Bývalý zlatý poklad z garáže sultána Bruneje zlomil aukční rekord, jeho cena už se počítá v miliardách

Petr ProkopecTahle silniční stíhačka nejezdila málo, dočkala se ale úprav, které z ní udělaly ještě lepší a výjimečnější auto. A má pozoruhodnou historii. Není tedy nakonec divu, že se její majitel při koupi docela prohnul.
včera | Petr Prokopec
Tahle silniční stíhačka nejezdila málo, dočkala se ale úprav, které z ní udělaly ještě lepší a výjimečnější auto. A má pozoruhodnou historii. Není tedy nakonec divu, že se její majitel při koupi docela prohnul.
Legendárního McLarenu F1 vzniklo celkově jen 106 kusů. V to jsou ovšem započítány nejen silniční verze, ale i ty závodní, stejně jako vývojové prototypy. Je proto docela s podivem, kolik jich jen v letošním roce změnilo majitele. Jen v posledních pár měsících jsme mohli informovat o šasí č. 062, které patřilo Larrymu Ellisonovi, zakladateli společnosti Oracle. Stejně jako o posledním vyrobeném voze, který skončil v kolekci Mansoura Ojjeha, šedé eminence na pozadí britské automobilky, který naneštěstí před čtyřmi roky zemřel.
O uplynulém víkendu se v Abú Zabí při příležitosti posledního letošního závodu Formule 1 dražil kousek se šasí č. 014. O tom jsme se blíže zmiňovali na sklonku září, kdy se spekulovalo, že by mohl přepsat historické aukční rekordy. Společnost RM Sotheby's, která měla prodej na starosti, naznačovala dosažení ceny přesahující metu 21 milionů dolarů, což v daný moment odpovídalo více než 435 milionům Kč. A její prognóza vyšla, neboť nový vlastník za vůz zaplatil neskutečných 25 317 500 USD, tedy víc jak 0,52 miliardy Kč. Takové cifry už v milionech znějí zbytečně složitě.
Rázem tu tak máme vůbec nejdražší kdy prodaný McLaren F1, za čímž stojí hned několik faktorů. Nízký nájezd to ale rozhodně není, naopak bylo šasí č. 014 poměrně hojně používáno. Jeho majitelé žijící na několika kontinentech s ním totiž najeli 13 711 mil neboli 22 061 km. To je na auta tohoto kalibru slušná porce, byť s pomalu nulovým nájezdem je spojována spíše moderní produkce, kterou si nekupují až tak nadšenci do ježdění, nýbrž daleko spíš lidé považující taková auta za investici.
Dnes bíle lakovaný McLaren svou životní dráhu začal v roce 1994, kdy si jej jako zářivě žlutý objednal coby zlatý poklad do své sbírky brunejského sultána. Posléze se ovšem auto vrátilo do Velké Británie, kde jej koupil bývalý šéf značky David Clark. Ten se postaral o řádný servis, F1 si však dlouho neužil. Dvanáctiválcové kupé se totiž přesunulo do Ameriky, kde nejprve brázdilo ulice New Yorku, než zamířilo do slunné Kalifornie. V roce 2006 jej pak koupil další nový majitel, a to jen s 5 187 najetými kilometry.
Právě tento člověk se rozhodl pro rozsáhlou přestavbu, neboť sáhnul po bodykitu ve stylu závodních verzí GTR a LM. Velmi zajímavá změna se pak odehrála uvnitř, neboť vůz se dočkal přelakování na bílou Ibis White. Ta se objevila i na vnitřních bočních prazích, které dříve zdobil podpis Michaela Schumachera. Protože ho přitom na nový nátěr nešlo přesunout, došlo na zajímavé střídání stráží, neboť práh ozdobil podpis dalšího sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona.
Majitel vozu si kit generující vyšší přítlak vyloženě užíval, nakonec se ale evidentně rozhodl zajistit na stáří. A nejen sebe, více než půl miliarda korun bude jistě stačit i jeho dětem. Tedy za předpokladu, že nechystá třeba koupi Ferrari 250 GTO. V té chvíli by mu totiž peníze za mnohem rychlejší McLaren F1 nestačily - některé exempláře italského kupé se totiž prodávají za více než 50 milionů dolarů, tedy za víc než jednu miliardu korun.
McLaren F1 s šasí č. 014 se o uplynulém víkendu prodal za více než půl miliardy korun. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1994 McLaren F1@RM Sotheby's
