K mání je unikátní auto s 6,0 V16, jehož strůjci se po výrobě prvního pohádali. Jeden si ho nechal dodnes před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys

Příběhy některých aut jsou složité, jiných velmi složité a pak je tu příběh obestírající zrod historicky jediného stroje s motorem V16 vzadu napříč. Jen tento konkrétní vůz nese to správné jméno.

Ve druhé polovině 90. let začalo Lamborghini pracovat na nástupci modelu Countach. V roce 1987 ale společnost převzal Chrysler, který nebyl příliš spokojen s návrhy nových modelů od Marcella Gandiniho, a to přesto, že se italský designér podílel na vývoji takřka všech dosavadních hitů značky. Do projektu se tedy vložili američtí stylisté, kteří zjemnili prakticky veškeré ostré linie a chystané vozy zásadním způsobem překopali. To maestra Marcella znechutilo natolik, že již odmítal mít s Lamborghini cokoli společného a začal hledat uplatnění jinde.

Jeho přání se splnilo rychle, ovšem tak trochu napůl. Prakticky ve stejné době, kdy se Gandini dočkal zmíněného zklamání, navštívil servisní centrum Claudia Zampolliho hudební skladatel Giorgio Moroder, který nechal techniky pracovat na svém Lamborghini Countach. Spolu s šéfem firmy se pak začal bavit o vozech, které kromě hudby byly jeho největší vášní. Z této schůzky se postupně rozvinulo nejen přátelství, ale zejména nová automobilová značka Cizeta-Moroder odkazující na Zampolliho iniciály CZ a právě proslulého hudebníka.

Dvojice přibrala do party právě Gandiniho, který tak měl šanci uplatnit své původní návrhy Diabla. Nebyla to ovšem jediná spojnice mezi slavným designérem a jeho někdejším chlebodárcem. Chystaný supersport totiž dostal do vínku pohonnou jednotku z Lamborghini Urraco, jen... dvakrát. Cizeta-Moroder totiž spojila dva osmiválce do jednoho a přišla s šestilitrovým vidlicovým šestnáctiválcem, který byl sice uložen uprostřed, ale velmi překvapivě napříč a nikoli podélně. Je to historicky zcela unikátní koncepce - není jiného supersportu, který by kdy na takové řešení vsadil.

Pohonná jednotka produkovala 560 koní, což z dnešního úhlu pohledu nemusí znít závratně, ale jsme v 80. letech a tehdy to byl extrém - Ferrari F40 mělo 477 koní a potřebovalo na to přeplňování. Motor V16 ne a jeho výkon na zadní kola přenášela pětistupňová manuální převodovka, která byla v kabině doplněna těmi nejluxusnějšími vymoženostmi. I proto Cizeta vážila 1 700 kilogramů, přes tuto hmotnost ale dosahovala dynamiky, která je působivá i dnes. Stovku vůz zvládal za rovné 4 sekundy, nejvyšší rychlost pak činila 328 km/h.

Firma vyrobila jeden prototyp, který nesl označení Cizeta-Moroder dle původních zakladatelů značky. Nicméně hudební skladatel nebyl spokojen s neustálými odklady a dodatečnými investicemi, a tak dal projektu v roce 1990 vale. Společnost proto nadále používala už jen označení Cizeta, přičemž její první a jediný vůz byl pokaždé pojmenován V16T. Moroder si onen první prototyp ponechal a vlastní jej dones, až v tuto chvíli se jej rozhodl poslat do prodeje.

Informuje o tom ve své tiskové zprávě aukční síň RM Sotheby's, která jej 27. ledna pošle do dražby v americkém Phoenixu. Máme před sebou tedy absolutní unikát, kus automobilové historie, který nakonec nedostal ani moc bratříčků jiného jména. Firma po Morodorově odchodu fungovala dál, ale ne moc dlouho. Výroba už jen Cizety V16T se rozjela v roce 1991 a během následujících tří let vzniklo pouhých devět exemplářů. Poté automobilka zkrachovala, načež se Zampolli přestěhoval do Los Angeles, kde dodnes provozuje společnost starající se alespoň o servis.

Ale zpět k nabízenému unikátu, který dodnes vypadá jako nový vůz. Jeho nájezd nebyl zveřejněn, velmi pravděpodobně se ale bude limitně blížit nule. Oproti pozdějším produkčním kusům není specifický jen jménem, ale i některými vzhledovými detaily, jako jsou například výraznější „žábry” vstupů vzduchu, nakonec jsme v 80. letech, jinak jde ale o kompletní auto, které mělo uhranout publikum na autosalonu v Ženevě v roce 1990.

Kolik peněz by Moroder za tohle auto rád dostal, aukční síň nezmiňuje. Uvážíme-li ale, že sběratelsky méně zajímavý produkční kus se letos prodal za 665 000 dolarů, tedy bezmála 15 milionů Kč, můžeme si na desítky milionů korun skoro vsadit.

Do prodeje míří vzácná Cizeta-Moroder V16T, jediný vůz nesoucí kompletní původní jméno automobilky, který dodnes spatří hudebníkovi Giorgiu Moroderovi. Foto: RM Sotheby's

Zdroje: RM Sotheby's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.