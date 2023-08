Hodně štěstí s prodejem vaší nablýskané ojetiny, tuto hromádku šrotu právě někdo koupil za 37,5 milionu Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Pokud zrovna nabízíte k prodeji vaše perfektně fungující, jen pár let staré auto a na současném zpomalujícím se trhu pro něj marně hledáte kupce byť za 0,5 milionu korun, pak pro vás asi bude trochu demotivující, že tohle torzo někdo koupil o 37 milionů dráž jako nic.

Psali jsme o něm už zkraje června, když se chystala dražba za zvláštních okolností objevené sbírky vzácných Ferrari amerického podivína. Nechceme si na nikoho bezdůvodně otevírat pusu, ale prostě víte, že někdo není „normální”, když jako zámožný developer schovává v nenápadném stavení v polích auta za miliardy, aby se vyhnul zaplacení pár milionů na daních. Také to charakterizovalo Američana Waltera Medlina, kterého pro jeho podivínství mnozí přirovnávali k u nás i v USA známějšímu Howardu Hughesovi.

Za normální jistě nelze označit ani to, že ač vlastnil jednu z nejúchvatnějších sbírek historických Ferrari na celém světě, o svá auta se pořádně nestaral. Přesto se jich za žádnou cenu nechtěl vzdát. V roce 2020 ale ve svých 93 letech zemřel a k jeho majetku se dostali pozůstalí. Právě ti dali celou jeho kolekci všanc a pořád se můžete podívat, co všechno se v ní našlo. My se dnes zaměříme jen na jeden vůz, který vypadá jako kandidát na poslední cestu na vrakoviště, ve skutečnosti se ale právě prodal v aukci za - podržte se - 1,7 milionu dolarů, tedy asi 37,5 milionu Kč.

Snad zrovna neprodáváte žádnou ojetinu, protože tohle je demotivující jako blázen. Medlin si auto koupil jako plně funkční, pak jej ale „rozmedlinoval”, pardon rozmydlil při jednom ze závodů a nikdy ho nespravil. I tak jeho pozůstalým v nezměněném stavu - tedy pokud nebudeme počítat v mezičase vzniklou korozi - vynesl zmíněné peníze. Je to totiž Ferrari 500 Mondial Spider z roku 1954, druhý z 13 exemplářů s karoserií od Pininfariny, což z něj činí jedno z nejvzácnějších a nejžádanějších Ferrari své doby.

S tímto konkrétním vozem jezdil pilot Ferrari Franco Cortese mimo jiné na Mille Miglia, Targa Florio či v Imole. A specifickou nemá jen karoserii (či to, co z ní zbylo) - zatímco 500 Mondial Spider byl původně poháněn 2,0litrovým motorem, tento exemplář dostal 3,0litrový dvanáctiválec Tipo 119 Lampredi. Ten je k vozu stále k dispozici, stejně jako originální převodovka. Auto bylo havarováno během závodění už někdy koncem 50. let, ve stejném stavu tedy zůstalo další více než půlstoletí.

O výsledku aukce informuje firma RM Sotheby's, která očekávala prodej tohoto vraku za nanejvýš 1,6 milionu USD, nakonec ale byl vydražen za zmíněnou sumu, navíc bez 10procentní přirážky pro kupujícího. Ten tedy nakonec musel za hromádku šrotu zaplatit 1,87 milionu USD, 41,31 milionu korun. Není známo, zda nový majitel vůz zrestauruje (rozumějte v podstatě znovu vyrobí), nebo jej ponechá v „původním” stavu, skoro bychom ale tipovali to první. Ferrari 500 Mondial Spider v bezvadném stavu se totiž prodávají ještě několikanásobně dráž a opravit jej bude stát zlomek toho, o kolik renovace zvýší jeho cenu.

Za tohle harampádí někdo právě zaplatil 37,5 milionu korun, kupci srdečně gratulujeme. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.