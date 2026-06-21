K mání je vývozní Škoda 130 L ve stavu nového auta, dokonalý stroj času je dodnes jako z katalogu
Petr MilerPředem chápeme skepsi, zachovat zrovna tohle auto z roku 1987 v netknutém originálním stavu až do dnešních dnů se zdá být za hranicí uvěřitelnosti. Ale podívejte se na něj. S tímhle kouskem skutečně nikdo nikdy pořádně nejezdil a ublížit mu nezvládl ani čas.
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K mání je vývozní Škoda 130 L ve stavu nového auta, dokonalý stroj času je dodnes jako z katalogu
včera | Petr Miler
Předem chápeme skepsi, zachovat zrovna tohle auto z roku 1987 v netknutém originálním stavu až do dnešních dnů se zdá být za hranicí uvěřitelnosti. Ale podívejte se na něj. S tímhle kouskem skutečně nikdo nikdy pořádně nejezdil a ublížit mu nezvládl ani čas.
Škoda 120 a její deriváty, přesněji model 742, nepožívá v našich končinách bůhvíjakého respektu. Byla to „komunistická bída” a nelze tomu příliš odporovat, auto bylo obrazem toho, co udělá s průmyslovou produkcí snaha o centrální řízení ekonomiky. Škodovka - znovu přesněji AZNP - v podstatě od dob modelu 1000 MB nepřišla s žádnou zásadní inovací, o tu se po několika marných pokusech až o několik dekád později postaral Favorit.
Dnes ale zůstaneme u typu 742, který má většina lidí spojený právě s verzí 120 se všemi jejími neduhy. Nebyla nějak zvlášť silná, přes 140 km/h se s ní v podstatě jet nedalo. Ani na takovou rychlost pak nebyl zrovna stavěný podvozek, který zejména s postupujícím časem ztrácel stabilitu v přímém směru, auto s navíc s unavenými zadními pružinami stále více připomínalo člun s potápějící se zádí.
Problémem byla také jen čtyřstupňová převodovka, která se spolu s motorem vzadu a nepřesvědčivým odhlučněním postarala o to, že konverzace na palubě začala už před dosažením dálničních rychlostí váznout - nikoho jste neslyšeli. A i kdybyste to všechno nějak překousli, auto relativně rychle zrezlo. Ale sim sala bim, stačilo vůz na úplně stejných základech vystavit západní konkurenci a rázem byla spousta věcí jinak.
Hlavně mimo ČSSR se v druhé polovině 80. let vyvážel typ 130 a jemu spřízněné verze, což byla s trochou péče docela jiná káva. Ne snad, že by její 58koňový motor přinesl nějaký uragán, tohle auto ale na tehdejší poměry docela jelo, byť stovka za 17 sekund a maximálka 150 km/h nepůsobí dnešní optikou moc přesvědčivě. Podstatnější byly jiné úpravy - auto dostalo vlečenou zadní nápravu, takže najednou nebyl problém s ním jezdit s prstem v nose ani 170 km/h, pokud vítr a kopec dal, stabilita v přímém směru i v zatáčkách byla jinde. Navíc záď díky přidaným ramenům neklesala k zemi s únavou pružin, takže vůz působil o poznání hrději. Přední kotoučové brzdy byly čtyřpístkové a docela vydržely.
Pětistupňová převodovka zásadně snížila hlučnost v kabině, i oněch 150 km/h bylo rázem příjemnou cestovní rychlostí. K tomu vůz ve verzi GL dostal specifický interiér s palubkou z měkčených plastů, jinou přístrojovku, opěrky hlavy nebo hliníková kola. A exportní verze byly dovozci v zahraničí pro zvýšení konkurenceschopnosti často specificky ošetřovány proti korozi, aby vydržely. Výsledkem bylo o hodně jiné auto - pár dílčími technickými úpravami, výbavou a trochou předprodejní péče.
Pár takových se dostalo i k nám, typicky na ně ale narazíme v zahraničí. Jedno z nich můžete vidět na fotkách níže - je to Škoda 130 L z roku 1986, která skutečně připomíná vše, co jsme u nás mít nemohli. Není to GL, takže některé libůstky pořád chybí, přesto jde o slušně vybavenou - na Škody té doby - verzi třeba i s oněmi litými koly, autorádiem s továrním držákem, otáčkoměrem... Máloco bylo tehdy samozřejmostí.
Nejzajímavější je ale na tomto autě jeho historie. Ač je to kus z roku 1987, půjde tedy brzy o 40 let starý vůz, měl pouze 3 majitele. A všichni se o něj zjevně starali jako o oko v hlavě. Je v podstatě neuvěřitelné, jak dobře tohle auto vypadá, však kolik lidí - natož tři v řadě - by napadlo vzít škodovku z roku 1987 a nakládat s ní jako s BMW M3 E30? Jenže přesně to se tu stalo. Vůz byl po celou tu dobu garážován, najel pouhých 3 833 mil (6 168 km), přesto prodávající říká, že vždy nějak jezdil, vždy měl nové STK, vždy dostával pravidelný servis... Je to skutečně zcela mimořádný kus.
Je nám jasné, že si si teď říkáte, že to snad ani není možné, že někdo vzal mnohem starší auto, přeleštil ho, vyměnil pár věcí za takové, které si kdesi schoval v garáži, a simsala bim. A ano, jistě se najdou auta, která tím dojmem působí, však pokud se vám povede vyměnit věci jako volant, hlavice řadicí páky, podlahové rohože, kryty světel a dalších pár viditelných prvků podléhajících zkáze, dojem z auta jde značně změnit. Ale podívejte se pořádně na fotky detailně zachycující pomalu každý kout vozu.
Jakkoli na tachometru můžete nastavit cokoli, dostat vůz do vyobrazeného faktického stavu už se zpětně snad ani nedá. Ve stavu nového vozu je v něm do puntíku vše, co se jinak na „stodvácách” a spol. kazí během chvíle. Už nezoxidovaná originální kola a původní lak bez vad jsou zázrakem, ale jsou tu také věci jako plato pod zadním oknem, které jinak rychle deformuje kvůli slunečnímu svitu, celý přední kufr s nezežloutlými plasty, nešpinavými kabely, zářícími lanky, motorový prostor s nepotrhanými „filcy”, netknutými plechy oddělujícími jej od podvozku, všemi sotva dotčenými hadicemi a trubkami... Kam se podíváte, tam je vše jako v katalogu.
Dostat auto zpětně do takové kondice je dnes prakticky nemožné, tento kus je prostě neskutečně zachovalý originál. Kolik taková věc stojí? Jak už jste pochopili z nájezdu, vyvezena byla původně do Velké Británie, kde se nachází dodnes, a dealer jinak hlavně klasických Fordů z Holton-le-Clay za ni chce tučných 14 995 liber, tedy asi 420 Kč. To je opravdu hodně na starou stotřicítku, ale na tohle auto? Ani volant vpravo nemůže Čechovi vadit, tohle už je jen relikvie, kterou někdo prostě bude chtít mít ve sbírce...
Tato Škoda 130 L je dnes naprosto ojedinělý zjev, její historie i stav berou dech. A nakonec ho umí vzít i cena, minimálně za pozornost ale tohle auto stojí. Foto: JF Classic Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: JF Classic Cars
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