Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení
Petr MilerAno, vypadá jako legendární Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II, před kterým se musela mít na pozoru i neméně legendární první em-trojka, ve skutečnosti jde ale o ještě větší raritu, která vznikla zatím v jediném kuse. Teď může být vaše, o moc levnější než originální Evo ale není.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení
včera | Petr Miler
Ano, vypadá jako legendární Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II, před kterým se musela mít na pozoru i neméně legendární první em-trojka, ve skutečnosti jde ale o ještě větší raritu, která vznikla zatím v jediném kuse. Teď může být vaše, o moc levnější než originální Evo ale není.
Pokud máte rádi auta, která klamou tělem, dnes přišel váš velký den. Vůz na fotkách okolo sice vypadá zajímavě tak či onak, na první pohled si jej ale zcela jistě zařadíte do škatulky dnes tak žádoucích sporťáků 80. let minulého století. Definující pro tuto éru byly jiné stroje, ve třídě německých sportovních sedanů a kupé to bylo hlavně BMW M3 E30, tehdejší Mercedes 190E 2.5-16 dnes ale též platí za jeho váženého souputníka. Hlavně pak ve verzi Evolution II, která v roce 1992 dokázala vyhrát i šampionát DTM, ve kterém do té doby BMW dominovalo.
Zrovna těchto strojů ale v prodeji najdete dost, byť málokterý z nich vypadá od pohledu perfektně a na tachometru má jen 2 509 km jako tento stroj. Takový kousek by dnes stál statisíce euro, i když pořád dostanete vlastně jen skoro 40 let starý sedan střední třídy se čtyřválcem 2,5 o výkonu 230 koní vpředu a prknem na žehlení kalhot vzadu. Pro nadšence a tradicionalisty je i to dost, někteří ale ocení něco trochu jiného.
Mercedes 190 se tak stal základem četných staveb, z nichž si tou nejznámější je brutalita od HWA, firmy jednoho ze zakladatelů dnešního AMG, který celý vůz modernizoval a pod přední kapotu nacpal třílitrový benzinový šestiválec o nejméně 450 koních. Je to krásné auto, ale ceny už moc pěkná není - 714 tisíc Eur v základu znamená 17,5 milionu korun. Navíc benzinový šestiválec pod kapotou? Z toho spořivého českého zahrádkáře omyjou.
Naštěstí pro takové neexistují restomody jen od HWA. Ten na fotkách okolo si říká Wahnsinn One a vznikl v Nizozemsku, zemi lidí, kteří si pro korunu, pardon gulden, pardon euro nechají rozvrtat všechny klouby v těle. Vypadá znovu jako 190 Evo II, pod kapotou ale skrývá brutální překvapení - dieselový motor o výkonu až 500 koní.
Jde o jednotku OM606, tedy klasický řadový šestiválec 3,0, který dostal spoustu nových prvků včetně obřího turba BorgWarner. I vše, co motor následuje, prý bylo upraveno tak, aby se výkon motoru spolehlivě dostal na silnici, původní tedy není ani zavěšení, brzdy nebo kola. Je to taková naftová lokomotiva pro dálnice, se kterou vytřete zrak kdekomu. A neuvidíte se s ním dřív než o mnoho set kilometrů později u čerpací stanice.
Modernizován byl i interiér, jakkoli si drží klasický styl, nejvíc v něm zaujme označení na řadicí páce - je to auto z 001 z celkového počtu 001 kusů. Něco nám ale říká, že Wahnsinn Two může vzniknout pro kohokoli, kdo firmě Wahnsinn přitlačí dostatečné množství peněz. Tento už existující kus stojí u prodejce ve Werkendamu a levný samozřejmě není. Při současných cenách originálních verzí Evo i zmíněného HWA ale 119 740 Eur, tedy asi 2,95 milionu Kč, není zase tolik. Už si přepočítáváte úspory?
Vypadá jako klasické Evo II, ale ve skutečnosti je to nedávno znovuzrozený naftový pekelník postavený na základech auta z roku 1986. Teď může být váš. Foto: Maasdijk Automotive, publikováno se souhlasem
Zdroj: Maasdijk Automotive@Mobile.de
Bleskovky
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
včera
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test Superbike Aragon - 1. den včera 18:19
- Jonathan Rea po sezóně končí se závoděním včera 13:04
- Místo Bautisty oficiálně 2026 Iker Lecuona včera 10:41
- IRRC pokračovalo ve Schleizu, Červený je těsně před obhájením titulu včera 10:20
- MotoE: Novým lídrem Mattia Casadei včera 10:00
Nejnovější články
- Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě
před 2 hodinami
- Tohle 40 let staré auto s 250 tisíci najetými km se má brzy prodat za 7 milionů Kč, stačí, že pomáhalo psát historii Formule 1
před 4 hodinami
- 25 rekordů nešťastného elektrického konceptu Mercedesu je další směšně umělý nesmysl nedokazující vůbec nic
před 5 hodinami
- Obousměrné nabíjení je další utopická představa přínosu elektrických aut, vědci zkoumali jeho dopad na baterie
včera
- EU se pokusila vyhnat čínská auta z Evropy dveřmi, teď se kvůli díře v pravidlech vrací oknem v ještě větším počtu
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva