K mání je vzácná, plně funkční Schumiho Formule 1, připomíná jeden z nejčernějších momentů jeho kariéry
včera | Petr Prokopec
Rudý baron, Král deště nebo prostě Císař, to všechno jsou přezdívky Michaela Schumachera, které při ohlédnutím za jeho kariérou ani trochu nepřehání. V roce 1997 ale neukočíroval nervy za volantem svého Ferrari a přišel o všechny body. F310B byla u toho, třebaže ne přímo tento kousek.
S monoposty, se kterými dříve jezdil Michael Schumacher a jež jsou aktuálně k mání, se nám v poslední době skoro roztrhl pytel. Nedávno jsme zmínili, že společnost Broad Arrow Auctions nabízí Benetton B192, se kterým německý pilot získal své první vítězství. Nyní pro změnu můžete zaměřit svou pozornost na Ferrari F310B, které bylo pro změnu prvním vozem Scuderie, s nímž Schumi chtěl bojoval o titul. To se mu i povedlo, nakonec ale veškeré excelentní výkony v sezóně 1997 zastínil jeden velmi kontroverzní manévr.
Schumacher přišel k Ferrari v roce 1996, kdy usedl do kokpitu F310. S ním získal tři výhry, ovšem skutečné kvality monopostu ukázalo hned osm odstoupení jeho parťáka Eddieho Irvina. Povětšinou za tím totiž stály mechanické problémy. Irský závodník posléze tento vůz nazval „hromadou šrotu“ a „téměř neřiditelným“, zatímco technický ředitel týmu John Barnard byl trochu političtější a jen přiznal, že „nebyl dobrý“. A protože se nechtěl stěhovat do Itálie, jeho další vylepšování bylo problematické.
Proto byl Barnard v roce 1997 nahrazen Rory Byrnem a Rossem Brawnem. Šéfem stáje byl v té době Jean Todt, dohromady se tedy začal dávat tým snů. Patrné to bylo i na „béčkové“ specifikaci vozu, tedy na verzi F310B. Ta se ukázala být rychlejší i spolehlivější, pročež měl Schumacher před posledním závodem sezóny bodový náskok před Jacquesem Villeneuvem. Jenže v Jerezu neunesl, že jej Kanaďan s nesrovnatelně lepším autem dojel a když ho chtěl předjet, záměrně do něj naboural. A byl to navíc on, kdo musel ze závodu odstoupit.
Villeneuve pak sice dojel až třetí, to mu ovšem nakonec stačilo na titul mistra světa. Schumi oproti tomu byl potrestán mezinárodní automobilovou federací FIA diskvalifikací ze šampionátu, a tak nezískal ani titul mistra pro sebe, ani pohár konstruktérů pro Ferrari, ten připadl znovu Williamsu. Schumacher si následně na další titul musel počkat až do roku 2000, neboť v letech 1998 a 1999 v šampionátu kraloval McLaren a Mika Häkkinen - opět jen těsně před Schumacherem.
Do prodeje nyní společnost RM Sotheby's posílá šasí č. 179, se kterým německý pilot vyhrál kvalifikaci i závod ve Spa. Následně ovšem v Itálii a Rakousku s vozem jezdil Irvine, nicméně ten v prvním závodě měl problém s pneumatikami a ve druhém kolidoval s Jeanem Alesim. Na poslední tři závody sezóny tak Ferrari z šasí č. 179 udělalo rezervní vůz, který po ukončení šampionátu vyřadilo a v roce 1999 došlo na jeho prodej německému a později americkému sběrateli.
Nyní je vůz znovu k mání, dražen bude 28. ledna v Paříži. Součástí prodeje je poměrně rozsáhlé příslušenství včetně sady náhradních kol BBS, závodních pásů či zvedáků. Monopost je totiž plně provozuschopný, pročež nový majitel bude moci skrze program Ferrari F1 Clienti vyzkoušet jeho plný potenciál na okruzích jako Spa či Mugello. Je ale třeba počítat s tím, že ceny se má vyšplhat až na 7,5 milionu Eur neboli 182 milionů korun vzpomínka na jeden z nejčernějších momentů Schumiho kariéry k mání nebude.
Monopost F310B disponoval desetiválcovým motorem produkujícím zhruba 730 koní. Nyní mohou být vaše, stroj, se kterým Schumi vyhrál v Belgii, jde totiž za pár dní do aukce. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1997 Ferrari F310 B@RM Sotheby's
