Jeden z největších průšvihů moderních luxusních aut skončil krachem po prodeji jediného kusu před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Cardi

Byl to pokus svézt se na vlně zájmu o tehdy nové modely prestižní německé značky. Úspěch se ale nedostavil ani v případě originálu, a tak vlastně není divu, napodobenina dopadla ještě hůř.

Maybach 57 byl po dlouhé době prvním a vedle prodloužené varianty 62 zřejmě také na dlouho posledním samostatným modelem slavné německé značky. Záplava luxusu pohybující se na vzduchovém podvozku s 3,4metrovým rozvorem začínala s cenou na 10 milionech korun, což z něj dělalo mimořádně prestižní vůz pro mimořádně bohatou klientelu. Rusy tak v hloubi předminulé dekády napadlo, že by se na image Maybachu mohli trochu přiživit a nabídnout podobně vyhlížející vůz levněji.

Přesně do toho se pustila firma Cardi a v roce 2004 vytáhla přepychový sedan snažící se přiblížit Maybachu 57, jak to jen půjde. Nemohlo proto být použito lepšího základu než Mercedesu-Benz S W220, který byl podroben řadě vizuálních i technických úprav. Výsledkem mixování dvou příbuzných automobilů byl dnes už zapomenutý Cardi Monomach.

Recept na úspěch se tehdy zdál jednoduchý. Rusové vzali Mercedes S500, změnili přední a zadní části, namíchali dvoubarevný lak a zútulnili už tak luxusní interiér. Zdánlivě jednoduché kroky vedly k zajímavé napodobenině modelu 57 pro chudší oligarchy, kteří neměli prostředky na pořízení originálu, ale nechtěli si to přiznat.

Příď Monomachu jakoby Maybachu z oka vypadla. Převzata byla světla i mřížka chladiče s vertikálním žebrováním, navíc jsou zde linky chromovaných lemů. Daleko k originálu nemá ani pojetí velkých disků lesklých kol nebo hnědá barva ve dvou odstínech. Vzadu se Cardi odchýlilo výrazněji prostřednictvím tří linek spojujících koncové světlomety. Bližší pohled ukazuje, že na každé straně jsou tři lampy propojené chromovými lištami. Němci by se podobnému výstřelku vyhnuli, stejně jako lépe vyřešili koncovky výfuku, které se u napodobeniny rozprostírají téměř přes celou šíři vozu.

Důležitým kamínkem do mozaiky bylo i přepracování vnitřku limuzíny. Povedlo se vytvořit okázale působící interiér plný krémové kůže a světlého dřeva. Ručně vyráběný obývák na kolech má vše, co se od luxusní limuzíny své doby dalo čekat - vysokou úroveň připomínají i měkké polštářky pro hlavy cestujících. Tady se práce povedla, na dobrém základu se snadno dolaďovaly rozmazlující doplňky.

Vylepšený Mercedes luxusem překonal dárce orgánů, ale Maybach to prostě nebyl. Hlavní problém ale nakonec spočíval v něčem jiném - ani sám Maybach v boji o zákazníky neuspěl, takže kdo by toužil po levnější napodobenině napodobující... nic? Auto, které v rukou smetánky nebylo vidět? Cardi tak nakonec prodalo jediný Monomach, který prý dodnes existuje a vídán má být na Azurovém pobřeží. Jestli je to pravda, nevíme, jeden prodaný vůz za cenu okolo 2,8 milionu Kč ale zcela jistě nemohl stačit k tomu, aby tento nápad zůstal naživu, a tak ze scény odkráčel stejně rychle, jako na ní vtrhl. Pozoruhodné nicméně je, že sám Mercedes dnes skutečné a v této formě o mnoho úspěšnější Maybachy dělá vlastně podobně jako kdysi Cardi, to už je ale jiný příběh.

Cardi Monomach z Ruska je dnes už zapomenutá napodobenina Maybachu 57, zájem o ní byl ještě menší než o originál. Foto: Cardi

Mirek Mazal