Ef-jednička, ve které Ayrton Senna vybojoval asi nejtěžší vítězství své kariéry, je na prodej. Cena poletí do stratosféry
Petr ProkopecMá na kontě jeden start, ve kterém vlastně selhala, výsledkem ale bylo vítězství tak slavné, že napsalo dodnes živou historii Formule 1. Jde o McLaren MP4/6 z poslední Sennovy mistrovské sezóny. Co po jízdě s ním trojnásobný šampion dělal, obletělo svět.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Ef-jednička, ve které Ayrton Senna vybojoval asi nejtěžší vítězství své kariéry, je na prodej. Cena poletí do stratosféry
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Má na kontě jeden start, ve kterém vlastně selhala, výsledkem ale bylo vítězství tak slavné, že napsalo dodnes živou historii Formule 1. Jde o McLaren MP4/6 z poslední Sennovy mistrovské sezóny. Co po jízdě s ním trojnásobný šampion dělal, obletělo svět.
Rok 1991 byl ve Formuli 1 výjimečným, mimo jiné i proto, že během něj debutovali budoucí šampioni Michael Schumacher a Mika Häkkinen. Šlo také o vůbec poslední sezónu, kdy Pohár konstruktérů vybojoval monopost osazený manuální převodovkou a dvanáctiválcovým motorem. Jednalo se o McLaren MP4/6, který britské stáji zajistil již čtvrtý titul v řadě. Za tým tehdy jezdili Ayrton Senna a Gerhard Berger, přičemž první zmíněný se stal potřetí a naposledy mistrem světa.
Brazilský jezdec zároveň v sezóně 1991 poprvé vyhrál svou domácí velkou cenu, kterou považoval za vůbec nejnáročnější závod, jaký kdy jel. Jakkoli si totiž zajistil pole position v dominantním voze a postupně si vybudoval nemalý náskok, o ten začal přicházet kvůli problémům s převodovkou. Do 60. kola tak přišel o čtvrtý převodový stupeň, po kterém se odporoučela i pětka a trojka. Zbytek závodu proto musel dojet na šestku, kvůli čemuž se zdálo, že v některých techničtějších zatáčkách téměř stál. Vše ale utáhl s pomocí spojky a hrubé síly, zejména s řízením musel bojovat jako lev.
Sennovo vítězství tak jen potvrdilo jeho mistrovství, Brazilec byl ale po závodě tak vyčerpán, že jej z kokpitu museli vytáhnout a pro trofej jej odvezl lékařský vůz. Pohár pro vítěze pak byl sotva schopen zvednout nad hlavu. O zhruba měsíc později už ale byl zpátky v kokpitu, přičemž vyhrál i závod v San Marinu, kde měl pro změnu potíže s tlakem oleje. Senna totiž dvanáctiválec Hondy považoval za nedostatečně výkonný, načež v průběhu celé sezóny na japonskou automobilku tlačil, aby motor soustavně vylepšovala.
Pokud chcete na tuto dobu zavzpomínat trochu jinak, pak k tomu máte ideální příležitost. Jen musíte být opravdu hodně při penězích, neboť na prodej je právě McLaren MP4/6, se kterým Senna vyhrál v Brazílii. Britská stáj si jej původně ponechala až do roku 2020, kdy jej prodala soukromému sběrateli. Ten se ale nyní rozhodl, že výjimečný monopost pošle dál. Bude to přitom poprvé, co se objeví v aukci, kterou společnost RM Sotheby's naplánovala na 11. prosinec.
Aukční síň očekává, že vůz by se mohl prodat za 12 až 15 milionů dolarů, tedy za 253 až 317 milionů korun. To opravdu není málo, na druhou stranu však obrovskou hodnotu má dnes prakticky vše, co je se Sennou spojené. Nabízené šasí MP4/6/1 je navíc výjimečné tím, že se zúčastnilo pouze jednoho závodu, a sice toho v Brazílii. Na kontě tak má statistiku jednoho startu a jednoho vítězství, poté jej totiž McLaren používal jen k testovacím a vývojovým účelům.
Stáj přitom vůz před pěti lety připravila k závodnímu nasazení, stejně jako zamířil do dílen Paula Lanzanteho kvůli servisu. Tamtéž se pak monopost vrátí ještě předtím, než bude dodán novému majiteli, aby nebylo pochyb o jeho technickém stavu. Počítat navíc může s kompletním závodním příslušenstvím, které zahrnuje jak externí startér, tak předehřívač motoru. Nejsme si ale jisti, zda při ceně vozu nový vlastník něco takového někdy využije.
Nabízený McLaren MP4/6 je posledním „analogovým” monopostem, který vyhrál jezdecký titul i pohár konstruktérů. Jeho 3,5litrový dvanáctiválec produkuje 720 koní, které na zadní kola přenáší manuální převodovka. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1991 McLaren MP4/6 @RM Sotheby's
Bleskovky
- Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
včera
- Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu
5.11.2025
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
4.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pátku vévodil Alex Marquez, 17. Bulega 17:03
- Filip Salač musí do Q1 15:49
- V Algarve začal nejrychleji Alex Marquez, 14. Bulega 12:33
- Kdo bude posledním šampionem MotoE? včera 22:08
- Záchranné laso pro Filipa Salače včera 11:36
Nejnovější články
- Ef-jednička, ve které Ayrton Senna vybojoval asi nejtěžší vítězství své kariéry, je na prodej. Cena poletí do stratosféry
před 4 hodinami
- Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo
před 6 hodinami
- Ojeté hybridy trápí další dosud přehlížený problém, zajíce v pytli kupujete v podstatě s každým z nich
před 7 hodinami
- Šéf ChatGPT po sedmi letech čekání zrušil svou objednávku Tesly Roadster, Elon Musk mu to vrátil i s úroky
před 9 hodinami
- První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva