Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení

Ano, vypadá jako legendární Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II, před kterým se musela mít na pozoru i neméně legendární první em-trojka, ve skutečnosti jde ale o ještě větší raritu, která vznikla zatím v jediném kuse. Teď může být vaše, o moc levnější než originální Evo ale není.

včera | Petr Miler

Foto: Maasdijk Automotive, publikováno se souhlasem

Ano, vypadá jako legendární Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II, před kterým se musela mít na pozoru i neméně legendární první em-trojka, ve skutečnosti jde ale o ještě větší raritu, která vznikla zatím v jediném kuse. Teď může být vaše, o moc levnější než originální Evo ale není.

Pokud máte rádi auta, která klamou tělem, dnes přišel váš velký den. Vůz na fotkách okolo sice vypadá zajímavě tak či onak, na první pohled si jej ale zcela jistě zařadíte do škatulky dnes tak žádoucích sporťáků 80. let minulého století. Definující pro tuto éru byly jiné stroje, ve třídě německých sportovních sedanů a kupé to bylo hlavně BMW M3 E30, tehdejší Mercedes 190E 2.5-16 dnes ale též platí za jeho váženého souputníka. Hlavně pak ve verzi Evolution II, která v roce 1992 dokázala vyhrát i šampionát DTM, ve kterém do té doby BMW dominovalo.

Zrovna těchto strojů ale v prodeji najdete dost, byť málokterý z nich vypadá od pohledu perfektně a na tachometru má jen 2 509 km jako tento stroj. Takový kousek by dnes stál statisíce euro, i když pořád dostanete vlastně jen skoro 40 let starý sedan střední třídy se čtyřválcem 2,5 o výkonu 230 koní vpředu a prknem na žehlení kalhot vzadu. Pro nadšence a tradicionalisty je i to dost, někteří ale ocení něco trochu jiného.

Mercedes 190 se tak stal základem četných staveb, z nichž si tou nejznámější je brutalita od HWA, firmy jednoho ze zakladatelů dnešního AMG, který celý vůz modernizoval a pod přední kapotu nacpal třílitrový benzinový šestiválec o nejméně 450 koních. Je to krásné auto, ale ceny už moc pěkná není - 714 tisíc Eur v základu znamená 17,5 milionu korun. Navíc benzinový šestiválec pod kapotou? Z toho spořivého českého zahrádkáře omyjou.

Naštěstí pro takové neexistují restomody jen od HWA. Ten na fotkách okolo si říká Wahnsinn One a vznikl v Nizozemsku, zemi lidí, kteří si pro korunu, pardon gulden, pardon euro nechají rozvrtat všechny klouby v těle. Vypadá znovu jako 190 Evo II, pod kapotou ale skrývá brutální překvapení - dieselový motor o výkonu až 500 koní.

Jde o jednotku OM606, tedy klasický řadový šestiválec 3,0, který dostal spoustu nových prvků včetně obřího turba BorgWarner. I vše, co motor následuje, prý bylo upraveno tak, aby se výkon motoru spolehlivě dostal na silnici, původní tedy není ani zavěšení, brzdy nebo kola. Je to taková naftová lokomotiva pro dálnice, se kterou vytřete zrak kdekomu. A neuvidíte se s ním dřív než o mnoho set kilometrů později u čerpací stanice.

Modernizován byl i interiér, jakkoli si drží klasický styl, nejvíc v něm zaujme označení na řadicí páce - je to auto z 001 z celkového počtu 001 kusů. Něco nám ale říká, že Wahnsinn Two může vzniknout pro kohokoli, kdo firmě Wahnsinn přitlačí dostatečné množství peněz. Tento už existující kus stojí u prodejce ve Werkendamu a levný samozřejmě není. Při současných cenách originálních verzí Evo i zmíněného HWA ale 119 740 Eur, tedy asi 2,95 milionu Kč, není zase tolik. Už si přepočítáváte úspory?


Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 1 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 01Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 2 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 02Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 3 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 03Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 4 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 04Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 5 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 05Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 6 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 06Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 7 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 07Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 8 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 08Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 9 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 09Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 10 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 10Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 11 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 11Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 12 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 12Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 13 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 13Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 14 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 14Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 15 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 15Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 16 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 16Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 17 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 17Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 18 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 18Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení - 19 - Mercedes 190 E 1986 30 D Evo II 2025 prodej 19
Vypadá jako klasické Evo II, ale ve skutečnosti je to nedávno znovuzrozený naftový pekelník postavený na základech auta z roku 1986. Teď může být váš. Foto: Maasdijk Automotive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Maasdijk Automotive@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.