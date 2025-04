Hezké Volvo? Kdeže, tohle je supersportovní kombík. Sen náruživých českých chalupářů si říká Nissan GT-R Wagon před 10 hodinami | Petr Prokopec

Dnes ikonický Nissan GT-R R35 se pochopitelně vyráběl jen jako kupé, jedna firma ale po dvou letech vývoje představila kit, který vám dovolí vlastnit tento vůz i s karoserií kombi. R35 to ve výsledku vlastně už není, výsledek je ale zajímavý.

Historie Nissanu Skyline sahá až do roku 1957, ve verzi GT-R se však tato ikona objevila poprvé až o dvanáct let později. Nejprve sedan a posléze i kupé vyfasovaly dvoulitrový motor, který produkoval 160 koní. To je poměrně slušné stádo i na dnešní poměry, Japonci jej navíc spárovali s nemalou dietou, neboť GT-R přišlo o veškerou výbavu, která nebyla nezbytně nutná. Značka totiž chtěla, aby vrcholný Skyline exceloval jak na okreskách, tak i na okruzích. Soudě podle 50 vítězství, jichž obě karosářské verze dosáhly během tří let, se jí to zjevně povedlo.

Skyline GT-R druhé generace se ukázal již v roce 1973, do výroby i showroomů však dorazil pouze jako kupé. A nejinak tomu bylo u nástupce, který se již pyšnil ikonickým označením R32. Provedení R33, které dorazilo přesně před 30 lety, pak znovu bylo k mání jako kupé a i sedan, zatímco v případě generace R34 se Japonci vrátili opětovně pouze ke kupátku. A v této tradici pokračovali také u poslední inkarnace Godzilly, která již z názvu vypustila slovo „Skyline“, u GT-R však zůstala. Stejně jako u přeplňovaného šestiválcového motoru.

Suma sumárum tu tedy máme 56letou éru, během které jsme byli svědky pouze dvou karosářských variant - čtyřdveřového sedanu a dvoudveřového kupé. První zmíněná součástí nabídky není již delší dobu, u té druhé konec přichází letos. O to překvapivější může být skutečnost, že letos odstartuje prodej Nissanu GT-R Wagon, tedy kombíku. S touto variantou ale automobilka nemá nic společného.

Kde tedy GT-R přišlo k „batohu“ na zádech? Vysvětlení je však prosté, jde o kreaci společnosti Tofu Auto Works, která na přestavbě pracovala dva roky. Za její základ si ovšem nezvolila dosluhující kupé, nýbrž Nissan Stagea druhé generace. Ten se vyráběl v letech 2001 až 2007 a k dostání byl hlavně v Japonsku, kde klientela mohla volit mezi čtyřmi různě objemnými motory V6. Nejslabší produkoval 215 koní, nejsilnější pak 280 kobyl.

Jakkoliv to není malý výkon, na autentickou Godzillu schopnou poslat na všechna čtyři kola i 600 koní se nechytá. Společnost Tofu Auto Works ale nejspíš nepředpokládá, že by její klientela chtěla s kombíkem jezdit rychle a zběsile. Její přestavba je tedy pouze vizuální a počítá s 11dílným bodykitem. Jeho součástí je jak nová kapota motoru, a to včetně ventilačních otvorů, tak nárazník, který vypadá jako převzatý z originálního GT-R. Na něj pak navazují vytažené lemy blatníků, zadní partie jsou však zcela unikátní.

Novozélandská společnost si celou sadu cení na 6 500 NZD, tedy na nějakých 86 tisíc korun. To není zrovna závratná suma, další ovšem budete muset utratit za lak, přičemž odstín Millenium Jade ze vzorníku Nissanu nevyjde levně ani přímo u automobilky. Otázkou je pak ostatně instalace, neboť jakkoli tuningové firmy vyvíjejí své komponenty tak, aby zapadly přímo do originálních úchytů, často je zapotřebí vzít do rukou kladivo, kleště, pilník, a upravovat a upravovat.

Stagea se navíc v našich končinách neprodávala, pár desítek individuálně dovezených aut se ale po Evropě najít dá. V té chvíli ale možná zvažte, zda místo druhé generaci Stagey nesáhnout po té první. Je sice pravdou, že v tu chvíli budete muset kit od Tofu Auto Works oželet, náplast na to je ale slušná. I když Skyline GT-R jakožto kombi oficiálně neexistoval, původní Stagea k němu měla velmi blízko, neboť používala motor generace R33 a zavěšení z R34.

V této podobě se Nissan Stagea druhé generace prodával až do roku 2007. Společnost Tofu Auto Works nyní pro tento kombík nově nabízí kit, po jehož instalaci vůz vypadá jako současné GT-R. Foto: Nissan



Tohle je výsledek. Foto: Tofu Auto Works, tiskové materiály

