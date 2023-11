Japonci drží na skladech legendární Nissany GT-R R34 za miliardy, už za pár týdnů je budou moci zpeněžit před 8 hodinami | Petr Prokopec

Některá úřední omezení mají fascinující dopady. Toto mělo původně zamezit hromadnému dovozu neschválených aut do USA a časový limit měl zajistit, že v době, kdy omezení padne, o ta či ona auta nikdo nebude stát. Na Skyline GT-R R34 je ale čas krátký a omezení jen posílilo touhu po něm. Japonci to dobře ví a pracují s tím stylem sobě vlastním.

Před zhruba patnácti lety mě jedna kamarádka požádala, zda bych jejímu známému nemohl asistovat při koupi sportovního vozu. Dotyčný totiž váhal, zdá sáhnout po zcela novém Porsche 911 Turbo, které by pořídil v Česku, a to oficiální cestou, nebo po lehce jetém Nissanu Skyline GT-R R34. Japonské kupé se tou dobou nacházelo ve Velké Británii a šlo o dost možná nejznámější kousek na světě - za jeho volant se totiž mimo jiné posadil Jeremy Clarkson, který po projížďce o voze mluvil jen v superlativech.

S někdejším majitelem jsem tedy domluvil schůzku, objednal letenky a následně zamířil za kanál La Manche. Z londýnského letiště jsem se pak ještě musel dostat na kraj britské metropole, kde mne v jednu chvíli napadlo, že už se domů asi nevrátím. Dostaveníčko s majitelem Nissanu bylo totiž sjednáno na adrese, kde se nacházelo jen pár dřevěných stodol jako vystřižených z nějakého hollywoodského hororu. Mezi nimi pak byla jedna zděná hala, jejíž vrata byla napůl otevřena.

Jakmile jsem se sklonil, bylo mi jasné, že namísto v pekle jsem se ocitnul v ráji. Na několika zvedácích se totiž nacházelo pár exemplářů generací R32 a R33. Protože měl majitel modrého R34 zpoždění, rozhodl se majitel dílny, že moje nadšení ještě umocní a vzal mne dozadu za onu zděnou halu, kde se nacházelo zhruba čtyřicet aut. Asi v pěti případech šlo o Toyotu Supra čtvrté generace, všechny ostatní vozy nicméně zdobilo světoznámé logo GT-R.

Podobnou zkušenost má i Ryan K. Zummalen, jemuž aktuálně vychází kniha Cult of GT-R: A True Story of Crime, Obsession And The World's Most Coveted Car. V ní popisuje, kterak se hlavně z verze R34 stal pro Američany automobilový svatý grál. Skyline se totiž v USA nikdy oficiálně neprodával. A jako ojetina narazil na „pětadvacetileté pravidlo“, dle kterého mohou být auta z druhé ruky na americký trh legálně dovezena až poté, co jsou právě 25 let stará.

Za normálních okolností má toto pravidlo zajistit, že o ten či onen vůz bude stát jen pár jeho nadšených příznivců, v případě Skylinu R34 to ale jaksi nevyšlo. Z vozu se totiž stal doslova kult, a právě proto jej mnozí po dekády pokoušeli do Států dostat ilegálně, čímž riskovali až vězení. Jak ovšem Ryan ve své knize uvádí, nyní je světlo na konci tunelu opravdu v dohledu - R34 se vyrábí od roku 1999, a tak jej už od ledna, tedy za pouhých pár týdnů legálně dovážet půjde.

Japonci jsou si toho dobře vědomi a hodlají na tom řádně vydělat. Jeff Zummalen jejich snahy zdokumentoval přímo v Japonsku, kde zhruba 30 kilometrů od Tokia narazil na podobně strašidelné stavení, ve které jsem se já ocitl v Británii. Uvnitř něj se nachází asi 60 Skylinů GT-R v hodnotě zhruba 10 milionů dolarů (cca 231 milionů Kč). A podobných skladů prý najdeme v Japonsku hezkou řádku - ukrývat mají R34 za miliardy korun, které jen čekají, až od ledna budou moci začít mířit za oceán.

Tam bude každý kilogram jejich hmotnosti vyvažován doslova zlatem, ostatně některé japonské vozy mají už dnes amerického majitele a čeká se jen na příchod 1. ledna. Skyline GT-R tím jen dokazuje, jak velkou je legendou, v jejímž případě ono 25leté pravidlo jen posílilo touhu po něm ze strany Američanů. Právě kvůli možným astronomickým výdělkům se ale okolo tohoto vozu začínají vršit různé podvody. Platí to ale hlavně v souvislosti s americkým zájmem - do Evropy šlo GT-R R34 dostat už dřív. Na druhou stranu zde ale tento vůz R není tak kultovní záležitostí. To nakonec potvrdil i onen nadšenec, kterého jsem doprovázel do Londýna - ve finále totiž skončil za volantem vlastně „tuctového“ Porsche.

Skyline GT-R R34 se stal doslova kultem, kdy každé jeho kilo je vyvažováno zlatem. V Japonsku dnes čekají ve skladech auta za miliardy, aby zamířila do USA, jakmile překročí hranici stáří 25 let. Pak padne zákaz jejich importu do Států. Foto: Nissan

