Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct

Sahat na sériový stav tohoto auta je podle mnohých svatokrádež. Jak se ale ukazuje, když s ním ti správní lidé udělají ty správné věci, je výsledkem ještě víc žádoucí stroj. Jeho cena v aukci teď může snadno pokořit i 100milionovou hranici.

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Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct

včera | Petr Prokopec

Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct

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Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Sahat na sériový stav tohoto auta je podle mnohých svatokrádež. Jak se ale ukazuje, když s ním ti správní lidé udělají ty správné věci, je výsledkem ještě víc žádoucí stroj. Jeho cena v aukci teď může snadno pokořit i 100milionovou hranici.

O Ferrari F40 byly sepsány už takové stohy článků, že mnozí nadšenci jistě došli k názoru, že v osmiválcovém supersportu znají každý šroubek. A to i pozadí toho, jak a proč vzniknul. Přesto všechno vylézají na povrch další a další zajímavé příběhy, které jsou tu spojené s celou produkcí, tu pro změnu s jedním konkrétním exemplářem. My si dnes posvítíme na šasí č. 84642, jehož prvním majitelem se stal Jean Sage, někdejší šéf stáje Renault F1, pro kterou v té době jezdil legendární Alain Prost.

Sage nicméně v roce 1987 přešel k francouzskému zastoupení Ferrari, které spadalo pod slovutného dealera Charlese Pozziho. Italská automobilka se v té době chystala na oslavu firemních čtyřicátin, které měly proběhnout ve velkém stylu. Enzo Ferrari tak zavelel ke zrodu výjimečného vozu, který by odrážel dosavadní závodní úspěchy značky. Zrozena tak byla výše zmíněná F40, přičemž Pozzi po představení civilní verze pověřil Giulia Michelotta vývojem závodní.

Tento specialista už měl na kontě předchozí 288 GTO Evoluzione, stejně jako se zasadil o vývoj mnoha komponentů pro silniční F40. V případě chystané varianty LM, která měla zamířit do Le Mans, však posunul laťku o poznání výš. Vůz se totiž dočkal vyššího výkonu i nižší hmotnosti, neboť přes palubu letělo vše, co piloti na okruzích nepotřebovali. Celkově bylo takto upraveno 18 kusů, které ovšem dosahovaly úspěchů jen střídavě, i kvůli nově příchozímu McLarenu F1 GTR.

Samotný Sage se v roce 1990 stal majitelem silniční F40, kterou si alespoň trochu užíval - během následujících dvou let s vozem najel přes 9 tisíc kilometrů. Čtyři roky po převzetí kupé se pak obrátil na Michelotta, zda by s jeho exemplářem neprovedl totéž, co s variantami LM. A protože nadále zůstával šéfem Ferrari France, nedočkal se odmítnutí. Místo toho silniční vůz prošel dietou, při které shodil 136 kilo. Zároveň ovšem nabral na výkonu.

Michelotto totiž sáhnul po odlehčené přední a zadní části karoserie, se kterými dorazila také posuvná okna. Z interiéru se pakovala klimatizace, zatímco standardní sedadla byla nahrazena karbonovými skořepinami. Dorazila však také hliníková nádrž, odlehčená 17palcová kola OZ či stavitelné tlumiče Koni. Pod kapotu pak zamířil pár turbodmychadel I.H.I., která zvedla výkon z 478 na 534 koní. Točivý moment pak vzrostl z 577 na 849 Nm.

Jak moc to ovlivnilo dynamiku, už nikdo ze zúčastněných neupřesnil. Z dalších záznamů se ovšem zdá, že auto se stalo tak trochu neřiditelným. Před úpravami totiž jeho nájezd činil 16 203 km. V roce 2003, kdy již auto patřilo novému majiteli, však mělo na tachometru pouze o 776 kilometrů víc. V mezičase navíc přišlo o větší turba i odlehčený výfuk, oba prvky se ale následně na palubu vrátily. Loni pak vůz prošel rozsáhlým servisem.

Nyní jej společnost RM Sotheby's nabízí k prodeji, přičemž za posledních třiadvacet let nájezd vzrostl na 22 699 km. A „vytuněné” Ferrari, to obvykle sběratele moc neláká. Tohle auto je ale výjimka a na aukci v britském Woodcote Parku, která se koná 8. července pod taktovkou RM Sotheby's, by mohlo změnit majitele až za 3,2 milionu liber, tedy za 90 milionů korun. Nedivili bychom se ovšem ještě daleko vyšší sumě, neboť jde vlastně o jediné F40 LM na registračních značkách. Jsme zvědavi, zda se s ním nový maijtel vrátí na silnice jako kdysi Sage...


Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 1 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 01Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 2 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 02Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 3 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 03Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 4 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 04Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 5 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 05Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 6 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 06Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 7 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 07Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 8 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 08Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 9 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 09Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 10 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 10Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 11 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 11Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 12 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 12Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 13 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 13Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 14 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 14Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 15 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 15Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 16 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 16Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 17 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 17Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct - 18 - Ferrari F40 1990 Jean Sage Michelotto 18
F40 Jean Sage by Michelotto, jak se šasí č. 84642 začalo později nazývat, je aktuálně na prodej. A je to velká vzácnost, v aukci by přitom mohlo změnit majitele za 90 milionů korun. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: 1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto@RM Sotheby's

Petr Prokopec

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