Japonskému byznysmenovi zakázali vzít si na okruh rodinu, tak si ve svém horském sídle postavil vlastní trať za 5 miliard

Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
včera | Petr Prokopec
Pokud existuje ráj na zemi pro automobilové nadšence, je to rozhodně tohle místo. Už pozadí jeho vzniku z něj dělá něco mimořádného. A ztvárnění nezůstává za očekáváním. Členství v Magarigawa Clubu není levné, nabízí ale možnosti, které jinde nejsou k dispozici.
Někdy z maličkostí mohou vzejít velké věci. Magarigawa Club je toho zářným příkladem, přičemž pokud vám v žilách koluje vysokooktanový benzin místo krve, tohle je místo, kde byste nejspíše chtěli strávit zbytek života. Jde totiž o možná nejexkluzivnější klub pro majitele supersportů, který má svůj vlastní okruh. Za jeho návrhem stojí Hermann Tilke, tedy člověk, který má skoro monopol na design závodních tratí, po kterých se prohání monoposty Formule 1. Jen namátkou přitom můžeme jmenovat Sepang, Bahrajn či třeba Abú Zabí.
Za vznikem klubu stojí japonský miliardář Kenzo Watari, který je mimo jiné oficiálním importérem Ferrari v zemi vycházejícího slunce. Ten chtěl před pár lety vzít svou ženu a dvě dcery na nejmenovaný okruh, jenže mu to nebylo umožněno. Pročež se rozhodl, že si na pozemku okolo svého horského sídla nechá postavit resort, kde bude každé jeho přání splněno s úsměvem na rtech. Postupem času ale své záměry lehce přehodnotil, neboť jakožto prodejci Ferrari mu velmi správně docvaklo, že není jediným, kdo má s klasickými okruhovými dny nemalé potíže.
Zatímco tedy původně byla Watariho cílem soukromá dráha za vlastním domem, nakonec se projekt rozrostl na zmiňovaný klub, jehož výstavba vyšla na takřka 5 miliard korun. Značná část těchto peněz ovšem pochází od investorů, kteří musí mít slušnou trpělivost - návratnost projektu byla vypočítána na 25 let. Roční členství v klubu přitom stojí 5,3 milionu korun, ovšem ani při takových sumách si na sebe podnik automaticky nevydělá. Klíčové peníze navíc pochází až z pronájmu dráhy automobilkám jako právě Ferrari, které tam pořádají prezentace pro své klienty.
Závody se zde ovšem nikdy pořádat nebudou, tohle je skutečně místo jen a pouze pro movitou klientelu, která si chce zařádit se svými hračkami a zároveň sebou vzít i rodinu. Proto se zde nenachází pouze 3,5kilometrová trať s 22 zatáčkami a 800 metrů dlouhou rovinkou či exkluzivní paddock, nýbrž naprosto vše, co bohatí potřebují k životu. Tedy bazény, vířivky, fitness centrum nebo restaurace, bary a karaoke. Nechybí dokonce ani psí hotel, kromě rodiny je tak možné vzít sebou i domácího mazlíčka.
Klub zároveň umožňuje svým členům, aby nejen utráceli, nýbrž i vydělávali. Poblíž trati si totiž mohou nechat postavit soukromé vily, které ve chvílích, kdy je nebudou potřebovat, mohou pronajímat. Veškeré stavby včetně okruhu jsou zasazeny do přírody tak, že vlastně nevíte, co obdivovat dříve - zda samotnou lokalitu či auta na trati. Ta přitom počítá s převýšením 250 metrů, přičemž z nejvyššího místa nabízí výhled na horu Fuji i tokijský záliv. Kilometr od ní pak leží horská vřídla.
Pro nadšence jde tedy o ráj na zemi, kde mohou řídit nejen vlastní auta, ale zároveň si půjčit i ta klubová. Manažer klubu a závodník Formule 4 Hideto Yasuoka k tomu uvádí, že trať byla záměrně navržena tak, aby byla nejen zábavná, ale také trochu záludná. Má to své opodstatnění, neboť klub doufá, že lidé budou jeho členy minimálně po dvacet let. To ovšem znamená, že se nesmí nudit. Na zajetí perfektního času tak potřebují letitý trénink, což perfektně zapadá do investičních záměrů.
Magarigawa Club je doslova ráj na zemi pro milovníky aut. Ti ovšem také musí být pořádně při penězích, neboť roční členství vychází na 5,3 milionu korun. Foto: Magarigawa Club, tiskové materiály
Zdroj: Magarigawa Club
