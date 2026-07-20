Do dražby jde bizarní sbírka aut tragicky zesnulého tvůrce Call of Duty. S výjimečnými vozy za miliardu skoro nejezdil
Petr ProkopecKdyž se informace o prodeji této pozoruhodné smečky aut rozšířila světem, zaujala už složením nabízených vozů a jejich stavem, bohužel ne v dobrém slova smyslu. Nyní už víme i to, komu patřila. A je to jeden velký smutný příběh.
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Do dražby jde bizarní sbírka aut tragicky zesnulého tvůrce Call of Duty. S výjimečnými vozy za miliardu skoro nejezdil
20.7.2026 | Petr Prokopec
Když se informace o prodeji této pozoruhodné smečky aut rozšířila světem, zaujala už složením nabízených vozů a jejich stavem, bohužel ne v dobrém slova smyslu. Nyní už víme i to, komu patřila. A je to jeden velký smutný příběh.
Loňské Vánoce se staly osudným Vinci Zampellovi. Tvůrce slavné herní série Call of Duty ztratil kontrolu nad svým Ferrari 296 GTS a havaroval tak nešťastně, že zemřel na místě. Jeho spolujezdec Zachary Marks byl za mrtvého prohlášen po příjezdu do nemocnice. Po Zampellovi zůstala nejen rodina s třemi děti, ale také jeden nesplněný sen, který už si nikdy nesplní.
Jakož nadšený řidič a milovník aut totiž léta snil o tom, že si otevře své vlastní dealerství zaměřené na exotické supersporty a luxusní limuzíny. Taková auta sám vlastnil, a byť už do konce života nic dělat nemusel, myšlenka byznysu postaveného kolem nich mu přišla zábavná. Nevíme, jestli by to nakonec někdy udělal, jeho sbírka by ale byla velmi slušný začátek pro exkluzivní automobilovou galerii, ve které by si jistě našly místo i jiné než jeho vozy.
Tohle už se ale nestane, místo toho se celou jeho kolekce 17 aut rozhodli pozůstalí poslat do prodeje. Její aukci dostala na starosti společnost RM Sotheby's a opravdu to není žádný čajíček. Podle průměrných odhadních cen by dražba měla vynést okolo 44 milionů dolarů, tedy skoro 1 miliardu Kč. To je na 17 aut hromada peněz, přesto by nás nepřekvapilo, kdyby finální účet byl ještě vyšší. Zampella dal totiž dohromady opravdu extra auta, která se hned tak nevidí. A zjevně je - až na výjimky - vlastnil jako investici, skoro s nimi nejezdil. Dnes jsou tedy do prodeje jako zánovní či prakticky nové vozy, na některých jsou i krycí fólie.
Perlami sbírky jsou stroje Bugatti Mistral, Pagani Huyara Roadster nebo Aston Martin Valkyrie Spider, největší část kolekce ale připadá na McLareny. A tipujeme, že největší zájem budou mít sběratelé o P1 GT, tedy silniční verze závodního provedení. Ta vzniknul v pouhých dvou kusech, o které se postarala společnost Lanzante. Výchozím bodem se tedy stala okruhová varianta GTR, která byla upravena pro silniční použití. Vedle toho se ovšem dočkala také prodloužení zadní sekce, přičemž nahoru měl zamířit i výkon osmiválcového motoru.
Vedle toho si ovšem Zampella pořídil také McLareny Elva, Senna GTR a Solus GT. Ve všech třech případech jde rovněž o limitované edice, přičemž pouze první zmíněný roadster může na veřejné silnice. Pokud ale nový majitel zajde podobně jako tvůrce herních stříleček za Paulem Lanzantem, nejspíš si za nemalý poplatek bude moci užít to, co ostatních 75 (Senna) či 25 Solus) lidí nemůže. Možná i proto vlastně hodnota okruhově zaměřených aut časem spíš klesla.
Vedle toho nabízená kolekce zahrnuje také dva exempláře 765LT a rovněž dva kusy McLarenu Artura GT4. K britské značce tak měl Zampella opravdu blízko. Ovšem do jeho garáže dále zamířil i zmíněný Mistral, stejně jako další Bugatti osazené dnes již legendárním motorem W16, a sice Chiron Super Sport. Za dvanáctiválce pak vedle Pagani a Astonu Martin kope rovněž Ferrari SP3 Daytona. Jen to by mělo vynést stamiliony, čekejme něco okolo čtvrt miliardy Kč.
Zastoupena pak v Zampellově garáži byla i značka Porsche, a to jak hybridním 918 Spyder, tak klasickým 911, které prošlo dílnami společnosti Thornley Kelham. Zde se kupé dočkalo čtyřlitrového šestiválce z generace 993, který ještě prošel tuningem a jako takový nabízí 425 koní. Ve srovnání s původním výkonem tak nový majitel může počítat s trojnásobkem. A vlastně i docela lácí, stačit by mu mělo 10 až 15 milionů korun.
Vince Zampella materiálně opravdu netrpěl. V jeho svérázné automobilové kolekci po něm zbylo Ferrari Daytona SP3, ... Foto: Sotheby's, tiskové materiály
Sotheby's, tiskové materiály
...několik... Foto: Sotheby's, tiskové materiály
...Bugatti, ... Foto: Sotheby's, tiskové materiály
...Pagani Huayra s manuální převodovkou, ... Foto: Sotheby's, tiskové materiály
...Aston Valkyrie, ... Foto: Sotheby's, tiskové materiály
a především hromada McLarenů včetně P1 G7. Foto: Sotheby's, tiskové materiály
Najdou se ale i speciality jako tento restomod Porsche, s většinou ale Zampella nejezdil buď vůbec nebo zřídka. Třeba onen Aston Martin Valkyrie Spider má najeto jen 75 km. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: Offered from The Driver’s Philosophy Collection@RM Sotheby's
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