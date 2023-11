Jeden z pouhých šesti brutálních Mercedesů CLK GTR si sběratelé přehazují jako horký brambor, už na něm „vyvařili” stovky milionů před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Vzniklo jich v tomto provedení skutečně jen šest a kousek s výrobním číslem tři jsme v prodeji viděli mnohokrát. Už za desítky milionů korun se zdál být drahý, teď se prodává za stovky.

To, co vidíte před sebou, není raketa na měsíc, ale Mercedes CLK GTR Roadster. Tedy otevřená verze homologační verze závodního CLK GTR, kterých vzniklo pouhých šest. Má najeto 170 km a není nemístné mluvit o novém autě.

Je nepochybné, že tento stroj si už první majitel koupil jako sběratelský artikl a všichni další s ním zacházeli úplně stejně. A že jich bylo. Stříbrný stroj s výrobním číslem 3 už jsme totiž mohli vidět v prodeji už mnohokrát v USA i v Evropě. A jeho cena roste extrémní rychlostí. Například v roce 2015 změnil majitele za 1,9 milionu Eur, tedy asi 46 milionů Kč. Zdálo se to tehdy být vysokou cenou, jak ale informuje aukční firma RM Sotheby's, poměry se od té doby ještě změnily. Hodně změnily.

Cena se přitom dlouho držela na úrovni té pořizovací. Tohle auto se v době svého zrodu prodávalo za 1 547 620 amerických dolarů a v Guinessově knize bylo tehdy zaneseno jako nejdražší produkční vůz všech dob. Tehdejším kurzem znamenaly tyto peníze okolo 55 milionů Kč, takže se nedá říci, že by vůz během dalších 13 let zrovna nabral na ceně, to spíš naopak. I když pochopitelné záleží na měně, do které dolary přepočítáme. Ale i kdybychom počítali s dnešním kurzem, moc dobře to pro původní investory nedopadne.

Od roku 2015 si jej ovšem další sběratelé přehazují jako horký brambor s docela jinými výsledky. I když se zmíněných 55 i 46 milionů zdály být sumami na horní hranici možností, CLK GTR se postupně podíval za hranci 100 a nyní i 200 milionů korun za kus. Úplně ten samý, třetí exemplář se totiž včera prodal na aukci v Las Vegas za 10 235 000 dolarů přesně. To je 230 milionů korun. Auto za uplynulých 8 let najelo 64 km, takže párkrát přece jen vyjelo, jinak ale bylo „poctivě” sušeno a jeho cena se za tu dobu zvýšila skoro o 200 milionů korun. A oproti ceně v aukci v roce 2008 (rovný 1 milion dolarů) jde skutečně o stovky milionů Kč. Fascinující.

O CLK GTR jako takovém jsme podrobně hovořili v někdejším článku věnovanému jeho historii, a tak nyní pouze telegraficky shrňme to klíčové. Jde o homologační základ speciálu pro seriál FIA GT1, který pro účast vyžadoval vyrobit alespoň 25 silničních aut, z nichž speciál vyšel. Seriál byl sice ukončen dříve než Mercedes vůbec stihl postavit tato auta, ale svému závazku dostát musel - vzniklo tak 26 vozů s výše zmíněnou cenou, které byly v 20 případech kupé a v 6 roadstery. Všechny měly levostranné řízení, až na každý exemplář od jednoho pro - to byste neuhádli - sultána Bruneje, které měly volant vpravo.

Auto je opravdu závodní stroj na značkách a se standardním CLK nemá společného prakticky nic - světla, masku chladiče a přístrojovou desku, konec seznamu. Komfortní prvky jsou minimalizovány na klimatizaci, kožené čalounění a systém kontroly trakce. Motor má uložený vzadu mezi nápravami a je to opravdový skvost: jednotka 6,9 V12 posílající na zadní kola přes sekvenční převodovku až 450 kW (612 koní) výkonu a 775 Nm točivého momentu. To jsou na rok 1999 parametry vpravdě brutální a dynamika při hmotnosti 1 440 kg odpovídá - stovka za 3,8 sekundy, maximální rychlost 320 km/h daná jen zpřevodováním a nastavením aerodynamiky.

Je to opravdu velmi zajímavé auto, zvlášť ve verzi Roadster, která střechu prostě a jednoduše nemá. A pokud máte pocit, že investice to už teď nemůže být dobrá, považte dosavadní vývoj. Horní hranice evidentně neexistuje...

Už mnohokrát prodávaný stříbrný stroj s číslem 3 se včera prodal za 230 milionů korun. Není to tak dávno, co se prodával o víc jak 200 milionů levněji. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

