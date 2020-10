I VW poznal, co to je fiasko, předchůdce Passatu marně křísil šest let před 6 hodinami | Petr Miler

Volkswagen je v podstatě notoricky úspěšná značka, aspoň dobře prodává téměř vše, co stvoří, což je při šíři portfolia Němců obdivuhodné. Sem tam se ale přece nezadaří, jako s Typem 4.

Volkswagen je už několik let největší automobilkou světa. A není to tak, že by prodal 10 milionů Golfů a pár dalších aut k tomu. Jistě má několik tradičních dojných krav, jako je právě Golf spolu s Jettou, Tiguan, Passat nebo Polo, jeho nabídka je mnohonásobně pestřejší. Jen v jeho českém katalogu svítí 13 různých osobních modelů, i když počítáme rozličné karosářské nebo odlišně pojmenované totéž za jeden vůz. A to jsme se nepodívali do nabídky užitkových aut a především na další trhy. Třeba v Jižní Americe, Africe nebo v Číně nabízí Němci ještě spoustu dalších aut, o kterých jste možná ani neslyšeli. Půjde o desítky rozličných modelů zasahujících prakticky všechny myslitelné obchodní třídy.

Navzdory extrémní květnatosti portfolia VW Němci pomalu neví, co to je propadák, fiasko, prostě velký obchodní neúspěch. Jistě bychom našli některé moderní modely, které nebyly zrovna úspěšné, je jich ale relativně málo a je otázkou, jak moc neúspěšné s odstupem času skutečně byly. Třeba notoricky zmiňovaný Phaeton se prodal jen v Evropě v 40 652 exemplářích, což na auto nejvyšší třídy není zase taková tragédie - srovnatelného Audi A8 se dnes prodává přibližně dvakrát tolik Phaetonu a o fiasku nikdo nemluví. Nebo moderní VW Scirocco, znovu relativně neúspěšné auto, ale 186 680 vozů opět jen v Evropě na v podstatě stylovější třídvéřový Golf není žádná ostuda. I v dřívější historii VW, kdy nabízel pouze jednotky modelů, se ale najde auto, které totálně propadlo, ač mělo být bestsellerem.

Šlo o tzv. Typ 4, který po typech 1 až 3 (Brouk, Transporter a jakýsi modernější Brouk) měl na stejných základech s motorem vzadu a pohonem zadních kol postavit VW schody do obchodního nebe ve střední třídě. A možná ani nebudete vědět, že vznikl, protože to s ním VW nevyšlo tak moc, že na jeho existenci zapomínají i někteří lidé z automobilky. Přesto se jej přímo Němci rozhodli připomenout a byť netušíme, proč, na konci článku si zaspekulujeme i o tom.

Typ 4 dorazil na trh v roce 1968 nejprve jako dvou- a čtyřdvířko, později i jako třídvéřový (skutečně) kombík. Sázel na zadní nezávislé zavěšení, vzadu uložený, vzduchem chlazený (protože Brouk) boxer o objemu 1 679 cm3 o výkonu 76 koní a čtyřstupňový manuál nebo třístupňový automat. A pochopitelně pohon zadních kol, jak také jinak.

S obchodním označením 411 byl nabízen jako „Ten velký z Wolfbsurgu”, to ale nakonec platilo jen o jeho fyzické velikosti. Prodeje byly navzdory faktu, že stavěl na úspěchu tehdy stále populárního Golfu, na poměry auta této třídy mizivé a nezachránil je ani onen svérázný kombík, který se do nabídky prodal později. V roce 1968 si tak auto koupilo jen 20 tisíc lidí a v roce 1968 šlo o 48 tisíc kupců.

V roce 1971 přišel pokus uspět s vozem v USA a několik vylepšení, která vyvrcholila faceliftem, který vozu dopřál jméno 412. Ani ten už ale zájem o Typ 4 nespasil, neboť jeho celkové prodeje nedosáhly ani mety 80 tisíc aut. Němci tak trápení tohoto typu po 6 letech raději ukončili a soustředili se na model K70, který byl navzdory odlišnému jménu jakousi nultou generací Passatu - přepřáhl na tehdy moderní koncepci s vodou chlazeným motorem vepředu a pohonem předních kol. A opatrně započal ságu modelu, kterého se i dnes za rok ve světě prodá více než všech verzí Typu 4 za celou dobu jeho výroby dohromady.

Proč VW „čtyřku” připomíná právě nyní, je trochu záhadou, ale napadají nás dva důvody. Prvním možným si trochu rýpneme - Wolfsburg nyní mocně zkouší prorazit s elektrickými modely, což jednoduše nemusí vyjít, a tak se může s odkazem na Typ 4 hodit říci, že „fiaska tu byla už dávno”. Poněkud pravděpodobnější ale je, že vedle konvenčního Passatu chystá Volkswagen jeho elektrickou náhradu vycházející ze studie ID Space Vizzion, kterou může v produkční verzi přetavit vcelku brzy. A protože novými elektrickými rád marketingově navazuje na průkopnické modely konvenčního ražení, může se rázem Typ 4 hodit do krámu, ať už byl úspěšný jakkoli.

Dámy na fotkách se smějí, ale jen proto, že jim za to zaplatili. Kdyby viděly prodejní čísla, smích by je přešel - první pokus VW prorazit ve střední třídě byl propadák, přesto na něj nyní automobilka vzpomíná. Foto: Volkswagen

