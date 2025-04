K mání je vzácné super Porsche zabavené slavnému pašerákovi drog, tehdy to bylo nejrychlejší silniční auto světa včera | Petr Miler

Měl ho Bill Gates, který si kvůli němu dokonce vymínil změnu zákonů, měl ho Jerry Seinfeld nebo Boris Becker. A pak ho měl tento člověk, který připomíná, že i páchat zločin jde stylově.

Úvod tohoto článku připomíná píseň Pavla Dobeše o tom, kdo všechno také nosil trenýrky (Hillary, Amundsen, seržant Pepper, Manfred Mann...), je to ale fakt. Výčet těchto jmen ostatně jen podtrhuje, jak výjimečné auto teď máme před sebou - jedná se o Porsche 959, skutečnou automobilovou lásku Billa Gatese, který s ní v USA chtěl jezdit tak moc, až si kvůli tomu vymínil změnu tamních zákonů.

Němci tohle auto vyvíjeli jako homologační vůz kvůli svému speciálu pro rallyovou skupinu B, ta ale naneštěstí skončila dřív, než auto dokončili. Porsche ovšem zůstalo samo sebou a řeklo si, že když už auto stvořilo, přece celý projekt nehodí do koše. Stvořilo tak jedno z technicky nejsofistikovanějších silničních aut všech dob, které se pyšnilo tolika prvenstvími a nej, až z toho jde dodnes hlava kolem, mimo jiné šlo o nejrychlejší sériové auto světa své doby. Pokud byste si chtěli připomenout jeho další mimořádnosti, dobový článek o tomto stroji je vám stále k dispozici.

Vzhledem k tomu, že šlo nejen o extrémně sofistikované, ale také extrémně drahé (a přesto extrémně prodělečné, automobilka měla prodělávat miliony na každém prodaném kuse) dílo, vzniklo jen v 292 kusech. A jsme si zatraceně jisti, že žádný z jeho kupců nebyl obyčejný. Bylo by ale naivní si myslet, že mezi ně patřili jen softwaroví géniové, sportovní virtuosové nebo elitní komici. Jeden z těchto vozů si v roce 1988 pořídil jistý Claude Duboc, jehož jméno nemusí rozezvonit každý zvoneček. Ani o ale nebyl zdaleka obyčejný.

Šlo o francouzského pašeráka drog, tou dobou pochopitelně světu neznámou osobu, který se v roce 1994 dočkal „uznání”, když byl za velké mediální pozornosti zatčen v Hongkongu právě kvůli pašování drog a vydán do USA, kde byl odsouzen na doživotí (v roce 2020 byl ale propuštěn do domácího vězení ze zdravotních důvodů, dnes - pokud je naživu - je mu 82 let). Po jeho zatčení a odsouzení mu byl zabaven veškerý známý majetek a mezi ním i tahle stříbrná střela, která byla později prodána novému a dodnes jedinému dalšímu majiteli. Jestli ji Duboc někdy používal ke své „práci”, nemáme zprávy, ale pokud ano, byl to vážně Arsene Lupin drogového světa.

Porsche 959 prostě bylo a pořád je něco. Jeho tvary, jeho technika, pozadí jeho vzniku, aura daná povahou většiny majitelů... O tu se nakonec postaral i Duboco, který si vůz v roce 1988 koupil přes francouzského dovozce Porsche, firmu Sonauto, za tehdy šílených 420 330 německých marek. S autem moc nejezdil, do konce svých dnů na svobodě s ním nenajel ani 10 tisíc km, servisu u Sonauta byl ale pravidelně - v červenci 1988 při 2 270 km, v červnu 1990 při 6 802 km, v listopadu 1990 při 7 087 km a konečně v lednu 1993 při 9 466 km. Pak spadla klec, přišel druhý majitel, který s vozem nejezdil už skoro vůbec (dnes má najeto 11 184 km), nechal jej ale přesto rozsáhle zrenovovat přímo u Porsche mezi červnem 2020 a prosincem 2021.

Auto tak vypadá dodnes jako nové a nám starším a pokročilým, kteří s ním pokoušeli štěstí při honičkách s policií v raných počítačových hrách konce 80. a začátku 90. let, pořád bere dech. Pokud byste jej chtěli, můžete ho mít, stojí u německého dealera podobných speciality. Jeho cena ale bere dech též - požadovaných 2 390 000 euro znamená cenu skoro přesně 60 milionů Kč. Možná Duboc měl nechat drog a radši sbírat auta, o tom ale může po polovině života strávené za mřížemi jen marně přemýšlet...

Jestli vám tohle auto nezvyšuje tep, jste mrtví nebo na špatném webu. Tenhle kousek je navíc nejen v perfektním stavu, má i pozoruhodnou historii. Foto: Speedfarm Plus, publikováno se souhlasem

