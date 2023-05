Bývalý Saab dal před krachem dohromady pozoruhodné nové auto, zůstane už asi jen snem před 7 hodinami | Petr Prokopec

Kolik podobných „málem” Saab za svou historii poznal? Ta je lemována nejen řadou pozoruhodných úspěchů, ale i drtivých nezdarů. Provází jej zjevně i poté, co si Saab ani nesmí říkat.

Na utrápenou historii Saabu budeme ještě nějaký ten pátek vzpomínat. Švédská automobilka sice v letech 1946 až 2011 vyrobila jen pár milionů vozů, ovšem i to jí stačilo na zisk kultovního statutu. Nebylo tedy překvapivé, že se mnozí pokoušeli o její záchranu. Veškeré snahy nicméně končili ještě větším fiaskem, než jaké stálo na počátku. Třeba nizozemský Spyker si evidentně ukousl natolik velké sousto, že již pouhá čtyři léta po koupi Saabu, tedy v prosinci 2014, sám zbankrotoval. A i když se předloni zkoušel vrátit mezi živé, nakonec pouze došlo na potvrzení jeho předchozího úmrtí.

Poté, co si zuby vylámali Nizozemci, nastoupili Číňané. Nově zformované společnost NEVS dokonce zvládla poslat do světa i 451 aut, u nichž bylo zhruba 20 procent předchozích komponentů z produkce General Motors nahrazeno zcela novými. Poté se nicméně i ona začala potápět. V důsledku finančních problémů v roce 2015 přišla o práva na použití značky Saab, to však Číňany nezastavilo. Po převzetí společností Evergrande se totiž NEVS pokoušel prozatím pod vlastní identitou, i to ale dopadlo krachem.

Evergrande tedy hovoří o tom, že NEVS je v hibernaci, tento termín ale použila jen proto, aby se NEVS oficiálnímu bankrotu vyhnul. Firma do konce léta propustí 95 % svých zaměstnanců, přičemž poslední dvacítka zabezpečí jen nezbytné formality. Poté zřejmě přijdou o práci i tito lidé. Ke cti společnosti Evergrande lze přičíst alespoň to, že zaměstnancům byla nabídnuta veškerá možná podpora včetně právních služeb při hledání nové práce. Kromě toho má prý jisté šance přežít ještě divize PONS zaměřená na autonomii.

Samotný NEVS a tedy potažmo Saab jsou ovšem po smrti. Ano, v byznysu se nikdy nemá říkat nikdy, v tomto případě to ale na návrat mezi živé opravdu nevypadá. Švédové totiž ke kultovnímu statutu přišli mimo jiné i díky spalovacím pohonným jednotkám, které nabídly více než ty konkurenční. V elektrické éře je nicméně takové odlišení prakticky nemožné. NEVS by tak mohl zabodovat snad jen po stránce designové. Protože ale něco takového nezvládnul ani jako fungující entita, stěží lze počítat s úspěchem „zombie“.

Tím se dostáváme k projektu Emily GT, jehož oficiální vizualizace poslal do světa designér Hirash Razaghi. Pod tímto projektem je podepsán jeho kolega Simon Padian, jenž nejprve v roce 2020, tedy v době, kdy Evergrande ještě nemělo hluboko do kapsy, přišel se čtyřdveřovým sedanem. Na jeho základech pak následně stvořil ještě dvoudveřový kabriolet. I ten pak sice disponuje dvěma řadami sedadel, ovšem ta zadní jsou koncipována spíše jako nouzová.

Snad ještě více měl NEVS Emily GT zaujmout po stránce technické. Již základní verze by totiž nabídla elektromotor disponující 123 koňmi v každém kole. Mimo to by ovšem k dispozici byla také varianta naladěná na 653 koní a 2 200 Nm. Všechny modely, tedy i kabriolet, by pak nafasovaly obří baterie o kapacitě 175 kWh, s nimiž by byl spojen dojezd až 1 000 km. Ten by však byl ryze papírový, zatímco hmotnost okolo 3 tun by byla stálá a reálná.

Onen paket by se přitom nepostaral pouze o vysokou hmotnost, ale rovněž o extrémní cenu. I kdyby tedy nakonec Emily GT dorazil do výroby, pád značky by zjevně oddálila jen o fous. Či by jej naopak ještě urychlila. Evergrande by totiž kvůli jeho realizaci muselo zaseknout dluhovou sekeru ještě hlouběji do dveří než dosud. To by ale nakonec mohlo vést k pádu celého tohoto impéria, které je mimo jiné druhým největším čínským developerem.

Projekt Emily GT by nejspíše zabodoval designem, stejně jako dojezdem. Za tím ovšem měly stát obří baterie, které by cenu zvedly na nedosažitelnou úroveň. Automobilka by tak zjevně zkrachovala stůj co stůj. Foto: NEVS

