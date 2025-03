K mání je velevzácná Škoda 110 LS ve stavu, který bere dech. Zasloužila by si „repatriovat” se vším všudy včera | Petr Miler

Na první pohled může působit obyčejně, je to ale vzácnější vůz než všemi uctívaná Škoda 110 R. A to platí optikou počtu nově vyrobených vozů, z hlediska počtu stále provozovaných exemplářů se nůžky rozevřou ještě víc. Tohle je jedno z pouhých dvou takových aut v Británii.

Škody 100 a 110 byly svého času všechno, jen ne vzácná auta. Vyrobilo se jich skoro 1,1 milionu exemplářů a i silnější 110 L vznikla v téměř 220 tisících kusech. Pochopitelně, postupem času jich většina skončila v propadlišti dějin, ať už kvůli korozi, nehodám nebo prostému postupnému opotřebení, a tak je dnes i zachovalá „stovka” výjimečnou věcí. Jenže byly tu též zajímavější verze, které jsou dnes v krásném originálním stavu vzácností.

Jednak je to pochopitelně kupé 110 R, dodnes okouzlující auto, které označením „Porsche východu” snad ani nemůže urážet západní originál. Trochu v pozadí ale zůstává verze 110 LS, špičková verze sedanu se stejnou technikou, jakou mělo kupé R, s trochou nadsázky dobová Octavia RS.

Tento typ tedy disponoval čtyřválcem o objemu 1 107 cm3 naladěným na výkon až 46 kW (62 koní) v 5 500 ot./min dle poněkud optimistické normy SAE (motor bez příslušenství). Byl také velmi lehký, s 818 kg vážil o 31 kg méně než 110 R a byl tak teoreticky tím nejrychlejším, co škodovka ve své době dělala. Akcelerace na stovku za 18,5 sekundy a maximálka 145 km/h nezní úchvatně, ale jsme na začátku 70. let minulého století za Železnou oponou, nezapomínejme.

Co je pro dnešek podstatnější, tento model byl vyroben pouze v 40 057 kusech, 110 R bylo postaveno 56 902 exemplářů. Pomineme-li tedy soutěžní speciály a jiné neobvyklosti, jde o nejvzácnější provedení této řady. Do dnešního dne navíc přežilo v ještě menším množství než „eRko” - však šlo na první pohled o zdánlivě obyčejný sedan, kterého jezdily všude mraky, tak proč se s ním mazlit, že?

Narazit dnes na jakýkoli kus v prodeji je skoro nemožné a pokud se to podaří, jde o exemplář v ne zrovna přesvědčivém stavu - v České republice není v tuto chvíli na prodej ani jeden. Tato verze se ale v nemalé míře vyvážela i do zahraničí, kde se minimálně jeden kus dožil dnešních dnů ve stavu, který bere dech. A to i když původně do zahraničí vyvezen nebyl.

Jeho osud je na vůz podobného ražení dost netypický, i neboť si jej v roce 2013 po 39 letech na světě cíleně dovezl z Česka do Velké Británie tamní fanoušek škodovek a na místě jej s maximálním zachováním originality všeho myslitelného během následujících dvou let zrenovoval. Auto vrátil původní tyrkysový lak (v mezičase bylo přelakováno namodro) a jeho originalitu certifikovalo muzeum škodovky v Mladé Boleslavi. To měl vůz najeto necelých 70 tisíc km, nyní je pořád tím samým člověkem prodáván s nájezdem 75 293 km. Za víc jak 10 let toho tedy moc nenajezdil.

O co méně se s ním ale jezdilo, o to více o něj bylo postaráno - občas vyjel, měl pravidelný servis a byl po celou dobu garážovaný, pochopitelně. Co je ale na autě dnešní optikou nejzajímavější, je jeho téměř dokonalý originální stav. Krom nového laku není dokonalý v tom smyslu, že by vypadal, jako by včera sjel z tovární linky. Dokonalá je jeho patina, která dává znát 51 let existence, zároveň ale se ale renovace postarala o eliminaci rozsáhlejší koroze a dalších zničujících znaků stáří. Je to jednoznačně nejkrásnější 110 LS, kterou jsme v posledních letech viděli.

Podívejte se na auto sami, je to opravdu výjimečný kus, který by s podle nás zasloužil dostat zpět do vlasti, země svého vzniku. Není levný, na svou výjimečnost ale není ani nemístně drahý - jeho britský majitel a zachránce požaduje 10 950 liber, tedy asi 324 tisíc Kč. Na 110 LS v tomto stavu to prostě není moc. V Británii jsou dnes v provozu už jen dva takové vozy, v Česku jich bude jistě víc. Ale kolik? Dvacet? I dvě stě se zdá být nereálně moc.

Ale adekvátnost ceny posuďte sami, my vám toto auto ukazujeme hlavně pro potěchu oka i mysli - je příjemné vědět, že takto zachovalá 110 LS ještě existuje a možná ze sebe dostane i všechny z původních 62 koní. Pro dokreslení přidáváme také pár dobových materiálů, které připomínají, že 110 LS byla svého času v nabídce Škody „něco”...

Dobový katalog Škody a kompletní portfolio automobilky v době existence 110 LS (1971 až 1976) dokreslí dobovou atmosféru.

