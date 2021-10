Extrémně vzácné Porsche za stovky milionů bylo natočeno v provozu, existuje jich jen 24 před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Je snad i pravděpodobnější, že zítra vyhrajete ve Sportce, než abyste za jízdy spatřili jednu z mála vyrobených a ještě menšího množství jezdících 911 GT1 Strassenversion. Jenže u jezera Como se někdy dějí i zázraky.

Není to tak dávno, co jsme psali o silniční verzi Mercedesu CLK GTR, která je s pětadvaceti vyrobenými exempláři a extrémní závodní technikou jedním z nejvzácnějších aut historie. CLK ale nebylo prvním vyrobeným vozem s podobnými parametry - vzniklo jako reakce na úspěchy Porsche s modelem 911 GT1 ve stejnojmenné třídě.

Ta původně měla být kolbištěm soutěžních aut odvozených od silničních supersportů, ale protože předpokladem bylo vyrobení pouhých 25 aut se silniční homologací, stala se tato třída právě hlavně z popudu Porsche prakticky neomezenou. Zuffenhausenští prostě vyvinuli závodní auto a postarali se o výrobu 25 kusů jeho silničního provedení, které nemělo za cíl nic jiného, než ospravedlnit existenci onoho soutěžáku. A ostatní je museli následovat.

Dnes už neexistující třída GT1 zrod dalších podobných vozů nedovolí, o to vzácnějšími se ale stávají ty, které svého času pro tuto disciplínu vznikly. A to zejména ony silniční základy. I když automobilkám nikdo nenakazoval vyrobit pouze 25 aut, obvykle se vzhledem k nákladům na každý vyrobený kus za tuto hranici nepodívaly a Porsche v tomto směru nebylo výjimkou. V případě GT1 nakonec podle dat automobilky nedošlo ani na výrobu oněch 25 aut, ale 20 sériových kusů čtyřech prototypů. Všechny se dnes prodávají za extrémní ceny, v tuto chvíli se hovoří o hodnotě okolo 13 milionů dolarů, tedy asi 285 milionech korun.

V článku o CLK GTR jsme psali o tom, jak málo mají prodávané exempláře najeto - snad každý, kdo si vůz koupil, si musel být vědom jeho vzácnosti a podle toho s ním zacházel. Uvážíte-li tento faktor ve spojení s počtem vyrobených aut limitně se blížícím nule, je téměř nemožné jedno z těchto aut potkat na silnici. O to vzácnější pak setkání s ním je.

Přiložené video zachycuje jeden z bílých kousků, který patří mezi ony čtyři prototypy. Nezůstal ve vlastnictví Porsche, to jej velkoryse přepustilo váženému klientovi z Bahrajnu, Khalidu Abdulu Rahimovi, který jej letos přivezl na Concour d'Elegance Villa d'Este u jezera Como. Způsobil by tam rozruch už tím, že by vůz vystavil, on s ním ale přinejmenším po okolí luxusní rezidence normálně jezdil. Podívejte se na to pohledem objektivu člověka, který si na Youtube říká Automotive Mike, je to opravdu mimořádně vzácná příležitost.

se v průběhu léta pohyboval ve francouzském Cannes. Vychutnejte si pohled na něj - je pravděpodobnější, že zítra vyhrajete v loterii než že se vám něco takového osobně poštěstí...

Porsche 911 GT1 Strassenversion známe z fotek dobře, vidět jej naživo v akci je něco zcela mimořádného. Níže můžete zhlédnout právě to. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Automotive Mike@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.