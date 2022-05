Zabavená sbírka aut zesnulého pašeráka drog fascinuje, měl i 10 nejetých japonských legend a 5 ceněných BMW před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stanley J. Paine Auctioneers, tiskové materiály

Tohoto člověka dost dobře nelze obdivovat za to, co dělal, jeho vkus na auta byl ale vytříbený. V podstatě všechno, co dal za nelegálně získané peníze dohromady, je v hledáčku automobilových nadšenců první kategorie.

Zmínky o prodejích zajímavých aut jsou u nás na denním pořádku, dražby vozů zabavených zločincům jsou ale přece jen výjimečné. Když už na ně dojde, obvykle se jedná o pár aut hodných zmínky, tentokrát před sebou máme ale něco úplně jiného. Aukční firmě Stanley J. Paine Auctioneers se totiž dostalo do rukou 27 vozů zabavených dnes už zesnulému pašerákovi drog a do jednoho jde o pozoruhodné stroje.

Patřily jistému Corymu Taylorovi z amerického Massachusetts, který se evidentně roky úspěšně živil pašováním drog. V jeho 41 letech ale spadla klec. Při namátkové silniční kontrole u něj bylo nalezeno 62 kilogramů marihuany, což soudci stačilo jako důvod k prohledání jeho nemovitostí. Tam bylo nalezeno 24 nelegálně držených zbraní, dalších 23 kilo marihuany, a přes 4 miliony v hotovosti. A k tomu 27 pozoruhodných aut.

Stalo se to už skoro před dvěma roky, Taylor tehdy složil kauci a od srpna 2020 byl vyšetřován na svobodě. Od té doby se už ale úřadům neukázal a patrně to nebylo proto, že by se nechtěl bránit vzneseným obviněním. Byl zjevně pořád menší rybou, která ale mohla mluvit, a tak byl „eliminován”. O několik měsíců později byl nalezen mrtvý v odlehlé městské budově.

To je smutný osud i pro člověka, který jistě neaspiroval na řád Mirka Dušína, jeho auta ale „eliminována” nebyla. Po jeho smrti propadla státu jako výnos z trestné činnosti a nyní míří do dražby zmíněné firmy. A jakkoli nad životem majitele lze leda sklopit zrak v pohrdání, na jeho auty je nutné uznale pokývnout.

Skutečně téměř žádný z těchto vozů není obyčejný. V prvé řadě se jedná o 13 ceněných Toyot Supra 4. generace, z nichž 12 je v žádoucí přeplňované verzi, 8 má manuál, 10 jich nenajelo více jak 80 tisíc km a nejméně jeté neurazily ani 15 tisíc km. Jen tohle budou stroje za desítky milionů korun. Podobně pozoruhodných je 5 exemplářů BMW M3 E46, moderní bavorské klasiky, z nichž každá může stát přes milion. Vidíme také dvě modernější em-trojky E92 a F80, dvě Hondy S2000, dva Lancery Evo od Mitsubishi, dva Nissany 350Z a ani nad upravenou Hondou Civic nelze mávnout rukou.

No vyberte si, je to jedno zajímavější auto pro nadšence než druhé a vidět je takto vedle sebe... Pro majitele bohužel platí otřepané „lehko nabyl, lehko pozbyl”, kdybyste si ale chtěli utrhnou něco z plodů jeho poněkud křivé „práce”, máte možnost. Na zdrojovém odkazu najdete rozsáhlou dokumentaci ke každému z nabízených vozů.

Věřte nebo ne, ale všechna tahle auta patřila jednomu člověku, dnes už zesnulému pašerákovi drog. Vkus mu nelze upřít, vážně ne. Foto: Stanley J. Paine Auctioneers, tiskové materiály

Zdroj: Stanley J. Paine Auctioneers

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.