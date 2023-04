Ikonický Viper vznikal ve velkých bolestech, odhalil šéf. Světla jsou z jiného auta, byla ale zadarmo včera | Petr Prokopec

Dnes je to legenda, kterou zná prakticky celý svět, ve své době si ale automobilka nebyla ani trochu jista jeho úspěchem a zdráhala se odklepnout i velmi skromný rozpočet. To vedlo k řadě pozoruhodných kroků.

Na Dodge Viper jsme narazili poměrně nedávno, a to v souvislosti s prodejem poněkud neobvyklé televizní rekvizity. Dvoudveřový roadster byl totiž hlavní hvězdou seriálu Zmije, který se svého času s úspěchem vysílal i u nás. Jeho hlavní hrdina, bývalý kriminálník, kterému strážci zákona po zranění vymazali paměť a udělali z něj jednoho z nich, běžně používal regulérní Viper. Jakmile je nicméně v ohrožení, stiskem tlačítka vůz mění na tzv. Defender. Tedy neprůstřelné kupé osazené mnoha „hračkami“.

Seriál se začal natáčet již na počátku roku 1993, tedy pár měsíců poté, co Viper s označením RT/10 Roadster zamířil do prodeje. První série byla ve výrobě do roku 1995, přičemž zákazníci mohli sáhnout pouze po otevřeném provedení. Zpočátku pak měli k dispozici pouze plátěnou střechu, v roce 1994 nicméně automobilka přišla také s hardtopem. O dvě léta později dorazila druhá série, která byla k dispozici i jako kupé. U toho se pak vůbec poprvé objevila i skutečná boční okna, originál disponoval jen fólií.

Proč tomu tak bylo? Nejspíše vás nepřekvapí, že šlo zase jednou o peníze. Viper se sice ukázal jako koncept již v roce 1989 a dokázal uchvátit davy, nicméně tehdejší šéf Chrysleru Lee Iacocca si stále nebyl jist komerčním úspěchem. Odmítal proto schválil rozpočet 70 milionů dolarů, dokud mu skupina 85 techniků označovaná jako Team Viper nepřinese jisté záruky. Auto tak vznikalo ve velkých bolestech a technický šéf automobilky Roy Sjoberg musel konat skoro zázraky. Jak dnes víme, bodoval, přálo mu ale také štěstí.

Ve stejné době jako Viper bylo totiž ve vývoji také BMW Z1. Mnichovská automobilka přitom pověřila vývojem světel společnost General Electrics. Američané veškerou práci odvedli ve své režii, BMW ale nakonec jejich dílo odmítlo a navrhlo si vlastní hranatá světla. GE pak následně Sjobergovi nabídlo, že hotová světla pro zet-jedničku může odebrat zcela zdarma. To vyústilo v úsporu 2,5 milionů dolarů v rámci samotné výroby, zatímco vývoj stál další 1milion dolarů.

Když si uvědomíme, jak moc drahá byla pouhá světla, je evidentní, že oněch 70 mil. USD opravdu nebyl velký rozpočet. Sjoberg proto opravdu musel šetřit, kde se dalo. Díky tomu součástí světel zůstala i malá baňka s kapalinou, která není ničím jiným než vodováhou sloužící k vyrovnání světel. Továrna však technickému šéfovi sdělila, že její vymontování by u každé lampy vyšlo na 1,50 USD. „Tak sem jim řekl, kašlete na to,“ uvedl Sjoberg.

Ten zároveň aktuálně zavzpomínal i na to, proč v interiéru chybí držáky na nápoje. Za tím znovu stál Iacocca, nikoli však proto, že by chtěl držet rozpočet na uzdě. Místo toho jej naštvalo ocenění, které automobilka dostala od magazínu Road and Track. Ten sice jejímu minivanu udělil trofej právě za držáky na nápoje, které tak Chrysler v podstatě vynalezl, slavný manažer to nicméně považoval za výsměch. A proto je u Viperu zatrhnul.

Zajímavostí je nicméně s originálním roadsterem spojeno daleko více. Kupříkladu jeho ikonický motor V10 byl založen na osmiválci Chrysleru, jehož kořeny sahají až do roku 1964. Vývoj přitom dostalo na starosti Lamborghini, které tehdy pod automobilku spadalo. Jednotka přitom zpočátku produkovala 406 koní, což na počet válců i objem nebylo zrovna mnoho. Zlepšení přišlo u druhé série, u které se koncovky výfuku kvůli snížení zpětného tlaku přesunuly dozadu.

Původní Viper dostal světla, jenž byla určena pro BMW Z1. Mnichovští je však odmítli, General Electrics proto Chrysleru dodal celou produkci zdarma. Foto: Dodge

