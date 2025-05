Hračka miliardářů od Bugatti schopná akcelerovat na 500 km/h za 20 s se ukázala v akci na okruhu, se superauty si hraje jako kočka s myší před 5 hodinami | Petr Miler

Na tyhle záběry jsme čekali roky a zklamáni z nich nejsme ani v nejmenším. To, co Bugatti Bolide předvádí při ostré jízdě, bere dech, kolem jinak úctyhodných supersportů jezdí doslova v kruzích.

Když se kolem aut den co den točíte dekády a postupem času poznáte prakticky všechno od nejlepších silničních supersportů po produkty špičkových závodních sérií, máloco vás ohromí. Není to projev arogance či nevděku, stále neohrnu nos ani nad litrovou Fabií a rád si s ní ze zvědavosti sjedu, předchozí zkušenosti ale vaše vnímání reality nevyhnutelně změní. A příležitostí, kdy vás nějaké auto donutí beze slov suše polknout a uznale pokývnout, nutně ubývá. Stroj na videu níže ale nutí sundat klobouk z hlavy a minutu setrvat v uctivém hlubokém předklonu.

Jde o Bugatti Bolide, už před několika roky představená okruhová specialita francouzské značky určená pro pouhých 40 vyvolených z celého světa. Teprve na přelomu loňského a letošního roku ji ale dostali první zákazníci a pravidelně se k ní vracíme hlavně díky jednomu z nich, Mannymu Khoshbinovi (na hlavní fotce), který o svých autech rád mluví a nedávno nás seznámil i s extrémními provozními nároky tohoto stroje. S Bolidem si poprvé na okruhu sjede tento měsíc, nakonec to ale není on, od nějž jsme se dočkali okruhové zkušenosti z první ruky.

Tuhle premiéru vyfoukl íránskému emigrantovi žijícímu v USA pro změnu ruský emigrant žijící v Německu, Mischa Charoudin. Guru Severní smyčky Nürburgringu a sám schopný pilot není zase tak bohatý, aby si Bolide mohl dovolit pořídit, dostal ale možnost svézt se po boku jednoho z evropských majitelů vozu na moderním Nürburgringu při jednom z tamních okruhových dnů. A to, co zažil, vzalo slova z úst i jemu, kterého už též máloco ohromí.

Jak sám praví na konci, myslel si, že tohle auto bude spíš marketingová vějička pro bohaté hochy, kteří si za pár milionů na hodinu někde sjedou s veškerou tovární podporou způsobem, který nebude zase tak vzdálený víkendovému řádění za maximálně pár set tisíc v některém ze špičkových supersportů. Jenže musel uznat, že se hluboce mýlil. A nemusel to snad ani říkat, stačí si pustit přiložené video.

Co Bolide na okruhu plném jindy téměř nepřemožitelných, též už hodně okruhových strojů jako Porsche 911 GT3 RS a McLaren Senna, neřku-li rychlých silničních aut jako Alfa Romeo Giulia QV, předvádí, je až surreální. Vím, co to je nadvláda na okruhu při veřejném dnu, občas mi někdo půjčí 500-, 600- nebo 700koňové auto, se kterým to jde zažít, tady se ale právě tato auta nachází v roli statických překážek, obtížného hmyzu, kuželek ve slalomu.

Je téměř nepochopitelné, jak může Bolide s takovou lehkostí přepochodovat tak rychlá auta. Není v jiné lize, je v jiné galaxii, řidič Bugatti v podstatě jen čeká na chvíle, kdy si je jistý, že o něm sok v jiném autě ví, protože v McLarenu Senna opravdu nečekáte, že kolem vás proletí... bolid. Ale přesně na tohle je třeba se v tomto případě připravit. Mrknete a celá rovinka mezi zatáčkami plná poršáků zaznamenávajících jedny z nejlepších časů podobných okruhů je prostě v prachu.

Stojí tohle za pneu za 170 tisíc, které vydrží na tomto okruhu asi 11 kol jízdy? Posuďte sami, ale rozmar pro nic to není, tohle auto dovoluje svým majitelům zažít něco, co v jiných autech není možné. Jsme zvědavi na oficiální okruhové časy, pár rekordů díky tomuto monstru snad musí padnout.

