K mání je symbol pádu slavného boxera. Vymlátil si přes 8 miliard, a přesto skončil po uši v dluzích, jeho auto je dnes rarita za 200 milionů
Petr MilerNebylo by třeba nic dalšího, aby se tohle auto stalo sběratelskou lahůdkou, spojení s tak kontroverzní osobou ale jeho hodnotě jen přidává. Počátek „života” tohoto stroje je díky němu stejně fascinující jako neuvěřitelný, pak už je to vlastně jen sběratelská nuda.
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K mání je symbol pádu slavného boxera. Vymlátil si přes 8 miliard, a přesto skončil po uši v dluzích, jeho auto je dnes rarita za 200 milionů
před 7 hodinami | Petr Miler
Nebylo by třeba nic dalšího, aby se tohle auto stalo sběratelskou lahůdkou, spojení s tak kontroverzní osobou ale jeho hodnotě jen přidává. Počátek „života” tohoto stroje je díky němu stejně fascinující jako neuvěřitelný, pak už je to vlastně jen sběratelská nuda.
Jaké Ferrari je vzácnější než Enzo i F40, ale přitom bylo v této společnosti dlouho vnímáno jako něco méněcenného? Je to Ferrari F50, tedy model, který měl oslavit padesáté výročí založení automobilky, ale tak úplně mu to nevyšlo podle představ.
Že přišel o pár let dřív, než měl, by zase tak nevadilo, problematičtější bylo, že svého času nedostál očekávání „Formule 1 pro běžný provoz”. Přitom jeho 4,7litrový dvanáctiválec byl skutečně přímo odvozen ze 3,5litrového dvanáctiválce, který poháněl monoposty Ferrari F1 v 90. letech, všechno ostatní byla ale spíš hra. A když se v prodeji objevilo jen otevřené provedení, které sice dávalo smysl ve spojitosti se „silniční ef-jedničkou”, méně ale budovalo pověst nekompromisního sporťáku, a přidal se svérázní Pininfarinův design, zájemci se s otevíráním portmonek nepřetrhli.
F50 tak dlouho platila za tu černou (anebo červenou?) ovci vzadu, než si lidé uvědomili, že na do značné míry karbonovém, pouhých 1 230 kg vážícím stroji s ječivým dvanáctiválcem a manuální převodovkou vlastně není nic špatného. Dnes je to tedy znovu ceněný kousek do sbírky vrcholných Ferrari, a to zvlášť v případě, kdy je s ním spojeno světoznámé jméno své doby.
Mezi taková patří Mike Tyson, proslulý boxer, který si vůz pořídil jako nový hned v roce 1995, kdy byl vyroben jako teprve 73. vůbec. Koupil si jej v dealerství Auto Market v americkém Fountain Valley spolu s modelem 456, protože... proč kupovat jedno Ferrari, když si můžete odvézt dvě, že? Slevu na tento „balíček” ale nedostal - legenda praví, že za vůz zaplatil o 300 tisíc dolarů víc, než kolik činila jeho ceníková cena, protože mu to bylo prostě jedno, peněz měl hromadu a chtěl ho mít co nejdřív.
Právě nákupy všeho možného - a často nesmyslně drahého - byly pro Tysonův život typické. Jako člověk, který si ještě před dosažením věku 40 let vydělal v přepočtu asi 8 miliard Kč, si mohl dovolit zdánlivě všechno, realita jej ale vyvedla z omylu. Přes tak ohromné příjmy byl schopen všechny tyhle peníze utratit a nejen to - zůstal ještě kdekomu dlužen. Pro dokreslení jeho manýrů zmiňme, že mezi Tysonovými věřiteli byl i zlatník Mordechai Yerushalmi, od kterého si Tyson v prosinci 2002 odnesl zlatý náhrdelník osázený diamanty v ceně téměř 4,5 milionu Kč. Věděl, že ho nezaplatí, ale chtěl ho. A Yerushalmi mu jej dal s vírou, že jeho stálý zákazník uhradí později, jako vždy.
Nikdy to ale neudělal a dubnu roku 2003 musel vyhlásit bankrot. Věřitelé se postupně přihlásili s téměř 1 miliardou korun (!) v pohledávkách, které Tyson nebyl schopen uspokojit - byl skutečně bez peněz.
Nebyl ale bez majetku, jehož postupný prodej dodnes slouží jako symbol Tysonova pádu z výšin až na úplné dno. Patří mezi ně i zmiňovaná F50, kterou stihl zpeněžit ještě před bankrotem. Sám později přiznal, že jeho potíže začaly už v roce 1998 a nebyl schopen je po léta vyřešit přes stamilionové výdělky za jeden zápas a prodej části aktiv. Ona F50 byla snad nejdražší z desítek sportovních a luxusních aut, která si za život pořídil, přesto se svou tehdejší hodnotou nemohla Tysona zachránit - z problémů se vylízal až poté, co se v novém tisíciletí s pomocí soudu dohodl se svými věřiteli a začal žít alespoň trochu skromnějším životem.
Jeho Ferrari se ale díky jeho úpadku „dostalo do oběhu” s 7 885 km na tachometru a stalo se nejprve majetkem počítačového magnáta Kevina Markuse. Pak ještě třikrát změnilo majitele a teď je po čase opět k mání s nájezdem 9 971 km - zjevně musíte být trochu šílený a šíleně přeplácený sportovec s nulovou finanční gramotností, abyste si takové auto užil a prostě s ním jezdil, nikdo další to skoro 30 let pořádně nedělal. Což je smutné.
Buď jak buď, Tysonovo Ferrari se má pořád k světu, vypadá jako nové a je vážně vzácné - je nejen jednou z 349 vyrobených F50 vůbec, je to také jedno z 55 vyrobených aut v americké specifikaci. Jeho nynější stav si můžete prohlédnout na detailních fotkách níže, vypadá opravdu dokonale. A je k němu veškeré příslušenství, dokonce prý i původní sada náhradních žárovek a pojistek nebo certifikát Ferrari Classiche. A plný ranec někdy divoké historie.
Přesně tato F50 bude k mání 15. srpna na aukci RM Sotheby's pořádané v rámci Týdne auto v kalifornském Monterey. Aukční firma odhaduje, že vůz se prodá až za 9 milionů dolarů, tedy ke 200 milionů korun. Není to zrovna kapesné, ale také se díváme na jeden z nejlepších exemplářů Ferrari F50 v americké specifikaci s dost možná nejslavnějším majitelem. Pokud tedy máte zájem, začněte drancovat bankomaty...
A mimochodem, Mike Tyson se od doby svého úpadku dal finančně dohromady, přesto předpokládáme, že mezi zájemci o své někdejší auto nebude - jeho současný majetek se odhaduje na 30 milionů dolarů, to už by mu po koupi F50 mnoho nezbylo. Kdyby před 20 roky věděl, jak moc jeho F50 nabude na ceně (v době Tysonova prodeje se ceny F50 pohybovaly v řádu nízkých statisíců USD, druhý majitel jej prodal za méně než tři čtvrtě milionu USD, třetí za 2 miliony, čtvrtý za 5 - jde to pořád dál a dál), asi by zkoušel sehnat peníze jinde. Dnes si miliony dolarů tak snadno jako za svých mladých let už určitě nevydělá, i když Jake Paul nedávno přidal ruku k dílu...
Tysonova auta byla vždy stejně extravagantní jako jeho životní styl, F50 byla vrcholem jeho sbírky. Dnes se prodává v opravdu špičkovém stavu za extrémní peníze. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1995 Ferrari F50@RM Sotheby's
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