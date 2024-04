K mání je jeden z největších propadáků dějin aut, jeho výrobce zkrachoval po výrobě pouhých 14 vozů včera | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Technicky vzato byly největším fiaskem ty pokusy, které žádným vyrobeným autem neskončily. Když už ale dal někdo něco skutečně dohromady, nemohlo to dopadnout o moc hůř než v tomto případě. Jeden z přece jen vzniklých Vectorů je teď na prodej.

Americká automobilka Vector proslula hlavně strojem jménem W8, kterému zlomily vaz patálie Andre Agassiho. Byl v prodeji mezi léty 1990 a 1992 a chtěl zašlapat do země Ferrari i s Lamborghini díky přeplňovanému osmiválci od GM, který dával v základním nastavení 650 koní a vůz s ním zvládal rychlost až 354 km/h. Nebyl to nicméně jediný model, který firma dnes už zesnulého Geralda Wiegerta stavěla.

Jeho nástupcem se stal Vector M12, který si naopak od Lamborghini některé klíčové díly půjčoval. Stál na prodlouženém šasí modelu Diablo a za jeho kabinou pracoval 5,7litrový dvanáctiválec také původem z Diabla. Na rozdíl od W8 tedy byl zde uložen podélně. Měl atmosférické plnění, na kola posílal slušných 498 koní a 576 Nm. Zrychlení na stovku trvalo 4,8 vteřiny a maximálka byla 304 km/h. A řazení bylo manuální, pětistupňové.

Vector M12 byl ve výrobě mezi léty 1995 a 1999 a navzdory očekávání jeho autorů se prodejním hitem nestal. Futuristický design mohl táhnout a technika Lamborghini by těž zákazníkům supersportovních aut nemusela být proti mysli, oproti skoro kosmickému W8 se ale M12 držel přes vyklápěcí světla a dveře příliš při zemi pojetím vnitřku a nakonec i techniky. Však proč si kupovat dražší a pomalejší „americké Lamborghini”, když si levněji můžete koupit to původní, italské? A mít ještě rychlejší vůz? Navíc se nedá říci, že by Vector vůz sladil tak dobře jako Lambo - americký magazín Autoweek svého času označil M12 po testu za nejhorší auto, které kdy vyzkoušel.

Za pět let výroby tak vzniklo jen 17 nebo 18 exemplářů a mezi sportovními vozy bychom stěží hledali mnoho větších prodejních propadáků. Současně je ale díky tomu M12 ještě vzácnější než W8 a platí to tím spíše, že jen 14 aut bylo produkčních - zbylá byla závodními stroji či prototypy a z jednoho údajně vznikl prototyp zamýšleného nástupce, označeného SRV8. Na jeho výrobu ale nikdy nedošlo, automobilka totiž Vector zkrachovala po výrobě oněch 14 produkčních kusů, když nebyla schopna Italům zaplatit za další motory do M12. Při takových prodejích za pět roků výroby se nelze divit.

Americká aukční firma Bring A Trailer nyní informuje, že má na povel prodej jeden z červeně lakovaných kousků z roku 1996 s pouhými 4 400 najetými mílemi (7 081 km). Je to tedy dodnes zánovní auto, které mělo od pohledu vždy prvotřídní péči a jehož historie je velmi dobře zdokumentována. Stejně tak ale jeho fotky ukazují, jak podomácku byly Vectory svého času vyráběny a kolik jim toho k dokonalosti chybí provedením i kvalitativně. Však se jen podívejte na hlavní fotku, tohle auto vypadá jako Tesla - jedno světlo se vyklápí výš, druhé níž, víko zavazadlového prostoru je nakřivo, spáry mezi částmi karoserie jsou nerovnoměrné...

Netušíme, jak moc si tohoto padlého exota může někdo vážit, v době publikace tohoto článku ale činí nejvyšší příhoz 230 tisíc USD, tedy asi 5,5 milionu Kč. S tím by se stávající majitel jistě nespokojil, na to jde o moc velkou vzácnost.

Vector W12 se prodejním hitem skutečně nestal, jedno z pouhých 14 vyrobených aut se silniční homologací vyrobené během 5 let je nyní na prodej. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Miler

