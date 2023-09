Vzhled Cybertrucku přišel i designérům Tesly tak odporný, že chtěli udělat vlastní, Musk to zatrhl včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nový životopis Elona Muska odhaluje poměrně bolestivý zrod elektrického pick-upu. Tomu skuteční profesionálové dávali palec dolů ještě před premiérou, jenže co je názor odborníků proti rozhodnutí šéfa Tesly?

Za rok či za dva se možná definitivně dozvíme, zda Cybertruck je úspěšným či neúspěšným vozem. Prozatím totiž můžeme vycházet pouze z informací Tesly, jenž jsou neskutečně pozitivně laděné. Americká automobilka totiž soustavně mluví o obrovitém zájmu a oslovení stovek tisíc lidí, z nichž mnozí pick-up dosud nevlastnili. Nicméně zadání rezervace, i když podmíněné menším a hlavně vratným poplatkem, je jedna věc. Dotažení objednávky až do předání samotného vozu pak druhá. A zatím se nezdá, že by zrovna něco takového mohlo probíhat tak, jak si Elon Musk maluje.

Jedním z hlavních důvodů hrozícího neúspěchu je kombinace nekvality, jíž je Tesla po pár letech proslulá, a designu pick-upu. Cybertruck totiž vypadá jako malůvka malého dítěte, které ještě nemá žádné ponětí o aerodynamice a neumí nakreslit ani oblinu. To by možná nebylo až tak hrozné, kdyby ovšem Musk nerozhodl, že jednotlivé panely karoserie budou vyrobené z nelakované oceli. Takový materiál ovšem přitahuje špínu lépe než magnet. I při dokonalém slícování tak Cybertruck může po pár kilometrech vypadat podivně.

Jenže k dokonalému slícování mají Tesly pořád dál než lidstvo k Měsíci. Pomalu všechny dosud smontované exempláře tak vypadají velmi humpolácky. Něco takového by značné části lidí vadilo i ve chvíli, když by automobilka dodržela původně ohlášenou základní cenu 40 tisíc dolarů (cca 910 tisíc korun). Jenže tak nízko se Cybertruck v prvé fázi rozhodně nedostane, spíše je třeba počítat s dvojnásobkem. To ovšem znamená, že zákaznická skupina prořídne. A bude asi mít mnohem větší očekávání.

Elektromobil s neskutečným obchodním potenciálem tak nakonec může být vůbec prvním fiaskem značky. Přitom zjevně stačilo málo a situace mohla být jiná. Vyplývá to z Muskovy biografie, kterou sepsal Walter Isaacson. Ten dělal šéfovi Tesly stín v posledních třech letech a během té doby mluvil také s řadou zaměstnanců automobilky. Jedním z nich byl i designový šéf Franz von Holzhausen, který uvedl, že jen málokomu ve firmě se novinka líbila.

„Většina lidí ve studiu ho nenávidí. Říkali, že něco takového přece nemůžeme myslet vážně. Nechtěli s ním mít nic společného. Byl zkrátka až moc podivný,“ uvedl von Holzhausen na adresu futuristické vizáže. A dodal, že se dokonce začala i formovat skupinka designérů, kteří chtěli exteriér pick-upu předělat. Pokud by přitom vše záviselo na von Holzhausenovi, nejspíše by i dostali zelenou. Jenže Musk se již tehdy cítil být novodobým CML (Centrální Mozek Lidstva).

Šéf Tesly měl totiž v reakci na negativní odezvu vlastních zaměstnanců uvést, že „nepořádá seance pro testovací publikum“. Místo toho týmu přizkázal, aby mu co nejrychleji vyrobil řiditelný prototyp. Lidé ovšem nejspíše nepracovali 24 hodin denně sedm dní v týdnu jen proto, aby se Cybertruck mohl objevit na firemní prezentaci. Poté, co se totiž Musk prototypu dočkal, vzal s ním na rande svou tehdejší přítelkyni, zpěvačku Grimes, a to do luxusní restaurace Nobu.

Osud pick-upu tak do jisté míry byl zpečetěn. Nově přitom Musk po lidech požaduje, aby design, před kterým jej všichni varovali, neměl negativní dopad na kvalitu. Tolerance se tak má počítat na mikrony, což je ovšem v automobilové branži nemožné - už jen kvůli různé tepelné roztažitelnosti mnohých materiálů. Stejně jako v televizním seriálu Návštěvníci je tak i reálný CML poněkud na šikmé ploše. V tomto případě ale velký učitel Alois Drchlík s dřevěným klínkem asi nedorazí.

Cybertruck vypadá jako malůvka pětiletého dítěte. Lze proto plně pochopit designéry značky, že od něj dávali ruce pryč a chtěli přijít s vlastní verzí. To jim však CML Elon Musk zatrhl. Foto: Tesla

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.