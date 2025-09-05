Do dražby jde sbírka 42 superaut té nejvyšší úrovně, na celou bizarní smečku je ale nakonec smutný pohled
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je tu opravdu téměř všechno z toho nejlepšího, co by vás mohlo napadnout o víkendu vytáhnout na okruh nebo oblíbenou okresku, nakonec si celá kolekce říká „Ušitá na míru rychlosti”. Problém? Dosavadní majitel s těmito auty dělal všechno, jen ne ne to, to je vskutku bizarní.
Pokud vám v žilách proudí místo krve vysokooktanový benzin, pravděpodobně jste nejednou zatoužili po rozsáhlé sbírce výjimečných aut. Ne však proto, abyste se na ní od rána do večera pouze koukali. Místo to byste si je naopak neustále užívali. Jednu projížďku by tak následovala druhá, výlety na zakroucené okresky by střídaly okruhové dny, a korunu všemu by nasadily jízdy v náročném terénu či třeba písečných dunách. Z toho důvodu by v oné sbírce nechyběly jak exkluzivní supersporty, tak ryzí závodní speciály a pár ortodoxních off-roadů.
Takové sny mají ovšem nejčastěji ti, kteří si podobnou kolekci nemohou dovolit. Většina majitelů mnoha luxusních aut totiž zůstává jen u nakupování a vizuálního obdivování, za volant ovšem usedá velmi zřídka, pokud vůbec. A ve chvíli, kdy tito lidé mají pocit, že je ten který vůz už omrzel, nebo jim dostatečně vydělal, ho bez sebemenšího soucitu pošlou dál. Na aukcích se tak stále častěji objevují auta, která za celý svůj život najela jen pár kilometrů, které souvisí leda s jejich naložením a vyložením z odtahovky při návštěvách servisu
Společnost RM Sotheby's přitom aktuálně chystá dražbu jedné takové sbírky. Nazvána je The Tailored for Speed Collection, což je na jednu stranu příhodný název, neboť čítá hned dvaačtyřicet sportovních aut té nejvyšší úrovni. Protože mezi nimi nechybí mnohá historická Ferrari, je třeba u některých kousků počítat s nájezdem vyšším než oněch pár metrů, třeba takové F40 z roku 1989 má na kontě 11 882 km. Ovšem za posledních skoro třicet let se jeho motor sotva protočil, neboť v roce 1997 jeho nájezd činil 10 830 km.
Přijde nám to vlastně jako neskutečné plýtvání, tedy potenciálem, ne penězi. Ceny aut v podobných kolekcích jsou často astronomické a pokud se jedná o starší vozy, pak jejich opravy po případném selhání či kolizi mohou stát i miliony. A i když se to nestane, hodnota auta s každým ujetým kilometrem klesá. Stále více sbírek tak poslední dobou zahrnuje stále více aut s téměř nulovým nájezdem, a to přesto, že se je jejich tvůrci snažili udělat co nejřidičštější. Zákon, který by majitelům přikazoval, aby je používali, ovšem neexistuje a nikdy samozřejmě existovat nebude, a tak nezbývá, než se s tím smířit. A případně vydělávat tolik, abyste si podobnou kolekci mohli koupit a stav věcí zvrátili.
Filozofování ale už nechme stranou, dále se budeme soustředit na samotná auta, která jsou opravdu exkluzivní. Do sbírky totiž spadají i Ferrari FXX, FXX K a 599XX, tedy okruhové nástroje, který ještě nikdy nebyly nabídnuty takto pohromadě. I proto by se mohly prodat až za nějakých 300 milionů korun. Zhruba polovinu této sumy pak může vynést model 333 SP, což je skutečný závoďák, který navíc v roce 1999 vyhrál závody v Barceloně a na Monze.
FXX K pak má ve sbírce i dva své silniční sourozence, a to LaFerrari jako kupé a kabriolet zvaný Aperta. Všechny tyto modely pohání dvanáctiválec, stejně jako další raritky SP3 Daytona a SP1 Monza. Tento vůz se přitom musí obejít bez čelního okna a sedadla pro spolujezdce, zaměřen je tedy jen a pouze na řidiče. Dosavadní majitel však ani na tuto nabídku příliš nereflektoval, neboť nájezd vozu činí jen nějakých 60 km.
Pokud vám ovšem Ferrari nevoní, a to jsme přitom zmínili jen ty největší bomby, nikoli v podstatně „běžné limitky“ jako 430 Scuderia 16M či 599 GTO, můžete sáhnout třeba po některém Pagani. Nebo je k mání Bugatti Chiron Super Sport či Lamborghini Sián. A nechybí ani zástupci značek jako Bentley nebo Mercedes. Jinými slovy si tedy dokáže vybrat každý, jedinou podmínkou je, že jeho kapsy musí být hluboké a nadité. Tohle budou snadno auta za miliardy. A byť jsou skutečně „ušitá na míru rychlosti”, mnoho jí nepoznal. Bizarní, že?
Máte volnou miliardu korun, či dvě? A nevíte, co s nimi? Pak můžete sáhnout po sbírce The Tailored To Speed Collection, která dokáže oslovit asi každého nadšence. Jen je škoda, že kvůli cenám těchto aut s nimi v málokdo pořádně jezdí. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: RM Sotheby's
