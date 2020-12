K mání je Ferrari Shaquilla O'Neala, museli ho speciálně upravit, aby se do něj obr vešel dnes | Petr Miler

Věřte, že když měříte 216 cm na výšku a vážíte 147 kg, italské sporťáky nejsou nic pro vás. Kdy se ale jmenujete Shaquille O'Neal, nemožné neexistuje, auto se vám prostě „překope” na míru.

Pokud měříte či vážíte citelně více, než je obvyklé, víte nejlépe, co všechno najednou v životě může být problém. Potíže s koupí oblečení nebo obuvi jsou to nejmenší a nejočekávanější, komplikace ale přináší výběr i toho, na co ostatní lidé možná ani nepomyslí.

Potřebujete postel neobvyklé velikosti, na něj povlečení neobvyklé velikosti. Když překročíte s výškou výrazně dva metry, těžko se sžijete s obvyklými „futry” dveří, vanou, sprchovým koutem, smysl nedávají „konfekční” stoly, židle, klaustrofobií trpíte v bytě s obvyklými stropy... Normální byt si představte jako příbytek pro sedm trpaslíků ve Sněhurce, akorát s tím, že lidé v něm žijící nejsou neobvykle malí - to vy jste neobvykle velcí.

Specifických věcí je třeba hodně a potýkat se s tím není příjemné ani levné. Své by o tom jistě mohl vyprávět Shaquille O'Neal, legenda basketbalové NBA, který právě na svých fyzických parametrech postavil svou sportovní kariéru. S 216 cm výšky a 147 kg váhy je to obr, kterého soupeři odstavovali od míče jen zbraněmi hromadného ničení. Takovému člověku z běžných věcí nesedí nic a platí to samozřejmě i o autech.

Shaq si tak běžně kupuje vskutku neobvyklá auta mající blíže k náklaďákům, jak ale nejlépe připomíná tisková informace aukčního webu Bring a Trailer, je to pravidlo, které potvrzuje minimálně jedna bizarní výjimka. Právě Shaquille O'Neal si v roce 1998, na vrcholu své slávy, koupil Ferrari 355. Možná si nyní myslíte, že si jej koupil jako výzdobu garáže nebo jezdil spíše na něm než v něm podobně jako děti jezdí na elektrických zmenšeninách sporťáků, ale omyl. On si ho koupil na ježdění uvnitř.

Zní to absurdně, neboť italské sporťáky té doby jsou leckdy malé i jen lehce nadprůměrným jedincům, Shaqovi ale bylo toto auto upraveno na míru. Desítky centimetrů prostoru nepřidáte jen tak, a tak si přerod vyžádal větší konstrukční změny. Zezadu musela být vyňata nádrž, která putovala pod přední kapotu, změnila se tedy i podoba přepážky mezi interiérem a motorovým prostorem, přidalo se i speciální uchycení odlišných, tenčích sedadel. A protože jde o verzi Spider, tedy otevřené provedení a mistr O'Neal chtěl s vozem jezdit i za deště, dostal vůz také zvláštní natahovací střechu s upravenými ochrannými oblouky.

Je to v podstatě unikát, který už Shaq dříve prodal a nyní se objevil v aukci po dalším majiteli. Nabízen je bez rezervní ceny a nejvyšší příhoz momentálně činí 45 000 dolarů, tedy asi 968 tisíc Kč. To není až tak mnoho, byť finální cena může být vyšší. Auto nevypadá bůhvíjak skvěle, vedle historické hodnoty je to ale dost možná jediné Ferrari, do nějž se vměstná i 150kilový hromotluk, jehož tělesná výška se i na hodnotu 200 cm dívá z patra.

Na uvolněných fotkách je vidět jak úprava interiéru, tak přesun palivové nádrže. Zvláštní střechu Shaquova unikátního Ferrari bohužel nevidíme. Foto: Bring A Trailer

