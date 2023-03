Do aukce jde jediné osobní auto poháněné motorem 27,0 V12, které může na silnice, je to Bestie před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Car and Classic, tiskové materiály

To velké B v nadpisu není mýlka, tohle auto si tak skutečně říká. Nevzniklo zrovna včera, dílo Johna Dodda ale dokáže ohromit i 50 let po svém vzniku. Na prodej je jen kvůli tomu, že její tvůrce loni zemřel.

Velkou Británii jsme v uplynulém století mohli považovat za zemi skoro nekonečné automobilové svobody. Díky benevolenci tamních úřadů jste totiž na značky mohli přihlásit prakticky cokoli. Problémem nebyl dokonce ani monopost Formule 1. Stačilo, aby dostal blatníky a světlomety, a rázem splňoval veškeré požadavky na homologaci. Není tedy překvapivé, že řada výjimečných kreací pochází právě z ostrovního království. Bestie je jednou z nich, přičemž tento bizarní kombík (či spíše shooting brake) nyní míří do aukce, načež následně může spočinout ve vaší garáži.

Příběh tohoto neobvyklého vozu odstartoval v 60. letech minulého století, kdy se Paul Jameson rozhodl osadit zakázkové šasí složené z komponentů značek Jaguar a Wolseley 27litrovým motorem Meteor ze skutečného tanku. Pohonná jednotka produkující 760 koní a 1 030 Nm však byla natolik silná, že Jameson oslovil specialistu na převodovky Johna Dodda, aby mu postavil zakázkovou skříň. Nakonec však došlo rovnou na prodej, přičemž Dodd nechal u firmy Fibre Glass Repairs vyrobit karoserii ve stylu shooting brake.

Jelikož se o pohon staral motor značky Rolls-Royce, nechal nový majitel na příď instalovat i tradiční chrám britské značky, tedy její originální masku chladiče. Než ho ovšem právníci automobilky mohli usadit do patřičných mezí, došlo na havárii, přičemž vůz podlehl plamenům. Nikoliv však zcela. Dodd navíc celé neštěstí vzal jako příležitost k vylepšení. Přepracována tedy byla karoserie, a to do současné podoby. Pod dlouhou kapotu se pak znovu nastěhoval motor Rolls-Royce, šlo nicméně o 27litrový agregát Merlin.

Tato pohonná jednotka proslula během druhé světové války, neboť v letadlech Superman Spitfire a Hawker Hurricane pomohla porazit německou Luftwaffe. Dodd ovšem naneštěstí opět neodolal vábení profláknout její původ, a tak znovu příď osadil maskou Rolls-Royce. Právníci značky jej pak hnali před soud, který tvůrce neobvyklého kombíku prohrál. Vůz nicméně schoval a následně přesunul do Španělska, kam uprchl. Tam pak nechal kontroverzní partie nahradit specifickou mřížkou se svými iniciály.

Spor tím nejspíše byl definitivně zažehnán, neboť Dodd následně vůz užíval pomalu na denní bázi, přičemž se pravidelně vracel do Británie kvůli technické kontrole. Loni v prosinci ale bohužel ve věku 90 let zemřel. Bestie se tak velmi pravděpodobně již 9. března dočká nového majitele. Vůbec bychom se přitom nedivili, kdyby jeho první kroky vedly do zkušebny kvůli změření výkonu. V letadlech totiž jednotka produkovala 1 500 koní, ovšem za pomoci kompresoru.

Přeplňování se ovšem Bestie nedočkala, přičemž Dodd svého času tvrdil, že motor posílá na zadní nápravu skrze přepracovaný automat GM Turbo 400 i na dnešní dobu neskutečných 950 koní. Realita pak zřejmě bude o trochu nižší, ověření však již necháme na novém majiteli. To se ostatně týká také nejvyšší rychlosti, v době svého zrodu však kombík zvládal až 295 km/h. Nepřekvapivě si tak na chleba mazal veškerá tehdejší Porsche, Ferrari či Lamborghini.

Zmínit lze už jen pár slov o interiéru. Jakkoli nová Bestie oproti té původní narostla, většina délky vozu připadá na motorový prostor. Dovnitř se pak nastěhovala pouze dvě sedadla, více již Dodd nepotřeboval. Důraz kladl spíše na obrovský zavazadelník, do kterého se bez problémů vejdete i s celou svou rodinou, ať je jakkoli početná. A ještě zůstane prostor na vaše kufry či domácí mazlíčky. A možná i na malé letadlo.

Bestie je tedy výjimečná ve všech ohledech. I přes spory s britskou automobilkou je přitom papírově vedena jako Rolls-Royce. Najeto pak má pouze 10 685 mil (17 192 km), což ale pochopitelně nemusí být skutečný stav. I kdyby nicméně měla na kontě desetinásobek, stále tu máme vůz, který nemá sobě podobného. Navíc je v provozuschopném stavu a na značkách, které akceptují i evropské úřady.

Při pohledu na kreaci Johna Dodda vás ihned napadne, že pojmenování Bestie je více než trefné. Bizarní kombík přitom pohání 27litrový letecký motor Merlin, který byl původně určen pro britské stíhačky z druhé světové války. Foto: Car and Classic, tiskové materiály

Zdroj: Car and Classic

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.