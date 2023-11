Bývalý Stig zavzpomínal na zlaté časy Top Gearu a jak roky úspěšně tajil svou identitu včera | Petr Prokopec

Uvážíme-li, jak sledovaný Top Gear tehdy byl, jak velkým tématem identita Stiga byla a jak moc bylo už tehdy možné využít každého opomenutí maskovat se před světem, je skoro k nevíře, ze identita Bena Collinse nebyla sedm let prozrazena. Jenž on i kolegové na to šli chytře.

Dočkáme se ještě někdy nové epizody Top Gearu? To je otázka, která fanoušky kdysi nejpopulárnějšího motoristického pořadu světa trápí již nějaký ten pátek. Na počátku října se objevily zvěsti o jeho konci, za čímž měla stát loňská nehoda jednoho z moderátorů Andrewa Flintoffa. BBC nicméně následně uvedla, že se jedná o ničím nepodložené spekulace. Televizní stanice však již neupřesnila, jaký bude další vývoj. Flintoff měl ale dostat velkorysou kompenzaci a většina štábu byla rozpuštěna. Jak se tedy zdá, pohřeb již proběhl, jen na něj nikdo nebyl pozván.

Budoucností se ale zabývat nehodláme, ostatně bychom mohli tak maximálně věštit z křišťálové koule, jak se věci vyvrbí. Místo toho se budeme rochnit v minulosti, konkrétně pak v období od roku 2003 do roku 2010, kdy byl světoznámým závodníkem v bílé kombinéze a bílé helmě Ben Collins. Jeho skutečnou identitu ale tehdy nikdo neznal, šlo o jedno z nejpřísněji střežených tajemství BBC. Odborná či laická veřejnost přitom tipovala, že pod maskou se skrývá Damon Hill či třeba Jay Kay. Někdejší černý Stig Perry McCarthy pak naznačoval, že jde o více jezdců.

Nic z toho ale nebyla pravda. A chytřejší jsme nebyli ani poté, co v červnu 2009 Jeremy Clarkson ve svém sloupku oznámil, že Stig bude odhalen v první epizodě třinácté série. Tak se skutečně i stalo, přičemž každý zalapal po dechu, když se pod bílou helmou objevila tvář Michaela Schumachera. Bylo ale jasné, že šlo jen o marketingovou kejkli spojenou pouze jen s danou epizodou, ve které se objevilo Ferrari FXX. Italská automobilka totiž neumožnila nikomu jinému než sedminásobnému šampionovi, aby usedl za volant. Spekulace se tak rozjely nanovo.

Právě na tyto chvíle se Collins rozhodl zavzpomínat. Na světlo světa se tak dostaly dlouho utajené okolnosti, které na někdejšího Stiga vrhají trochu jiné světlo. Původně byl totiž za toho špatného, když se později rozhodl prozradit svou identitu výměnou za 15 minut slávy a finanční odměnu. Jenže ono to bylo trochu jinak.

Collins totiž dělal maximum proto, aby svou identitu neodhalil, v čem byla celá v BBC velmi nápomocna. Zaměstnán tak byl pod falešným jménem Richard Jameson (složené z křestních jmen Hammonda a Maye) a do práce musel dojíždět již v kukle a převlékat se ve speciálním přívěsu. Bylo prý opravdu těžké uniknout objektivům všemožných paparazzi, skoro sedm let se mu to ale dařilo. A dnes říká, že vlastně bylo zábavné.

Když BBC opustil a sepsal knihu The Man in the White Suit, ve které se Collins ke svému povolání ochočeného závodního jezdce přiznával. BBC se pokusila vydání zakázat, jako by odhalovala něco nového. Při ale vyhrál, neboť identita Stiga byla odhalena ještě předtím, než vůbec začal o své biografii přemýšlet. Nejprve o ní měl informovat pořad Radio Times, vzápětí danou informaci převzala další média.

Právě v té chvíli bylo Stigovi jasné, že jeho kariéra u BBC je u konce. Televizní stanice totiž měla začít přemýšlet o jeho náhradě a jeho poslední epizodou byla ta, ve které učil Toma Cruise a Cameron Diaz. Collins ale nakonec pořad opustil dobrovolně a propálení jeho identity nebylo jediným důvodem. Z malé show se podle něj stal Top Gear monstrprojektem, který již postrádal onu úvodní uvolněnost. Mimo to se Collins chtěl znovu věnovat své závodní kariéře, na kterou kvůli natáčení neměl čas.

Pokud máte lehce přes 70 minut času a angličtina pro vás nepředstavuje problém, rozhodně doporučujeme shlédnout video přiložené níže celé, Collins říká řadu zajímavých věcí, které v takových detailech dříve nezazněly.

Ben Collins se jakožto Stig odmaskoval již před třinácti lety. Teprve nyní však celou událost přiblížil ze svého úhlu pohledu. Jeho poslední epizodou byla ta, ve které učil jezdit Toma Cruise a Cameron Diaz. Foto: BBC, tiskové materiály

