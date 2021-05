Dealer 33 let schovával na skladě nezničitelný Mercedes, až teď je nejetý na prodej před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Platí za nezničitelný auto, koupit jej jako nové ale dávno možné není. Tento kousek má na tachometru pouhých 995 km a na prodej je v naprosto dokonalém stavu.

Svět se každým dnem posouvá o kus dál, nicméně při pohledu na některé automobily se nelze ubránit otázce, zda míří správným směrem. Zejména v posledních letech pod tíhou regulací, snah o minimalizaci nákladů a překotného vývoje elektroniky přichází výrobci novými auty, která jsou možná rychlejší, bezpečnější, komfortnější a ekologičtější, už ale zkrátka tolik nevydrží.

Technici den co den hledají, kde ušetřit každý gram emisí CO2 a snížit náklady na každý vyrobený vůz tak, aby to zákazníci nepoznali. Čím dále jsme od dob, kdy automobilový průmysl fungoval trochu jinak, tím méně to lidem připadá zvláštní, o to více ale stojí za připomenutí jedno z aut, které proslulo svou trvanlivostí až do té míry, že je považováno za takřka nezničitelné.

Jedná se o Mercedes W124. Většina aut z jeho doby je dávno po smrti, W124 ale přežívá pořád dost. Platí za mimořádně odolné stroje a není těžké narazit v prodeji na kusy s kilometráží blížící se milionové hranici, do kterých byste to neřekli ani náhodou. Dnes vám ukážeme kousek, který mezi ně nepatří - vůz ve verzi 230 E z roku 1987 má dodnes najeto pouhých 995 kilometrů.

Pokud se ptáte, jak mohl dožít dnů s takovým nájezdem, vězte, že si jej 27. května 1987 pořídil oficiální dealer značky z Braunschweigu jako výstavní. Rok jej držel v showroomu, když ale jeho role coby auta na ukazování potenciálním klientům skončila, nenabídl jej k prodeji, ale schoval ho na sklad. A protože vhodný moment pro prodej zjevně nepřišel nikdy, nechal si jej v tomto stavu ve svém vlastnictví až do letošního března, tedy dalších 33 let. Pak jej v rámci čištění skladů poslal dál, a tak se dostal k nám už známé firmě Mechatronik, která se prodejem podobných exotů zabývá.

S ohledem na zmíněné nepřekvapí, že předchůdce třídy E ještě z dob komunistického Československa je jako časová kapsle. Stříbrný lak Astral byl ušetřen škrábanců po boku dalších skladových automobilů, ohromující je i interiér zářící nedotčenou látkou tmavě šedé barvy. Decentní eleganci podtrhuje dřevěné obložení středového tunelu. Zaujmou široká sedadla nebo naškrobené čalounění dveřních panelů. Vše zkrátka zůstalo v perfektním originálním stavu, který nedává pochybovat o tom, že toto auto nikdy nikam pořádně nejelo.

Nádhernou vzpomínku na motorismus počátku devadesátých let pohání řadový benzinový čtyřválec o výkonu 132 koní směřovaném na zadní kola přes manuální převodovku. Je ot tedy zjevně jedna ze skromnějších specifikací, ale to vozu nakonec jen dodává na historické autentičnosti - Mercedes s manuálem je dnes raritou, třída E bez automatu dávno neexistuje.

Pochopitelně, něco takového nevyjde levně a parádu s tím uděláte leda před znalci. Auto z roku 1987 za 49 500 Eur (asi 1,26 milionu Kč) je opravdu drahý špás, na druhou stranu, kolika autům v prodeji za podobnou cenu dnes můžete téměř s jistotou věštit, že zvládnou najet milion kilometrů?

Mercedes-Benz 230 E vypadá jako čerstvě svezený z výrobní linky, od roku 1987 stál skoro pořád na jednom místě. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mechatronik

Mirek Mazal