kol a spalovacích motorů bylo odkázáno pomalu každým detailem, přičemž garáž by byla jednou z dominujících místností. A co více, spíše než cokoliv jiného by připomínala obývací pokoj, jen dřevěný nábytek by nahradily ocelové karoserie.

Přesně takové pocity měl v roce 2014 Kipp Nelson, když zakoupil nemovitost na Sunset Strip v Los Angeles v západním Hollywoodu. Okamžitě se tak spojil s architektonickou firmou Olson Kundig, která na jeho pokyn navrhla rezidenci ovlivněnou Rubikovou kostkou. Dominantními stavebními prvky se staly ocel, beton a sklo, jež jsou kombinovány s hřejivými přírodními materiály. Dřevem přitom nejsou pokryty pouze podlahy, ale také stropy.

Aby dům naplnil podstatu známého hlavolamu, došlo na neobvyklé řešení. Mnohé stěny jsou pohyblivé, pročež lze jejich posunutím vytvářet větší či menší pokoje dle nálady a potřeb majitele. Ten se zároveň i může rozhodnout, zda bude pořádat večeře uvnitř či venku na terase, neboť jídelní stůl je na kolečkách. Hosté si tedy mohou užívat ničím nezakrytého výhledu na pacifický oceán či sangabrielské pohoří. K dispozici pak mají i dva bazény.

Pro automobilové nadšence jsou nicméně stěžejními místnostmi garáž a herna. První zmíněná je určena pro dvanáct vozů, přičemž jak jsme naznačili již v úvodu, vypadá spíše jako obývák. Pokud vám tedy drahá polovička obsadí většinu pokojů, nejspíše vás to trápit nebude. Zvláště když k dispozici máte také onu hernu, do které se nastěhoval špičkový simulátor Formule 1, stejně jako zakázková autodráha Kippway.

Vyjma toho lze na třech patrech a 1 486 metrech čtverečních počítat se šesti ložnicemi či plně vybavenou posilovnou, zatímco na střeše nechybí helipad či vyhlídková terasa. Z té vede 125 schodů do olivového háje, přičemž Nelson je kromě již zmíněného fitness centra využíval během koronavirových restrikcí ke zlepšování fyzičky. Dům je tedy vskutku víceúčelový, pročež může je pádnou otázkou, proč jej Nelson prodává.

Na to má současný majitel jednoduché vysvětlení. Jak již bylo uvedeno, pozemek s původní stavbou zakoupil v roce 2014 za 12 milionů dolarů (cca 285 milionů korun). Následně pak čtyři roky probíhala přestavba, po které se Nelson ještě vrhl na dokončovací práce. S těmi skončil až letos, celý projekt mu tak zabral šest let. Respektive deset, neboť ještě předtím roky hledal ideální lokalitu, stejně jako se zabýval také imaginárními návrhy.

„Když máte ovšem desetiletý projekt, problémem je, že se v mezičase změní vaše životní priority,“ uvádí bankéř a někdejší jezdec Formule 3. A právě proto je působivá rezidence na prodej, nikoliv však levně. Nelson za ni totiž požaduje 62 milionů dolarů, tedy skoro 1,5 miliardy korun. Sám tak počítá s tím, že si svůj někdejší dům snů možná ještě nějakou chvíli užívat.

Rezidence Kippa Nelsona je rájem pro automobilové nadšence. Ti však musí mít pořádně naditou kapsu

Zdroj: WSJ

Petr Prokopec