Historicky jediný sportovní diesel Mercedesu je dnes obrovská rarita, zachovalý se koupit skoro nedá

Jakkoli je Mercedes s naftovými motory spojený snad více než jakákoli jiná německá značka, do řeky sportovních naftových modelů vstoupit odmítl. Až na jednu, svým způsobem fascinující výjimku.

Dieselové motory jsou dnes druhem na vymření a je to škoda. Jakkoli jsme nikdy nepatřili mezi jejich nadšené příznivce, jejich efektivita a z ní pramenící příhodnost pro určitá využití si zaslouží respekt. Svět nebo přinejmenším Evropa ale jako by v posledních dekádách nepřemýšlela - nejprve se diesely cpaly do všeho, kam se i nehodily, dnes se neobjevují pomalu v ničem, a to ani v autech, kam by se hodily. Pokud chcete větší auto, se kterým máte možnost někam rychle a efektivně dojet, je to stále jediná cesta, přesto takových verzí v nabídkách výrobců jen ubývá a na některých trzích jsou uměle vytlačeny zcela na okraj zájmu.

Dnes ale vrátíme do dob, kdy se naftové motory dostávaly pod kapotu pomalu všech aut a toužila po nich jasná většina lií. V první polovině předminulé dekády byly naftové motory skutečně v rozpuku a mánie kolem nich se nevyhýbala ani sportovně laděným autům. Tak se stalo, že Mercedes, který jinak pro diesely hořel, udělal výjimku a poprvé - a dnes můžeme říci, že i naposledy - postavil model divize AMG, který nepoužíval objemný benzinový, ale o něco menší naftový motor.

Je to pozoruhodné, neboť konkurenční a k dieselům jinak odmítavější značky nakonec se sportovně laděnými nafťáky problém nemají ani dnes. Pravda, nikdy nevzniklo nic jako BMW M3d nebo Audi DS4, což by byly jediné plnohodnotné ekvivalenty dieselového AMG, i v tuto chvíli ale u obou bavorských značek koupíte modely jako BMW M340d nebo Audi S4 TDI, což jsou aspoň polovičaté sportovní diesely. Mercedes zůstává leda u obyčejných naftových modelů s paketem označeným písmeny písmeny AMG, to není ono.

Skutečné dieselové AMG v minulosti vzniklo jen jedno a byla to velmi krátká epizoda. Jednalo se o typ C30 CDI AMG, který byl mezi léty 2002 a 2004 dostupný jako sedan, kombi i tzv. sportkupé, z nichž ten poslední jmenovaný (jde také o vůz na fotkách níže) se dočkal i jistého věhlasu. K ostatním se Mercedes neobtěžoval pořídit ani prezentační fotografie a nejen proto jde o vcelku neznámé stroje.

Ačkoli jméno naznačuje, že šlo o model vybavený třílitrovým naftovým šestiválcem, není to pravda. Pohon zabezpečoval mohutný řadový pětiválec s objemem 2 950 cm3, který po úpravě divizí AMG disponoval na svou dobu mimořádnými parametry - výkon činil až 170 kW (231 koní) a točivý moment vrcholil na 540 Nm, díky nimž zrychloval na stovku za 6,8 sekundy a dosáhl elektronicky omezené maximální rychlosti 250 km/h. To jsou parametry, které u dieselu nezklamou ani dnes.

U AMG si pohráli i s nastavením podvozku, vůz dostal lepší brzdy a ze 100 na 0 km/h deceleroval podle údajů výrobce na dráze 36 metrů. Poháněná kola byla samozřejmě zadní, převodovka podobně samozřejmě automatická a vůz se zdál být vzhledem k preferencím zákazníků Mercedesu velmi dobrou nabídkou. Přesto se ale zřejmě nesetkal s patřičnou odezvou nebo podporou uvnitř samotné automobilky, z jejího portfolia postupně zmizel a nikdy se do něj nevrátil.

Nevíme, kolik se těchto aut vyrobilo a prodalo, muselo jich ale být velmi, velmi málo. Na celém širém Mobile.de nabízející desítky kusů i kdejakého raritního veteránu najdete dnes pouhých pět C 30 CDI AMG. A do jednoho jde o vozy s mnoha sty tisíci najetými km, typicky kombíky. Však jde o dvě dekády staré rodinné diesely s trochou pepře navrch, kdo by s nimi jezdil pár tisíc km za rok?

Je to celé trochu zvláštní, jako by Mercedes tohle auto vyrobil a pak ho ani nechtěl prodávat. Výsledkem je na každý pád vůz, který je v prodeji násobně větší raritou než třeba supersportovní SLR, i toho se dnes nabízí na stejném místě přes 50 kusů! Pokud byste jej chtěli, pořídit kousek s 200 nebo 300 tisíci km není problém, stát bude v lepším stavu podobné peníze. Na zachovalé exempláře je třeba si trpělivě počkat a pak naopak netrpělivé jednat. I vozy s nájezdy okolo 100 tisíc km mizí z nabídek za ceny klidně okolo 350 až 400 tisíc Kč prakticky ihned.

Jen jednou jedinkrát Mercedes postavil plnotučné dieselové AMG a nabídl jej lidu. Moc se ho neprodalo a najít opravdu zachovalý kousek v prodeji je skoro výhrou v loterii. Foto: Mercedes-Benz

