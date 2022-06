Jedno z nejelegantnějších luxusních aut historie jde do aukce v dokonalém stavu, takových vzniklo jen 27 před 7 hodinami | Petr Prokopec

Možná ani nevíte, že něco takového vzniklo, to ale jen k vaší vlastní škodě. Je to jedna z 27 perel mezi jinak relativně tuctovými auty, kterých vzniklo takřka 1,5 milionu kusů. Vyřádil se na něm slavný karosář Henri Chapron, který přidal na eleganci i luxusu.

Citroën DS bude již navždy zapsán do historie jako vůz, který zachránil život někdejšímu francouzskému prezidentovi Charlesi De Gaullovi. Kromě toho proslul i díky snímku Fantomas se zlobí. Objevil se nicméně i v řadě dalších filmů, čemuž se nikdo nemůže divit. Dle odborné i laické veřejnosti jde totiž o jeden z nejkrásnějších vozů, jaké kdy vznikly. V anketě Auto století se pak umístil na třetím místě za Fordem Model T a Mini, přičemž překonal Volkswagen Beetle a Porsche 911.

O vzhled francouzské bohyně, jejíž přezdívka byla odvozena od výslovnosti názvu (DS odkazovalo na déesse, tedy na onu bohyni), se postaral italský sochař a designér Flaminio Bertoni, jemuž asistoval letecký inženýr André Lefébvre. Automobilka pak v průběhu let 1955 až 1975 vyrobila celkem takřka 1,5 milionu exemplářů, a to ve třech sériích, u kterých docházelo k menším variacím vzhledu. Ta první byla navíc prvním masově vyráběným vozem s hydropneumatickým podvozkem.

Citroën přitom původně plánoval, že vůz by nedostal do vínku pouze čtyřválcové motory, ale i plochý šestiválec. Automobilce však chyběly peníze, aby prototyp pohonné jednotky dostala do sériové výroby. O to více se proto snažila na poli výbav, pro některé zákazníky však byly i vrcholné stupně jako Prestige málo. Do hry nicméně v té chvíli zasáhla slavná karosárna, kterou Henri Chapron založil již v roce 1919. Ten se zpočátku věnoval značkám jako Delahaye, Delage či Talbot.

V roce 1958 nicméně Chapron přetvořil čtyřdveřový sedan DS na dvoudveřové kupé, ve stejné době pak navíc představil i kabriolet. Ten vzbudil obrovskou senzaci, načež mu Citroën nabídl oficiální spolupráci. Té se Chapron pochopitelně nebránil, i nadále však pokračoval ve tvorbě vlastních kreací. Mimo jiné i proto, že již znal choutky bohatých. Zatímco tak třeba automobilka brala levnější kůži přímo od francouzských dodavatelů, on ji dovážel z Anglie od firmy Connolly.

Devět let po premiéře Citroënu DS se přitom Chapron postaral o další senzaci, představil totiž vrcholné provedení Majesty. To vzniklo v pouhých 27 exemplářích, jenž byly vyrobeny v letech 1964 až 1969. V mezičase přitom automobilka přistoupila k faceliftu a v rámci třetí série představila směrová světla. Těmi byly ovšem osazeny pouze tři kousky verze Majesty, zbytek produkce disponoval původními kruhovými. Oproti první sérii se však již chlubil aerodynamičtější přídí.

Jeden exemplář Citroënu DS Majesty nyní míří do aukce společnosti Bonhams, jak sama firma informuje ve své tiskové zprávě. Vyroben byl v roce 1969, jde tedy o jeden z oněch tří výjimečnějších kusů. Tak jako zbytek limitované produkce se pak oproti standardním modelům neliší jen výbavou, ale hlavně přepracovanou zádí. Chapron totiž vozu upravil střešní linii a splývající záď nahradil hranatější. DS tak působí více jako tradiční sedan, hlavní výhodou těchto změn bylo ale navýšení prostoru pro hlavy cestujících.

Mezi další novinky patřilo více chromu, jenž měl odkazovat na vyšší luxus uvnitř. DS se totiž dočkalo béžové kůže, jenž byla spárována s hnědými vlněnými koberečky a dřevěnými dekory. Nechybělo ani rádio či hodiny zasazené do palubní desky, stejně jako klimatizace s výdechy vpředu i vzadu. Mementem dob dávno minulých jsou pak popelníky pro všechny cestující, což je něco, čemu se automobilky s ohledem na zdravý životní styl nyní brání jako čert kříži.

Vůz v roce 2009 prošel renovací a poslední léta strávil nehnutě v některém z belgických skladišť, takže je ve stavu blízkém dokonalosti. S ohledem na to nemá být až tak drahý. Je nabízen bez rezervní ceny a dle aukční síně by majitele měl změnit za 50 až 100 tisíc švýcarských franků (cca 1,18 až 2,36 mil. Kč). Uvážíme-li výjimečnost a krásu tohoto vozu, je to snad ještě podhodnocená cena.

Jeden z pouhých sedmadvaceti Citroënů DS Majesty míří do aukce. Jde o kousek z roku 1969, který se od většiny této limitované produkce liší předními světly. Foto: Bonhams

