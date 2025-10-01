Do dražby jde sbírka snad všech nejlepších BMW M, která kdy vznikla, všechna se mohou prodat klidně za 1 Kč
Petr ProkopecNic takového jsme pohromadě ještě neviděli, tahle smečka má tu moc udělat milovníka značky i z lidí, kteří BMW jinak z duše nenávidí. Nejsou tu jen všechna významná eMka ve svých standardních verzích, ale dokonce i provedeních jako GT, CLS, CRT, GTS a jim podobných.
Nevím proč, ale BMW se mi jako značka nikdy nedostalo moc pod kůži. Sice jsem závodil v upravené řadě 3 generace E30, dlouhodobě testoval Z4 a v jednu chvíli vlastnil i vzácný kombík 525iX Touring, ovšem na přeskočení pověstné jiskry u mě nikdy nedošlo. Jakkoli přiznávám, že M3 E46 je jedním z mých vysněných aut a do své garáže bych klidně zařadil i plug-in hybridní i8, jejíž futuristický design mi vážně učaroval.
Nově jde ovšem do aukce kolekce mnichovských aut, která z milovníka BMW udělá i dosavadní odpůrce značky. Zahrnuto je v ní totiž vše, co tuto značku učinilo nesmrtelnou, a to ve verzích, které jsou dnes buď na trhu nedostupné nebo extrémně drahé. Na své si tak přijdou jak fanoušci moderny, tak i obdivovatelé klasických aut. Každý z 22 nabízených vozů je přitom k dispozici bez požadované minimální ceny, teoreticky tedy do Mnichova, kde se aukce bude konat, můžete vyrazit jen s pár korunami a můžete něco ulovit.
Je ale krajně nepravděpodobné, že se vám to povede. Spíš to vypadá tak, že i multimilionový rozpočet vám bude stačit jen na některé kousky, a to pouze za předpokladu, že o ně neprojeví větší zájem jiní fanoušci. Kolekce zvané The Best of M Collection totiž skutečně čítá vše od modelu 2002 Turbo z roku 1975 až po pár měsíců staré M4 Edition 50 Jahre BMW M. U prvního zmíněného vozu by se přitom dle odhadů cena mohla vyšplhat na 3,4 milionu korun, u druhého pak na 2,9 milionu Kč.
Vůbec nejdražším kouskem z celého kolekce se nicméně má stát BMW M1 z roku 1980, které by majitele mohlo změnit za téměř 15 milionů korun. Není to až tak překvapivé, neboť celkově vzniklo pouze 399 kusů. Design od Giorgietta Giugiara pak dokáže za srdce chytnout i dnes, rozhodně více než u takového Z1 z roku 1990. To nabízené má nicméně vedle sjíždějících bočních dveří na kontě jen 63 najetých kilometrů.
Pro mne osobně je v této sbírce klíčová přítomnost M3 CSL generace E46, tedy speciální odlehčené verze, která oproti regulérnímu provedení prošla 110kilovou dietou. Unikátní karbonové kůry, která vedla k ponížení hmotnosti o 68 kg, se ovšem dočkal i její duchovní nástupce, tedy M3 CRT. To přepřáhlo na 4,4litrový osmiválec, produkci pak automobilka omezila na pouhých 67 exemplářů.
Nechybí ovšem ani roadstery a kupátka Z3 a Z4, nad kterými pak trůní BMW Z8 v úpravě od Alpiny. To bylo celkově vyrobeno v 555 kusech, z nich však hned 450 zamířilo do Spojených států. Toto je jedna ze 105 evropských verzí, která nemá na kontě ani 20 tisíc kilometrů. Letos v květnu navíc prošla rozsáhlým servisem, majitele by tak jako druhý nejdražší vůz kolekce mohla změnit i za 10 milionů Kč.
Takto bych se mohl věnovat asi každému nabízenému modelu, a pokud bych měl k dispozici neomezený rozpočet, velmi pravděpodobně bych celou kolekci koupil tak, jak je - tedy komplet. Následně bych pak každé ráno vybíral, kterým modelem se nechám okouzlit. A je více než jisté, že DNA mnichovské značky bych byl již po pouhém týdnu prostoupen více než za celý dosavadní život. Tak mocné je kouzlo této kolekce, s jejímž poskládáním si někdo dal opravdu práci.
Přehled všech dražených BMW M z tzv. The Best of M Collection
• BMW 2002 Turbo 1975
• BMW M1 1980
• BMW M3 Sport Evolution 1990
• BMW Z1 1990
• BMW M3 Cabriolet 1992
• BMW M3 Cabriolet 1995
• BMW M3 GT 1995
• BMW Z3 M Roadster 2000
• BMW M3 Cabriolet 2002
• BMW Z3 M Coupé 2002
• BMW M3 CSL 2003
• BMW Alpina Roadster V8 2003
• BMW Z4 M Roadster 2007
• BMW Z4 M Coupé 2007
• BMW M3 GTS 2010
• BMW M3 CRT 2011
• BMW 1M Coupé 2012
• BMW M2 Coupé 2016
• BMW M4 GTS 2016
• BMW M3 30 Jahre Edition 2017
• BMW M4 CSL 2023
• BMW M4 Edition 50 Jahre BMW M 2023
Sbírce The Best of M Collection se dá podlehnout snadno a rychle, někdo si totiž s poskládáním těch nejzajímavějších sportovních aut mnichovské značky dal nemalou práci. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: RM Sotheby's
