Byznsmen dekády kupoval nová auta týden co týden, aniž by je prodával. „Nasyslil” jich 1 300, teď se jich všech zbavuje

Petr ProkopecPřišli jste si trochu rozmařilí, pokud jste si jednou dvakrát v životě koupili nové auto, zatímco to staré jste si nechali, i když jste pro něj neměli užitek? Tento muž by se vám vysmál, v životě to udělali 1300krát. Až nyní se rozhodl své bizarní kolekci pustit žilou.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Přišli jste si trochu rozmařilí, pokud jste si jednou dvakrát v životě koupili nové auto, zatímco to staré jste si nechali, i když jste pro něj neměli užitek? Tento muž by se vám vysmál, v životě to udělali 1300krát. Až nyní se rozhodl své bizarní kolekci pustit žilou.
Hlavní náplní americké společnosti Rusken Packaging je výroba papírových krabic a obalů. To nezníjako ta nejzajímavější činnost, které byste se mohli věnovat. Na druhou stranu jde o produkty, které čas od času potřebuje každý. Z firmy založené v roce 1974 Bobbym Ruskem se tak postupem času stalo impérium čítající 19 továren v deseti státech USA. Od roku 1992 společnost řídí Bobbyho syn Greg, který výrobu mimo jiné rozšířil také o speciální automobilové kontejnery.
Tím ovšem Gregův kontakt se čtyřmi koly neskončil. Rusk Jr. se auty stal snad až nezdravě posedlým, přičemž si vypěstoval opravdu zvláštní zvyk - poté, co si koupil nový vůz, si s ním vždy o víkendu užil, a poté jej začlenil do své neustále se rozšiřující sbírky. Jeho choutky se přitom v průběhu let měnily, pročež v jednu chvíli neměl zájem o nic jiného než o Cadillacy, aby následně přestoupil ke značce Chevrolet, jen aby se poté přesunul k Pontiacu Trans Am.
Auta takto kupoval týden co týden s téměř železnou pravidelností. Za několik dekád se tak Gregovi povedlo shromáždit více než 1 300 (!) aut, jeho sbírka tak svou velikostí bere dech. Čítat by nyní měla 259 různých Chevroletů, 109 Fordů, 105 Cadillaců, 96 Pontiaců, 55 Moparů, 48 Lincolnů, 24 Oldsmobilů a 12 Volkswagenů Beetle. V některých halách či vyloženě pod alabamským nebem pak trůní i zahraniční klasické vozy s logem Alfy Romeo, Jaguaru či Porsche. Přesný počet však ani Greg neví, postupem času ztratil přehled.
Zakrátko ovšem bude mít k dispozici kompletní detailní soupisku, neboť se rozhodl svou sbírku skrze společnost Hagerty prodat. Kvůli značnému množství aut bude celá kolekce rozdělena do několika kol, přičemž během prvního bude na výběr ze zhruba 200 vozů. Mezi ně patří třeba Pontiac Firebird Trans Am ve zlatém laku, limitovaný Chevrolet Monte Carlo SS Aerocoupe, Cadillac Sedan de Ville, Pontiac Chieftain nebo osmiválcový Chevrolet C10.
Kupující ovšem budou mít možnost pořídit také Jaguar XK120, Toyotu Celica ST Coupe, Porsche 911 nebo Mazdu RX-7 osazenou osmiválcem LS1. Všechny vozy navíc budou nabídnuty bez rezervní ceny, teoreticky se tak dají pořídit za dolar. Greg si totiž chce být jistý tím, že každé auto z jeho sbírky najde nový domov. Proto nechce odradit žádného zájemce tím, že by nastavil limity, na jaké mnozí nedosáhnou. Byť tvrdý aukční boj se dá zejména u některých vozů očekávat.
Ještě než se do něj ovšem pustíte, je třeba si uvědomit, že mnohé vozy odpočívaly bez hnutí po celé dekády. A i když byly zaparkovány v halách, kde na ně maximálně tak padal prach, stále budou potřebovat určitou renovaci. To je další důvod, proč nebyly stanoveny minimální ceny, neboť každý kousek by v tu chvíli vyžadoval pečlivou inspekci a následně individuální nacenění. Se sbírkou by tak Greg měl aktuálně více práce než za celou dobu dohromady.
Pokud tedy máte zájem o první dvoustovku aut, která se skrývá pod názvem Generous Collection, pak mezi 20. a 24. říjnem, tedy již příští týden, zamiřte na Hagerty Marketplace. Tamtéž se v průběhu listopadu a prosince objeví další várky, zbytek kolekce by měl být rozprodán během příštího roku. Protože se dá předpokládat, že tyto vozy zamíří do různých domovů, bude tato enormní kolekce pohromadě už jen pár dnů.
Sbírka Grega Ruska se bude rozprodávat možná i celý rok, čítá totiž přes 1 300 aut. V prvním kole jde do aukce jen 200 z nich, každé pak bude nabídnuto bez minimální ceny. Foto: Hagerty, tiskové materiály
Zdroj: Hagerty
