Honda vzala 27 let starý Accord s 1 milionem ujetých km a nechala ho jezdit 24 hodin v kuse jezdit po okruhu. Podívejte se, jak dopadl

Petr ProkopecCo myslíte, zvládnou dnešní auta vůbec najet 1 milion kilometrů? A pokud ano, budou po takřka 30leté službě fungovat s původní technikou? A pokud ano, budou pak umět jezdit 24 hodin v kuse po okruhu? To už je hodně nepříjemných otázek, co říkáte?
včera | Petr Prokopec
Co myslíte, zvládnou dnešní auta vůbec najet 1 milion kilometrů? A pokud ano, budou po takřka 30leté službě fungovat s původní technikou? A pokud ano, budou pak umět jezdit 24 hodin v kuse po okruhu? To už je hodně nepříjemných otázek, co říkáte?
Líp už bylo, říká víc a víc automobilových nadšenců. A možná mají pravdu, jakkoli moderní produkci nelze upřít mnohé přednosti. Je ale komplexně lepší než auta z přelomu milénia? Na to se jednoznačná odpověď hledá těžko, aktem ovšem je, že kvalita jde poslední dobou dolů. Auta jsou z různých důvodů stále složitější, současně se na nich ale stále víc šetří.
Jinými slovy, na moderních vozech je daleko víc komponentů, které se mohou porouchat, a výrobci nemají zájem na tom, aby vás jejich technika přežila. Navíc často dochází i na kolaps elektroniky, protože senzorů, kterými jsou moderní auta vybavena, je už dávno víc než děr v obřím ementálu. S některými auty je tak těžké najet ekonomicky smysluplně už nižší stovky tisíc kilometrů, což nebýval žádný problém.
V Číně ostatně nedávno proběhl test, který zmíněné jen potvrzuje. Společnost GAC Honda totiž sáhla po sedanu Accord generace CG, jež se začala vyrábět v roce 1997, a podrobila ho 24hodinové zatěžkávací zkoušce na okruhu. Během ní s 27 roky na krku ujel 2 181 kilometrů, přičemž řidiči se často dostali i na tempo 145 km/h. Maraton pak zakončili se spotřebou 8,09 l/100 km, což rozhodně nezní špatně. Ještě lepší zprávou ovšem je, že během oné čtyřiadvacetihodinovky nedošlo na jedinou závadu.
Ukázalo se tak, že auta dříve skutečně byla vyráběna na základě trochu jiných kritérií. Vůz, který totiž zkouškou prošel, měl již na kontě 978 294 kilometrů. Tuto porci Accord zvládnul s původní technikou, tedy 2,3litrovým atmosférickým čtyřválcem VTEC. Během jeho náročné služby pak nedošlo na žádné selhání, což koneckonců platí také o podvozku, kdy třeba zadní pětiprvková nezávislá náprava byla navržena tak, aby přežila původní i budoucí majitele.
Vůz pak nebyl majetkem Hondy, místo toho s ním necelý milion kilometrů najela soukromá osoba. Majitel navíc uvedl, že jediné, co po celou dobu dodržoval, byl pravidelný servis a výměna oleje. Něco takového je opravdu působivé, ostatně technici Hondy před testem zkontrolovali stav vozu, a mohli pouze smeknout - nedotčená byla i pouzdra zavěšení, stejně jako špičkově fungovala palubní elektronika. Je skutečně nepravděpodobné, že se současnou produkcí něco takového zopakují.
Accord generace CG se v Číně ve spolupráci se značkou GAC začal vyrábět v roce 1997. Tohle auto z roku 1999 pořád jezdí a i po skoro 1 milionu najetých km zvládne jezdit 24 hodin v kuse bez závad. Kvalitativní standardy tehdy zjevně byly nastavené jinak než dnes. Foto: GAC Honda
Zdroj: GAC Honda
