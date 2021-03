K mání je auto postavené na míru sultánovi. Dodnes vypadá jako z budoucnosti před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gallery Aaldering, publikováno se souhlasem

Dá se očekávat, že člověk se jměním v řádu desítek miliard Kč si potrpí na výjimečné věci. Když pak něco odpadne z jeho stolu, můžeme si na tom pochutnat i my, běžní smrtelníci.

Jmenoval se Kábús ibn Saíd a jeho životním majstrštykem bylo umět se narodit. Šlo o jediného syna Saída bin Tajmúra, někdejšího sultána Ománu, který ovšem ke svému synovi nebyl zase tak velkorysý, jak by se mohlo zdát. Na sklonku svého života byl dokonce tak paranoidní, že syna nechal uvěznit, Kábús ale dokázal z vězení prchnout a s pomocí britské armády, ve které dříve sloužil, otce svrhl a sám se ujal vlády. To se psal rok 1970, od té doby držel otěže země ve svých rukou a do ledna 2020, kdy zemřel, šlo o nejdéle sloužící hlavu státu na Blízkém východě.

K malému historickému expozé se neuchylujeme náhodou. Kábús ibn Saíd měl velkou zálibu v autech a i když to není takový extrémista, jako jeho „kolega” z Bruneje, potrpí si na výjimečných kouscích. Nakonec, s jměním odhadovaným na desítky miliard Kč si to mohl snadno dovolit. O většině jeho vozů se člověk nedozví, i tento sultán ale čas od času pustil některý ze svých automobilů k vodě. A právě jeden takový dnes máme před sebou.

Jde o do značné míry zapomenutý luxusní sedan značky Aston Martin jménem Lagonda. Samo o sobě je to mimořádné auto, jeden ze symbolů luxusu 80. let se vším, co k této době patří. Svět, tehdy snad okouzlen snímky jako Blade Runner, Terminátor nebo Zpátky do budoucnosti „ujížděl” na stejných trendech i v případě aut a sama sériová Lagonda dodnes vypadá, jako by bez úprav mohla sloužit v podobném filmu. Co by ale byl moc pro normálního člověka, bylo málo pro sultána.

Ten si vůz koupil v roce 1984 a přesně 12. června toho roku si jej nechal dopravit do Ománu letadlem. Chvíli jej v sériové podobě používal, brzy po jeho dodání ale zjistil, že není dokonale podle jeho gusta. A tak Lagonda ještě ten rok putovala zpět do Velké Británie do firmy Tickford, která dostala za úkol postavit z ní ještě futurističtější a ještě luxusnější stroj. A že se činila.

Zvenku byste ji jen s obtížemi rozeznali od sériového modelu. A stejně tak pod kapotou, kde dál trůní motor 5,3 V8 s výkonem 310 koní. Kámen na kameni ale nezůstal v interiéru, který se dočkal v té době zcela ojedinělých vymožeností, jako je televize s videopřehrávačem či palubním barem, navíc je celý vnitřek přečalouněn červenou kůží, doplněný dřevem a doplněn některými specifickými ovladači. Přidejte si k tomu neobvyklost interiéru samotné Lagondy a máte před sebou futuristicky vyhlížející auto, i dnes. Pravda, dnes už víme, že budoucnost vypadala nakonec jinak, přesto vůz nepůsobí jako typický veterán, kterým dnes tato Lagonda se 37 léty na krku fakticky je.

Nevíme, do kdy přesně jej sultán vlastnil, najeto má ale do dnešního dne jen 32 tisíc km a v roce 2016 prošlo rozsáhlou renovací za více jak půl milionu korun u nizozemského specialisty. Ten kladl důraz na technickou dokonalost se zachováním dobové patiny. A výsledek je vážně okouzlující, přinejmenším svým způsobem.

Auto je nyní právě v Nizozemsku na prodej ve stavu, v jakém jej můžete vidět níže. K mání je za 109 tisíc Eur, tedy asi 2,9 milionu Kč. Jistě ne malé peníze, ale pořád možnost koupit si „sultánský speciál” pro kohokoli, kdo disponuje patřičnou částkou. Výjimečnější Lagondu abyste pohledali...

Aston Martin Lagonda z roku 1984 postavený na míru sultána Ománu je dodnes výjimečným vozem. Pravda, budoucnost nakonec vypadala či vypadá trochu jinak, než se v roce 1984 mohlo zdát, i teď ale působí uvnitř futuristickým dojmem. Foto: Gallery Aaldering, publikováno se souhlasem

