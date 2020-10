Jeden z největších průšvihů dějin aut výrobce vykupoval a šrotoval, lisu uniklo pár aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Neúspěšné modely nejsou ve světě aut až takovou výjimkou, jen málokdy se ale stává, že by výrobce raději stáhnul z prodeje všechny vyrobené kusy, aby s nimi dále neměl potíže. V případě GM EV1 se to stalo.

V současné době prakticky neexistuje automobilka, která by nepracovala na nových elektrických modelech. S ohledem na to, jakého rozšíření už se dočkaly, tu s námi v nějaké formě nejspíše zůstanou, předchozí pokusy o jejich rozšíření ale nebyly zdaleka tak úspěšné. Vlastně to byla pořádná fiaska a na to zřejmě největší z nich se právě díváte.

Jeho kořeny se datují až do hloubi 90. let, kdy Američané přišli s vůbec prvním masově vyráběným elektromobilem. Řeč není o Tesle Roadster, ale o voze jménem General Motors EV1, který byl ve výrobě v letech 1996 až 1999. Jednalo se o první elektromobil koncernu, který byl již od počátku vyvíjen s ohledem na alternativní pohon. A zároveň šlo a vlastně stále jde o první a jediný osobní elektrický vůz, který kdy byl nabízen pod hlavičkou GM, místo aby spadal pod některou z jeho divizí jako třeba současný Chevrolet Bolt. A protože GM jako takový nemá žádná dealerství, o servis vozu se starala vybraná, specificky vybavená dealerství dnes již neexistujícího Saturnu.

Automobilka na sklonku 90. let minulého století vyrobila 1 117 exemplářů, z čehož 660 připadá na první generaci. GM vůz nepustilo do přímého prodeje, místo toho zvolilo formu pronájmu a svůj první elektromobil nabídlo pouze rezidentům z Los Angeles, Phoenixu a Tucsonu. Mezi první zájemce přitom patřili politici a celebrity, ani přes takovou reklamní podporu však GM nemělo s vozem úspěch. Oficiálně však automobilka uváděla, že elektromobilitě zůstává věrná.

To ostatně koncern dokázal v roce 1999, kdy přišel s druhou generací. Ta se nesla ve znamení mnoha změn, z nichž tou stěžejní bylo nahrazení původních olovo-kyselinových baterií zcela novými nikl-metal-hydridovými akumulátory. Dojezd tak dle původního hodnocení organizace EPA vzrostl ze 126 kilometrů na 228 km, což je slušné i při pohledu dnešní optikou. Nicméně současná reálnější měření již vozu přisuzují méně optimistických 89, respektive 169 kilometrů.

Kromě mechanických změn došlo také na úpravu programu pronájmu, který se dále rozšířil do měst San Diego, Sacramento a Atlanta. Nicméně v roce 2002 GM začal zjišťovat, co všechno za problémy se na něj skrze EV1 hrne zejména kvůli životnosti akumulátorů a dalším potížím se rozhodl zamezit úplným zrušením celého programu. Zákazníkům tak bylo jednoduše oznámeno, že mají vozy vrátit a ty pak budou sešrotovány. To vyvolalo silnou nevoli, firma ale konstatovala, že elektromobily podle ní nemají budoucnost a ze zvoleného řešení nehodlala ustoupit.

GM tak záhy uskutečnil svůj plán a prakticky celou produkci raději sešrotoval. Pouze 40 exemplářů bylo věnováno americkým muzeím a vědeckým organizacím, další dvacítka pak zamířila do zámořských institucí. Tím byl osud prvního masově vyráběného elektromobilu na světě u konce a dnes si jej můžeme připomínat především s pomocí historických fotek. Jen zřídka je možné zhlédnout nebo dokonce koupit některý z vozů darovaných univerzitám, žádné jiné už po světě nejezdí.

První masově vyráběný elektromobil světa byl a zůstává jediným vozem produkovaným přímo pod hlavičkou General Motors. Foto: General Motors



Prakticky celá produkce skončila ve šrotu, což vyvolalo u veřejnosti značnou nevoli. Stahované kusy tak musela chránit policie. Foto: Plug In America, Wikimedia Commons

Petr Prokopec