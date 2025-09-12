Dobrodruh objevil opuštěné dealerství Porsche, na vzácné sporťáky v něm už léta sedá prach
Petr ProkopecOpuštěné objekty se staly podobně zajímavým jevem jako opuštěná auta, jejich tajemnost se ale posouvá ještě na vyšší úroveň, když působí dojmem, že se v nich najednou zastavil čas. Tak je tomu i v případě tohoto dealerství Porsche.
včera | Petr Prokopec
Poslední dobou se sám zajímám o tzv. urbex, což je zkratka pro urban exploration, tedy pro průzkum měst. Takové spojení je poněkud neurčité, reálně ale jde hlavně o prozkoumávání opuštěných objektů. Pravidlem je „odnést si pouze fotografie a zanechat jen stopy bot“. Mimo jiné i proto, že jakkoli jsou všemožné domy či továrny opuštěné, majitele pořád mají. Vstup na soukromý majetek bez povolení je přes čáru sám o sobě, tím méně je možné si z těchto místo něco odnášet, popř. tam něco měnit.
Tato záliba má také svá úskalí, ve starých domech riskujete totiž, že se s vámi proboří podlaha či na vás spadne strop. Přesto je milovníků urbexu stále víc. Stojí za tím jak adrenalin, tak snaha rozkrýt tajemno, které ten či onen objekt obklopuje. Mnohdy v něm totiž zůstává naprosto vše, od aut přes nábytek až po osobní věci majitelů. A vy si následně lámete hlavu tím, co se mohlo stát, že lidé museli zmizet pomalu z minuty na minutu. Bez pádného důvodu se tak nikdy nestalo. A pokud vám v tu chvíli fantazie jede naplno a vy si vzpomenete na řadu kriminálních seriálů a filmů, dojdete k zajímavým teoriím.
Colin Smith je Brit, který se urbexu v Evropě věnuje už řadu let. Jeho nejnovější objev ale minimálně z pohledu automobilových nadšenců překonává vše, na co dosud narazil. Shodou náhod totiž skončil před výkladní skříní belgického dealerství Porsche, které veřejnosti a pochopitelně i městským dobrodruhům není otevřené už řadu let. Původně vystavená auta ovšem zůstala na svém místě, jen v mezičase zapadala prachem. Na druhou stranu ovšem nejsou vystaveny nástrahám počasí, jejich vrácení zpátky na silnice je tedy docela snadno možná.
Dojde na něj ovšem? To je otázka, na kterou Colin odpověď nemá. Dealerství objevil náhodou, byť kvůli tomu nemusel pročesávat bažiny a lesy. Nachází se hned vedle silnice v městské zástavbě, načež se dá předpokládat, že někdo z místních ví, proč už tu obchodní pšenka nekvete. Určitě to ale nebylo z nezájmu publika, skrze výlohu je totiž jasně patrné Porsche 356, které je vyhledávaným sběratelským artiklem. Zlatým závoďákem 928 by pak asi rovněž nepohrdnul kdejaký fanoušek značky, podobně jako je tomu u 911 GT3 RS.
Colin odhaduje, že pod jednou z plachet se skrývá i DeLorean DMC-12, což by v tomto ohledu bylo víc než příhodné. Toto kupé totiž proslavila trilogie Návrat do budoucnosti, která se věnuje cestování v čase. A přesně něco takového by bylo potřeba - vrátit se o pár let zpátky, a zjistit, proč tu někdo zanechal řadu aut během oprav, a už se k nim nikdy nevrátil. Podle jednoho z diváků na Youtube se ale velká senzace nekoná - jde prý o stále fungující dílnu, přičemž její majitel se po většinu času skrývá někde v zákulisí.
Zda tomu tak skutečně je, nevíme. Je sice zjevné, že na některá auta nedopadl ani gram prachu, jiné ovšem opravdu vypadají velmi zanedbaně. A pokud by měla majitele, ten by nejspíše čas od času minimálně otevřel okno a prošel se mezi auty s fukarem. I když řada vlastníků exotických aut nemá problém s jejich „řízeným chátráním“. Máme zde tedy spoustu otázek a jen minimum odpovědí. Přesně o tom ale urbex často je, podívejte se na tohle místo sami níže.
Je belgické dealerství Porsche skutečně opuštěné? Podle některých tomu tak není, majitel má prý v zadní části budovy pracovat na renovacích aut, jako je 911 964 (v tomto případě Diega Armanda Maradony). Ilustrační foto: Bonhams, tiskové mateirály
Zdroj: The Bearded Explorer@Youtube
