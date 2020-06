Hammond zavzpomínal na scény Top Gearu, které natočil, ale musely být odstraněny včera | Petr Prokopec

Ne vše, co populární trojice moderátorů natočí, následně diváci vidí na obrazovkách. Některé scény zkrátka neprošly, a to i k nelibosti Richarda Hammonda, který na ně zavzpomínal.

Nejspíše nemusíme znovu zmiňovat, že Top Gear a následně i The Grand Tour jedou dle přesně nalinkovaného scénáře. Ovšem čas od času se vyskytnou situace, kdy dojde na změny, za nimiž mohou stát třeba reakce místních. Vzpomenout tak lze třeba na Patagonský speciál, který musel být předčasně ukončen, neboť Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May a doprovodný štáb byli v ohrožení života.

Nemusí nicméně dojít i na takové extrémy, často ke změnám dojde ve střižně, kdy mnoho někdy i celé scény skončí v koši, neboť se někomu z různých důvodů nelíbily. Hammond nyní trpce lituje hlavně toho, co diváci nemohli vidět v Polárním speciálu, který byl natočen v roce 2007. Clarkson s Mayem tehdy vyrazili k Severnímu pólu v upraveném pick-upu od Toyoty, zatímco Hammond musel krotit psí spřežení. A poté, co se svou společnicí ztratili, objevili výzkumné středisko, které působilo, jako kdyby se nacházelo na Měsíci.

Právě tyto záběry se ovšem na televizní obrazovky nedostaly, místo nich jsme se dočkali „dvou starých tlusťochů popíjejících gin“. Stejně tak na podlaze střižny skončila i řada dalších momentů, a to samozřejmě nikoliv pouze v případě tohoto speciálu. Je to pochopitelné, neboť Hammond se svými kolegy již za sebou mají prakticky dvě dekády před kamerami, během kterých se podívali třeba do Botswany. Natáčení tamní speciální epizody přitom pro změnu patří mezi Hammondovy oblíbené.

Jen u těchto témat nicméně Richard v novém videopříspěvku nezůstal, dále se zaměřil třeba na Bugatti, které dosáhlo mety 300 mil v hodině (482,7 km/h) a odstartovalo tak nové „závody ve zbrojení“. Krom toho se nejmenší z trojice populárních moderátorů dotkl také nejhorších vzpomínek, jež mohou ale také nemusí zahrnovat nepříjemný hmyz. I o tom se dozvíte v přiloženém videu, na němž Hammond hází jednu grimasu za druhou.

Dodejme, že trojice má již plně dokončenou novou epizodu The Grand Tour, a sice Madagaskarský speciál. Kdy jej ovšem uvidíme, na to se Hammonda, Clarksona či Maye ptát nemáme. Jak totiž uvedl Jeremy, vše je nyní plně v rukou Amazonu. Doufejme tedy, že epizoda bude uvolněna co nejdříve, neboť po jistém zklamání spojeném s říčním výletem do Vietnamu se již nemůžeme dočkat, až trojice místo ke kormidlům zasedne k volantům.

Richard Hammond zavzpomínal na minulost, my se však již nemůžeme dočkat nové epizody The Grand Tour. Foto: Drive Tribe@Youtube

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Prokopec