Hammond zavzpomínal na scény Top Gearu, které natočil, ale musely být odstraněny před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ne vše, co populární trojice moderátorů natočí, následně diváci vidí na obrazovkách. Některé scény zkrátka neprošly, a to i k nelibosti Richarda Hammonda, který na ně zavzpomínal.

Nejspíše nemusíme opakovat, že Top Gear a následně i The Grand Tour jedou přesně podle předem připraveného scénáře. Ovšem čas od času se vyskytnou situace, kdy dojde na změny, za nimiž mohou stát třeba reakce lidí. Jako třeba v případě Patagonského speciálu, který musel být předčasně ukončen, když Clarksona, Hammonda, Maye a doprovodný štáb napadli místní. A nebo zkrátka něco nakonec nevypadá tak dobře, jak si kdokoli ze slavného tria či scénáristé představovali.

Často tak dochází ke změnám až ve střižně, kdy mnohdy i celé scény skončí v koši, neboť se někomu z různých důvodů nezalíbí. Hammond nyní trpce lituje hlavně toho, co diváci nemohli vidět v Polárním speciálu, který byl natočen v roce 2007. Clarkson s Mayem tehdy vyrazili k Severnímu pólu v upraveném pick-upu od Toyoty, zatímco Hammond musel krotit psí spřežení. A poté, co se svou společnicí ztratili kvůli polární bouři, objevili výzkumné středisko, které působilo, jako kdyby se nacházelo na Měsíci.

Právě tyto záběry se ovšem na televizní obrazovky nedostaly, stejně jako scéna, kdy Hammond ztratil kontrolu nad spřežením a byl tažen po zemi hlavou ve sněhu. Odstranění obojího bere dodnes velmi nelibě, místo těchto zajímavých záběrů jsme se prý dočkali jen „dvou starých tlusťochů popíjejících gin“. A sna podlaze střižny skončila i řada dalších momentů, třebaže ne vždy se výsledek Hammondovi nelíbil.

Během dvou dekád před kamerami toho ale hlavně s Clarksonem a Mayem zažili hodně a podívali se třeba i do Botswany, přičemž právě natáčení tamního speciálu patří mezi Hammondovy největší zážitky kvůli tamním přírodním úkazům. Současně ale dodává, že „objímání stromů” asi nebude z pohledu automobilového nadšence zrovna „cool”, a tak vytahuje nejlepší automobilový moment - řízení Dodge Challenger maximální rychlostí na bonnevillských solných pláních.

Jen u těchto témat nicméně Richard v novém videopříspěvku nezůstal, dále byl otázán na Bugatti a jeho snah překonat rychlost 300 mil v hodině (482,7 km/h) v autě se silniční homologací. V tu chvíli nejmenší z trojice populárních moderátorů dotkl jistě nejhorší vzpomínky jeho života - jízdu rychlostí 319 mph, tedy přes 513 km/h v dragsteru, při níž havaroval a málem přišel o život. Možná i proto vyjadřuje pochybnosti nad nekonečnými závody ve zbrojení mezi výrobci aut - nové výkonné vozy musí být stále silnější a rychlejší, až se stávají tak rychlými, že nejde o reálnou využitelnost těchto vlastností, ale o čísla samotná. A tomu Hammond moc nefandí.

Nejhorší vzpomínkou ze samotného natáčení je ale ještě něco jiného. Hammond v tomto případě vzpomíná na Bolívii, kde musel jezdit v Land Roveru s otevřenou střechou, a tak pokaždé, kdy zavadil čelním sklem o nějaký strom, spadlo leccos z něj do interiéru. Hlavně pak rozličný exotický hmyz. Že nakonec do vozu a přímo na jeho rameno spadl i obří pavouk, už po řečeném možná nepřekvapí. Hammond jej v tu chvíli instinktivně shodil na zem a vystoupil z vozu, poté ale musel 8 hodin pokračovat v cestě bez jistoty, že pavouk nejede s ním. I to můžete slyšet v přiloženém videu, na němž Hammond hází jednu grimasu za druhou.

Dodejme, že trojice má již plně dokončenou novou epizodu The Grand Tour, a sice Madagaskarský speciál. Kdy jej ovšem uvidíme, na to se Hammonda, Clarksona či Maye ptát nemáme. Jak totiž uvedl Jeremy, vše je nyní plně v rukou Amazonu. Doufejme tedy, že epizoda bude uvolněna co nejdříve, neboť po jistém zklamání spojeném s říčním výletem do Vietnamu se již nemůžeme dočkat, až trojice místo ke kormidlům zasedne k volantům.

Richard Hammond zavzpomínal na minulost, my se však již nemůžeme dočkat nové epizody The Grand Tour. Foto: Drive Tribe@Youtube

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Prokopec