K mání je dodnes funkční legendární mistrovská Formule 1 Michaela Schumachera, půl miliardy na ni může být málo

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Mimořádná kariéra Michaela Schumachera dala za vznik řadě legendárních monopostů F1 ověnčených výjimečnými úspěchy. Tohle Ferrari je ale zřejmě úplně nejvíc. Dovezlo Schumiho k několika vítězstvím i dominantně získanému titulu mistra světa.

Svého času se říkalo, že Formuli 1 řídilo méně lidí, než kolik jich bylo ve Vesmíru. To už dnes platit nebude, jednak každý rok přibývá těch, kteří aktuální ef-jedniček sedlají jako piloti jedné z deseti stáji, popř. aspoň dostanou šanci za volant těchto strojů usednout v rámci volných tréninků. A jednak se vysloužilé monoposty pravidelně objevují na různých aukcích, někdy dokonce plně funkční. V takovém případě se za jejich volant dostanou i jiní lidé než špičkoví závodní piloti.

Na druhou stranu ale pořád nejde říct, že by je mohl řídit kdekdo, už z ekonomických důvodů. Drahé stroje jsou to vždy. A pokud se nad nimi vznáší nejen aura výjimečnosti jejich techniky, ale i lidí, kteří je svého času sedlali, může se cena vyšplhat do extrémních výšin.

Příkladem takového monopostu budiž prodej někdejšího stroje možná skomírajícího Michaela Schumachera, který chystá aukční síň RM Sotheby's do dražby spojené s letošní velkou cenou Monaka. Ta se jede 23. května a právě tehdy se Monte Carlu bude dražit Ferrari F2001, které pomohlo Schumimu k titulu mistra světa a Scuderii k uzmutí poháru konstruktérů v roce - to byste uhodli - 2001. Konkrétně jde o monopost se šasí č. 211, který odjel tři závody.

Dva z nich - nejdřív právě ten v Monaku - Schumacher vyhrál. Snad ještě významnější než vítězství v Monaku bylo ovšem to, jehož Schumacher dosáhl záhy v Maďarsku. Šlo totiž o třináctý závod sezóny, po jehož absolvování měl závodník na kontě tolik bodů, že si s předstihem zajistil svůj již čtvrtý titul. Pro Ferrari se pak jednalo o jedenáctý zářez mezi konstruktéry, k čemuž samozřejmě pomohl i Rubens Barichello, který dojel na druhém místě.

Samotný monopost je 4 460 mm dlouhý, 1 800 mm široký a 1 100 mm nízký. Počítá s kompozitní karoserií a monokokem, uprostřed pak trůní stále plně funkční atmosférický třílitr V10 zvládající 18 500 otáček a pohánějící zadní kola. Součástí kompletu je i poloautomatická sekvenční sedmistupňová převodovka či samosvorný diferenciál, v případě podvozku lze ve všech rozích počítat s nezávislým zavěšením.

Aukční síň RM Sotheby's toto Ferrari vystaví nejprve hostům Paddock Clubu monacké grand prix, takže pokud vás netrápí dát půl milionu až milion za privilegium být jeho hostem, můžete jej vidět naživo. Anebo si jej můžete o něco později koupit. Protože se ale jedná o možná vůbec nejcennější Formuli 1 Ferrari spojenou s Schumacherovým jménem, čekejte prodej za opravdu tučnou sumu. Naposledy se tento monopost dražil v roce 2017, kdy skoro dvojnásobně překonal aukční odhady a prodal se za 7,5 milionu dolarů. Dnešní optikou by šlo o 10 milionů USD, skoro 230 milionů Kč. Tak „levně” ho majitel určitě neprodá, nedivili bychom se ani dvojnásobné sumě, půl miliardy může být málo...

Monopost Ferrari F2001, se kterým Michael Schumacher vyhrál před 24 lety mj. v Monaku, je aktuálně na prodej. Podle expertů jde o „korunovační klenot” mezi ef-jedničkami kdy používanými Schumim, podle toho bude stát. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

