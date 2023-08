Bývalý Stig odkryl zákulisí natáčení slavných závodů Top Gearu typu Bugatti vs. letadlo přes půl Evropy před 9 hodinami | Petr Prokopec

Sám Top Gear se nikdy netvářil jako dokument, byla to v prvé řadě zábavná show. A tak si jistě kdekdo bude myslet, že ony závody včetně dramatických závěrů byly dílem jasně nalinkovaného. Realita je kupodivu jiná a Ben Collins neodhalil jen to.

Po dlouhá léta musel mlčet, přestože měl za pár let v zásobě víc historek, než kolik jich řada lidí posbírá za celý život. Aktuálně ovšem Ben Collins již žádnou smlouvou vázán není, čehož jaksepatří využívá, a pouští si pusu na špacír. Proti tomu nic nemáme, neboť se nám tak otevírá zákulisí natáčení nejslavnějšího motoristického pořadu světa v jeho nejlepších časech. Týká se to i slavných závodů, kdy zejména Jeremy Clarkson usedal do některého z rychlých sportovních vozů, zatímco jeho kolegové Richard Hammond a James May měli cíle dosáhnout s pomocí jiných dopravních prostředků a la vlak nebo letadlo.

Na jedno takové klání došlo v roce 2005, kdy Clarkson za volantem Bugatti Veyron zkusil dorazit z italské Alby do britského Londýna dříve než Hammond a May na palubě Cessny 182. Vítězství pak sice dosáhnul, ovšem jak následně dodal, mělo velmi trpkou příchuť. Důvodem byl samotný vůz, který slavný moderátor popsal jako „nejlepší, který kdy vznikl“. Ovšem i přes jeho nemalý majetek bylo Bugatti na Clarksona příliš velkým soustem. A právě proto, že si byl vědom toho, že jej nikdy nebude vlastnit, mu výhra jaksepatří zhořkla.

Pokud jste dosud předpokládali, že stejně jako zbytek show i závody probíhaly dle přesně nalinkovaného scénáře, pak vás Collins ve své nejnovější zpovědi nejspíše překvapí. Někdejší Stig totiž uvedl, že v těchto případech naopak značná část věcí byla dílem náhody. Tedy jinými slovy, trojice skutečně závodila. V důsledku toho ovšem produkční tým neměl dost času k tomu, aby natočil dostatek záběrů v jejich průběhu. Proto následně nastoupil Stig, který si trasu střihl znovu a vše potřebné bylo dotočeno s ním za volantem.

Týká se to i zmiňovaného závodu Bugatti versus Cessna, kdy právě Collins odřídil během několika dnů vůz ve zpátečním gardu, tedy z Londýna zpět do Itálie. Clarkson a spol. jej však už nedoprovázeli, na rozdíl od pomocného štábu. Ten pořizoval i jízdní záběry, což znamená, že na odmaskování Stiga došlo již mnohem dříve než v roce 2010. Ovšem dosud nikdo si nevšimnul, že v některých záběrech neřídí Veyron na obrazovkách Clarkson, nýbrž právě Collins. Jakkoli je jeho tvář dnes ze záběrů patrná.

Někdejší Stig ovšem nezavzpomínal pouze na pátou epizodu sedmé série, ale rovněž na čtvrtý díl dvanácté série. V té se Veyron objevil rovněž, ovšem na domácí trati Top Gearu v Dunsfoldu. Většina stopáže nicméně byla věnována závodu ze švýcarské Basileje do britského Blackpoolu. Trasu dlouhou 1 200 kilometrů trojice musela ujet na jednu nádrž. A přestože mezi zvolenými vozy nechyběl ani tříválcový VW Polo TDI, producenti si dojezdem aut nebyli jisti.

Znovu byl proto jako záloha vyslán do boje Stig, i tentokrát však spíše než k čemukoli jinému posloužil hlavně k dotočení potřebných záběrů. A dá se předpokládat, že nejinak tomu bylo také při dalších příležitostech, ať se již před kamerami Top Gearu střetli Jaguar XK120 a lokomotiva Tornado, Ford Mustang Shelby GT500 a francouzské TGV nebo třeba Toyota Hilus a psí spřežení.

