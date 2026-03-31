K mání je jedno z pouhých tří kdy vyrobených moderních čtyřdveřových Bugatti, tohle nikdy pořádně nevyjelo

před 6 hodinami | Petr Prokopec
Bugatti známe prakticky jen jako dvoumístná kupé, v dobách nejambicióznějšího pokusu o návrat značky na výsluní byl ale dokončen i čtyřdvéřový supersedan. Jeho sériovou výrobu zastavil až krach firmy, tři auta se přesto podařilo dokončit. Tohle je jedno z nich.
V roce 1987 získal práva na značku Bugatti italský průmyslník Romano Artioli. Ten měl opravdu velké plány, načež zahájil nejen práce na zcela novém modelu, ale také výstavbu nové továrny v Campogallianu poblíž Modeny. O čtyři roky později pak světu představil sporťák EB110, který disponoval dvanáctiválcovým motorem a čtyřmi turbodmychadly. Hnací ústrojí přitom bylo se všemi čtyřmi koly spojeno šestistupňovým manuálem, což oslovilo i Michaela Schumachera.
Dva roky po debutu EB110 představilo Bugatti koncept čtyřdveřového sedanu EB112, který taktéž disponoval pohonem všech kol a motorem V12. Jednotka však disponovala atmosférickým plněním, i proto došlo na zvětšení jejího objemu na šest litrů. S kupé pak koncept pojilo karbonové šasí, na které byla navěšena hliníková karoserie. Její vzhled však nebyl přijat s vyloženým nadšením. Horší však pro Bugatti bylo, že Ameriku i Evropu zachvátila hospodářská krize.
Model EB110 se tak nakonec prodal pouze ve 139 kusech, pročež příjmy značky dalece zaostávaly za enormními náklady. Artioliho podnik tak zkrachoval a z úžasné továrny zbyla jen ruina. Zbylé pozůstatky nejambicióznějšího pokusu Bugatti o návrat si rozebraly jiné firmy (práva na značku přezval VW), přičemž monacký byznysmen Gildo Pallanca Pastor koupil tři nedokončené kusy sedanu EB112 i se všemi vyrobenými díly. Jeho společnost Monaco Racing Team se rozhodla aspoň ona tři auta dokončit, což se jí nakonec skutečně povedlo.
Červený exemplář se šasí č. 39001 zamířil do vlastnictví Italdesignu, zatímco antracitová „dvojka“ putovala do rukou nejmenovaného ruského byznysmena. Sám Pastor si pro sebe ponechal vůz v černém laku se šasí č. 39003, který vlastnil až do roku 2015. Následně se Bugatti EB112 mělo stát součástí kolekce německého sběratele Marca Gindofa a je vážně výjimečné - jako jediné z celé trojice prošlo kompletním homologačním procesem, načež legálně může na veřejné silnice.
Ani jednomu z majitelů se ale zjevně do provozu příliš nechtělo, neboť černé EB112 míří do aukce pořádané pod taktovkou společnosti RM Sotheby's. Ta uvádí, že vůz má najeto jen 388 kilometrů, jde tedy prakticky o nové auto. V letech 2021 a 2022 navíc prošlo velkým servisem, během kterého došlo také na instalaci katalyzátorů. Zhruba 30 let po svém zrodu tak EB112 plní emisní testy, stejně jako lze počítat s novými silnějšími brzdami a zrenovovaným podvozkem.
S ohledem na nízký nájezd a pečlivou údržbu se dá předpokládat, že motor stále produkuje 456 koní, s nimiž by 5 070 milimetrů dlouhý a 1 800 kg vážící sedan měl zvládnout stovku za 4,3 sekundy. Zároveň by měl zvládnout až 300 km/h. Je však otázkou, zda se toho nový majitel odváží. Aby totiž mohl usednout za volant, bude muset dle odhadů zaplatit minimálně 1,5 milionu Eur neboli 37 milionů korun, spíš ale ještě víc. Inu, za výjimečnost se platí, třebaže v tomto případě hodně svéráznou.
Bugatti EB112 nakonec vzniklo ve třech produkčních kusech, přičemž tento je nejvíc dotažený do konce. Za celou dobu měl jen dva majitele, kteří celkově najeli jen 388 kilometrů. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1999 Bugatti EB112@RM Sotheby's
