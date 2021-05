Existuje auto, k jehož motoru se může ještě hůř než k největšímu propadáku historie Audi před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

S ohledem na komplikovanost v tomto případě se to zdá být skoro nemožné, existuje ale ještě jiná, nepřekvapivě opět německá značka, která Audi překonala. Na rozdíl od čtyř kruhů pro to ale má aspoň dobré vysvětlení.

Porsche sice nebylo tak jako třeba Ferrari zrozeno na závodních okruzích, k motorsportu má ovšem velmi blízko. O tom svědčí třeba rekordních 19 výher ze čtyřiadvacetihodinovky Le Mans. V 90. letech automobilka z Zuffenhausenu po delším půstu chystala svůj návrat do vrcholné kategorie GT1, na rozdíl od značky z Maranella (Ferrari F40) či McLarenu (F1) jí k tomu ovšem chyběl odpovídající základ. Porsche proto zavelelo k pozoruhodnému kroku a místo toho, aby překonvertovalo jeden z existujících modelů, stvořilo zcela nový závodní speciál - 911 GT1.

Aby nicméně automobilka dostála pravidlům, musela vyrobit rovněž alespoň pětadvacet exemplářů s homologací pro běžný provoz. Světlo světa tak spatřila silniční verze neboli GT1 Strassenversion. Je nicméně třeba dodat, že šlo spíše o okruhové provedení na značkách než plnohodnotný vůz určený pro veřejné komunikace. S původním speciálem pak vlastně na první pohled nemělo mnoho společného, neboť závodní GT1 vyfasovalo přední a zadní světla z generace 993, zatímco silniční verze již disponovala lampami z Porsche 996.

Závoďák přitom po 993 podědil také přední část šasí, zadní však již byla převzata z okruhového prototypu 962, a to včetně motoru. Šestiválcová jednotka se dvěma turby a objemem 3,2litru se navíc přestěhovala zpoza zadní nápravy před ní, pohon zadních kol nicméně zůstal zachován. Agregát přitom produkoval zhruba 600 koní, jenž mu v Le Mans na rovince Mulsanne umožnily jet 330 km/h. GT1 tak slavný závod v roce 1996 nepřekvapivě vyhrálo, stejně jako je se zlatými vavříny spojena evoluční verze z roku 1998.

My si nicméně nyní posvítíme na onu silniční variantu, která měla vzniknout v oněch 25 kusech. Kolik jich ale nakonec bylo vyrobeno, dnes asi nikdo neví. Samotné Porsche totiž zmiňuje 20 exemplářů, aukční síň RM Auctions pro změnu 21. Připočíst je nicméně třeba ještě dva prototypy, které jako jediné disponovaly světly z 993, stejně jako jeden vůz v provedení GT1-98, který posloužil k homologaci oné evoluční verze. Tak jako tak ovšem počet požadovaný FIA nebyl dodržen, tehdy to ale nikoho netrápilo.

Silniční verze se pochopitelně od té závodní v mnoha detailech odlišovala, přičemž asi nejmarkantnější byl rozdíl u výkonu motoru. Ten byl totiž kvůli emisním limitům odladěn na 544 koní. Relativně komplikovaný přístup k němu nicméně zůstal zachován a právě ten nás nově zaujal nejvíc. Je to totiž bezpečně jediné auto, které v případě složitosti přístupu do těchto míst komplikovaností překonává největší propadák historie Audi.

Pokud byste se tedy jednou stali šťastlivcem, kteří tento vůz mohou vlastnit, pak jistě oceníte video mapující celou operaci. V prvé fázi totiž musíte sáhnout do krytu před zadním křídlem, kde se nachází speciální klíč. Ten vsunete do otvoru ve dveřním sloupku, před čímž logicky musíte otevřít dveře, a to na obou stranách. Samotný klíč pak ve zdířce rozhodně nenechávejte, při náhlém zavření dveří by totiž došlo na nemalou škodu. Zpět ale ke kapotě motoru, kterou nejprve posunete dozadu a poté ji celou vyklopíte směrem ven.

Je to skutečně velmi neobvyklé a jen to potvrzuje výjimečnost tohoto vozu, stejně jako třeba fakt, že olej musíte měřit za tepla a specifická jsou i pravidla pro diagnostiku. Na rozdíl od Audi A2 pro to ale Porsche má rozumné vysvětlení - tohle je prostě silniční závoďák, u kterého se na praktičnost nehraje, u A2 se hrát mohlo.

Porsche 911 GT1 Strassenversion mělo vzniknout v pětadvaceti exemplářích, nakonec jich ale bylo vyrobeno méně. Každý se přitom chlubí uprostřed uloženým motorem, ke kterému je dost neobvyklý přístup. Foto: Porsche

Zdroj: DK Engineering@YouTube

Petr Prokopec